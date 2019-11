Régi vágású kereszténydemokrácia: nyert az ellenzék, ezért trágárkodik a Fidesz

„A mai nap margójára: Aki a csorda után megy, mindig szaros füvet legel!” Szóltam, most szóltam!

– áll Böröcz Máténak, a szekszárdi fideszes polgármester kabinetvezetőjének nyilvános Facebook-posztjában, amit a Magyar Hang vett észre. Hogy a Fidesz mennyire nem tud veszíteni, azt pedig ugyanezen poszt alatt Kapitány Zsolt, a Tolna Megyei Közgyűlés fideszes képviselője tetézi, aki így reagált hozzászólásában:

Ha a szart kocsival viszik, rögtön trágyának hívatja magát!!! Pedig csak szar marad.

Szekszárdon vasárnap két körzetben is megismételték a választást, az Éljen Szekszárd jelöltjei, akik októberben is legyőzték a kormánypárti jelölteket, most – hasonlóan a jászberényi ellenzékhez – még nagyobb arányban győztek. A fideszes polgármester így kénytelen lesz ellenzéki többségű közgyűléssel együtt dolgozni.