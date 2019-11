Nem adják át a frissen megválasztott újpesti vezetésnek a kerület hivatalos Facebook-oldalát

Hiába történt meg Újpesten az október 22-én i átadás-átvétel, a kerület hivatalos Facebook-oldalát még nem tudta átvenni az új vezetés.

Az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft-nek még mindig nem adták át az oldal adminjogait,

holott az önkormányzati cég korábbi beszámolóinak tanúsága szerint a Facebook-oldalt ők kezelik - írják az önkormányzat honlapján.

A több, mint 40.000 követővel bíró közösségi felület korábban napról-napra látta el hírekkel az újpestieket, illetve a kerület környezetében élőket. A város lakói innen értesülhettek az önkormányzati rendezvényekről, közlekedési, kulturális és közéleti hírekről.

Most azt sem tudni, ki tesz közzé időnként bejegyzéseket az oldalon. Az azonban érdekes, hogy korábban szokatlan tartalmakat, meglehetősen sekélyes bulvárhíreket is posztolnak, s ezek alatt gyorsan meg is jelennek az erősen kamu-gyanús (reklámokból vett profilképekkel és igen belterjes ismerősi körrel rendelkező) "olvasók", akik hozzászólásokban "sajnálkoznak" azon, hogy a fideszes Wintermantel Zsolték vezetése alatt az oldal színvonalasabban működött.

A ujpest.hu azt írja: a következő hetekben kiderül a Facebook-oldal sorsa. Addig pedig arra bátorítják a kerület lakóit, hogy pontos, megbízható információkért az önkormányzat honlapját keressék fel.