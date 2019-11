A megismételt polgármester-választás előtt 3 nappal a Fidesznek eszébe jutott a 800 kirúgott jászberényi munkavállaló

November 10-én, vasárnap Jászberényben megismételt polgármester-választást tartanak, miután a Fidesz nem volt képes elviselni, hogy az ellenzék közös jelöltje, Budai Lóránt nyert október 13-án. A fideszes Szabó Tamás kampányát most az Orbán-kormány is megtámogatta, nem is akárhogyan, három nappal a választások előtt, csütörtökön

maga Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatott el a Jászság fővárosába egy gazdasági fórumra, hogy mondjon egy meglepőt az eddigi városvezetőről.

Szijjártó Péter állítása szerint ugyanis Szabó Tamással közösen kidolgozott a kormányzat egy hatpontos akciótervet, ami garantálja, hogy az Electrolux csoportos létszámleépítéssel érintett mintegy 800 munkavállalója nem lesz munkanélküli, és Jászberény sem fogja megérezni a vállalat kapacitásleépítését.

Ahogy az ismert, az Electrolux még szeptember elején jelentette be, hogy a termelés átszervezése miatt 800 munkavállalótól válik meg, ami láthatóan villámcsapásként érte a multikat stratégiai partnerként kezelő Orbán-kormányt, és Jászberény fideszes városvezetését is. Jobb ötlet híján azzal nyugtatták az elbocsájtás előtt állókat, hogy a Jászságban is komoly a munkaerőhiány (egyébiránt nagyarányú az ukrán vendégmunkások száma is), ezért majd biztosan találnak új munkahelyet az utcára kerülő alkalmazottak.

Aztán csend lett. Olyannyira, hogy még az októberi önkormányzati választási kampányban sem foglalkozott ezzel a kérdéssel Szabó Tamás.

Budai Lóránt szerint sem több a mai bejelentés puszta kampányfogásnál.

"Se víziója, se terve, se programja, se egy, se hat, se tizenkét pontja nem volt sem Szabó Tamásnak, sem pedig az Orbán-kormánynak az Electrolux utcára kerülő munkavállalói számára. Annyi történt, hogy az október 13-ai vereségük után hirtelen fontos lett a Fidesz számára Jászberény, és most mondaniuk kellett valamit az érdemi megoldásra hiába váró, bizonytalanságban élő jászberényi családok számára"

- fogalmazott az ellenzéki polgármester-jelölt.

Hangsúlyozta azt is, hogy a kormányzati propaganda által hivatkozott 800 ember a valóságban sokkal nagyobb számot jelent, hiszen a leépítés a beszállítókat, illetve a családtagokat is érinti. Másrészt azért sem reális, hogy mindenkit át tudnak venni, mert egy Electroluxban dolgozó mérnöknek, csoportvezetőnek nem életszerű alternatíva egy szalag mellett dolgozni valamelyik jászsági üzemben - fogalmazott.

Hatpontos akcióterv - és nincs olyan feltétel, hogy ezért Szabó Tamásra kell szavazni



Az egyik megállapodást Rosenberger Magyarország Kft.-vel kötötték meg, a vállalat új, 6,5 milliárd forintos beruházást hajt végre, ezzel 150 új munkahely jön létre - emelte ki. A fejlesztéssel a vállalat megnöveli jászberényi kapacitását az autóalkatrész-gyártás területén. A törvény által lehetővé tett maximális pénzügyi támogatást kapja meg a kft. egyedi kormánydöntés formájában, vissza nem térítendő támogatásként - számolt be Szijjártó Péter.



A másik a Szatmári Kft. 1,4 milliárd forintos beruházása, amelyhez 680 millió forint támogatást ad a kormány a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében és 30 új munkahely jön létre. Emellett a cég vezetése vállalta, hogy 7 év alatt 50 százalékos béremelést ad a dolgozóknak. Az 1,4 milliárd forintból új, automatizált raktárközpont épül.



Szijjártó Péter elmondta: emellett a térségben egy jól ismert, magyar tulajdonú, közepes méretű vállalkozással is folytatnak tárgyalásokat jászberényi ipari hagyomány újjáélesztéséről gazdasági tevékenység formájában. A tárgyalás egy 3,5 milliárd forintos beruházásról szól, amely szintén új munkahelyeket teremt. A cég nevét a következő hetekben jelentik be - tette hozzá.



Az akcióterv negyedik pontjáról a miniszter elmondta: az Electrolux mintegy 330 ezer porszívó bérgyártására pályázatot írt ki, az erre jelentkező két jászberényi vállalat kormányzati támogatást kap, így nagy eséllyel pályáznak arra, hogy a porszívógyártás ezen része Jászberényben maradjon.



Az ötödik pontként a kormány stratégiai partnereivel, részben a megyében, részben a térségben működő nagyvállalatokkal, a ZF Hungária Kft.-vel és a Thyssenkruppal is tárgyaltak arról, hogy a kapacitásaik fenntartásához, illetve növeléséhez munkaerőre van szükség. Mindkét vállalat a magyar gazdaság megbecsült, fontos stratégiai szereplője, magas megbecsültségi fokkal rendelkező munkahelyeket ajánl. A két nagyvállalat vezetése és az Electroluxtól távozó dolgozók közötti közvetítést megkezdték - jelentette be.



Szijjártó Péter az akcióterv hatodik pontjáról elmondta: az Electrolux telephelye kiváló infrastruktúrával rendelkezik és jövő évtől ütemezetten fel fog szabadulni. Például ott található egy 14 ezer, valamint egy 5700 négyzetméteres csarnok is. Csütörtökön hallgatnak meg egy tájékoztatást arról, hogy milyen ütemben, milyen infrastruktúra szabadul fel az Electrolux gyártóbázisán, amelyeket azonnal ki tudnak ajánlani a kész gyártási infrastruktúrát kereső partnereknek - közölte.