Annyit javult az éberkómás barcsi családanya állapota, hogy rehabilitálni lehetne

Van esély az évek óta éberkómában fekvő Katalin felépülésére az orvosok szerint. Az Alfahírnek édesanyja, Kistaj Éva beszélt arról, hogy lánya egy olyan különleges terápiát kap, amely eddig több, hasonló helyzetben levő emberen segített. Éva hatodik éve gondoskodik éberkómás lányáról. A barcsi nő gyakorlatilag egyedül ápolja Katalint, aki egy agyműtét utáni baktériumfertőzés miatt került magatehetetlen állapotba. A lánynak járó segélyből és az ápolási díjból kénytelenek fedezni minden kiadásukat, ez viszont gyakran arra sem elég, hogy a létfontosságú dolgokat beszerezzék.

"Most nagy esélyük van, több is" - mondja Éva lánya ágyának támaszkodva, miközben arról beszél hogy mennyit javult az elmúlt időszakban Katalin állapota. Katika - ahogy édesanyja nevezi - két hónapja kapja a C-peptitd nevű készítményt, amit a kómában levőknek ingyen biztosít a feltaláló. Nagyon sokan ébredeznek a gyógyszertől, Éva szerint Katalin is sokkal aktívabb, mint korábban. Az utolsó CT vizsgálaton megállapították: az agya annyira regenerálódott, hogy rehabilitálni lehetne, ezen még tovább javítana az agy keringését segítő koponyaimplantátum-műtét.

A teljes felépülés legalább 6-7 millió forintjába kerülne a családnak, ennek részeként egy mozgásjavító terápiát is ki kellene fizetniük Barcelonában. Éva egy alapítványon keresztül találkozott egy specialistával, Igor Nazarovval, aki a róla elnevezett, egyedülálló beavatkozással kapcsolatban már beszélt a családdal. A Nazarov-műtét agykárosodás miatti mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő páciensek számára nyújt segítséget a mozgásszervi izomletapadások megszüntetésében, beavatkozásonként nagyjából másfél millió forintért.

Hat éve bezárva

Katalin a saját lábán ment be a kórházba még 2014-ben, hogy egy jóindulatú agydaganatot eltávolítsanak. A kétgyermekes édesanya azonban a műtét után éberkómába került. Éva szerint kórházi baktériumfertőzés támadta meg a szervezetét, pert is indítottak, de az azóta húzódik.

Katalin a műtét előtt látta utoljára gyermekeit, akiket édesapjuk vett magához. A férfi azóta gyermektartásért perelte az éberkómában fekvő volt feleségét és az őt ápoló édesanyját.

A szülőknek járó láthatást ugyan próbálták kiharcolni, de azt Éva szerint két dologgal utasították el: nem Katalin kérte személyesen, és a hivatal szerint amúgy sem tudna gondoskodni a gyermekekről.

Katalin 57 ezer forintot kap havonta, Éva pedig 90 ezer forint ápolási díjat. Egy hónapban 80 ezer forint körül jön ki a lakás rezsije, az élelmiszerre 60-70 ezer forintot költenek, a gyógyszerek és az ápoláshoz szükséges dolgok elviszik a maradékot.

Éva szerint kettejünknek legalább 300 ezer forintra lenne havonta szükségük, hogy ne kelljen "kuncsorogniuk" mert műtét jön, vagy váratlan helyzet adódik.

A fennmaradó pénzből nehéz jól gazdálkodni. Az ápoláshoz szükséges törlőkendő és Sudocrem is tízezrekkel terheli a család költségvetését. Kanülpántból is gyakran maguknak kell beszerezni, az egészségbiztosító évente kettő darabot fizet, noha a környező országokban naponta jár a Katalinhoz hasonló helyzetben levőknek.

Katalin szociális segélyéből már vonják a gyermektartást. Évával szemben ugyan nem járt sikerrel a veje, de a nő szerint most ismét próbálkozik, emiatt az ügyvédi díjakat is elő kellene valahonnan teremtenie.

Katalin jelenleg koponyaimplantátum-beültetésre vár. A műtétet Pesten végzik, addig mentővel szállítják. Éva szerint ez ugyan nem kerül pénzbe, viszont az már önmagában 12 ezer forint, ha ő felutazik, hogy lánya mellett legyen. Egy barátjánál száll meg ilyenkor, de az is előfordult már, hogy hazajárt Barcsra.

"Az ember állandó stresszhelyzetben van, mert egyik pillanatban még semmi baj nincs, a másikban meg megfulladhat"

- meséli Éva, hogy mi viseli meg leginkább a lánya állapotában.

Mindennap főz, mert a tápszer, amit adnia kellene, elmondása szerint olyan, mint a disznótápszer. Katalin anyja szerint gyakorlatilag házi bébiételt kap: zöldségeket, húst, joghurtot, gyümölcsöket, mindent pépesítve. Az étrendet sok gyömbértea és méz egészíti ki, Éva szerint nem véletlen, hogy lány 5 éve nem volt már lázas.

Csak magukra számíthatnak

"Ez majdnem olyan, mint a börtön. Annyi, hogy nekem nincs rács az ablakon, de a konyhába kimehetek."

A lépcsőházba viszont már nem mer kilépni Éva, ha nem figyel, akkor Katalin megfulladhat. Az ebédet is csak úgy tudja elkészíteni, hogy közben be van kapcsolva a bébiőr, amivel hallja, hogy ha lánya köhög. Állandó segítsége nincs, a lány édesapja és a testvére is messze lakik.

Próbáltak egy lépcsőjáró gépre támogatást szerezni az OEP-től, de az egészségpénztár szerint Katalinnak nincs szüksége arra, hogy a lift nélküli, második emeleti panellakásból kimozduljon.

Az önkormányzat heti kétszer egy óra fürdetést biztosít, a nő ezalatt intézi a vásárlást és a gyógyszerek kiváltását. Most a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogató szolgálatától is kapnak segítséget, a felszabaduló pár óra alatt az asszony azt tervezi, hogy hosszú idő óta először elmegy sétálni.

Évának nagy segítség, hogy egy évben egyszer be tudja adni Katalint ápolási osztályra, ezalatt általában saját betegségeit piheni ki. Legutóbb két hónapot maradt, ezidő alatt ugyan a vérnyomásproblémáit és a pánikbetegségét sem tudta kifeküdni, de

haza kellett vinnie lányát, mert úgy elbukta volna az ápolási díjat.

Azt mondták neki, hogy ilyen esetben három hónapig semmire, még munkanélküli segélyre sem jogosult.

"Kevés olyan ember van, aki ápolási díjból él, és van annyi tartaléka, hogy három hónapig el tudja tartani magát. Ha az ápoló beteg, akkor az ápolt meg is halhat."

Éva nem tudja megmondani, hogy meddig bírja még. Most a friss CT-eredmények és a C-peptid kezelés által hozott javulás tartja benne a lelket. Bízik benne, hogy más kómás betegekhez hasonlóan lányát is sikerül ezzel az eljárással rehabilitálni.