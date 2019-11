A távozó polgármester eladta a város buszát, hogy aztán visszabéreljék a város pénzén

Az Úgytudjuk portál információi szerint Csepreg előző kormánypárti polgármestere, Vlasich Krisztián nem sokkal a választás előtt, október elején eladott egy, a város tulajdonában lévő buszt a piaci ár negyedéért. A lap szerint az eladás után a város az új tulajdonostól visszabérli évi 5 millió forintért.

Az ügy miatt az Úgytudjuk megkereste az új polgármestert, Horváth Zoltánt is, aki az eladást maga is megerősítette, azonban a részletekről még ő is informálódni szeretne, későbbre viszont tájékoztatást ígért.