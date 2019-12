Feleakkora pluszról beszéltek a város átadásánál a fideszesek Vácon, mint amekkora tartozást elhallgattak

A sportcsarnokra szánt ötmilliárdos kormányzati támogatás átcsoportosítási kérelmével került nemrég az országos hírekbe Vác, de ahogy több vezetésváltáson átesett településen, úgy itt is egymás után derülnek ki a - gyakran tízmillió forintos nagyságrendben mérhető - károk, amit a kormánypárti garnitúra hanyagsága, nemtörődömsége, esetleg hozzá nem értése idézett elő. A Duna-menti városban másfél hónapja fölényes győzelmet aratott az Összefogás, egyéniben tízből kilenc körzetben verték meg fideszes ellenfelüket, Fördős Attila korábbi polgármester mindössze 28%-ot szerzett a szavazatok 41%-át begyűjtő Matkovich Ilonával szemben, aki addig egy helyi egyesület színeiben volt önkormányzati képviselő.

Az eredmény Vácon mindnyájunknak csalódást okozott, hiszen visszatértek a hatalomba azok, akik 2010 előtt mind az országot, mind a várost a csőd szélére vitték.

- így értékelte az október 13-i önkormányzati választás váci eredményét Rétvári Bence, noha a frissen bekerült ellenzéki képviselők nagy része 2010 előtt még nem is politizált. A térség országgyűlési képviselője mellett az egyik korábbi fideszes alpolgármester is ott volt, Pető Tibor arról beszélt, hogy a város kasszáját mintegy 140 millió forinttal adták át.

Alig egy hónapnak kellett eltelnie, hogy kiderüljön, a várost valójában a Fidesz vezette csődközeli helyzetbe kilenc év alatt, Pető Tibor pedig korántsem a valós képet mutatta a hallgatóságnak.

Mi a f*szt tudunk itt csinálni b*zdmeg? - trágár hangfelvételen vallanak a fideszes városatyák a semmittevésről Elképesztő stílusban, italozás közben tárgyalnak a helyiek mindennapjait meghatározó döntésekről a váci önkormányzat fideszes tagjai. Az Alfahírhez eljuttatott hangfelvételek alapján több olyan dolgot sem gondolnak komolyan az október 13-án újrainduló városatyák, amelyről a nyilvánosság előtt mást mondanak. Például elismerik, hogy gyakorlatilag semmit sem csinálnak.

Tízmilliós tartozások, el sem kezdett projektek

A frissen megválasztott Matkovich Ilona korábbi nyilatkozata alapján számított volna az újonnan felálló bizottságokban a testületbe került volt fideszes alpolgármesterekre, azonban a város átvétele után, szembesülve azzal, hogy milyen módon vezették Vácot, nem kérte fel egyiküket sem.

Egyre mélyebbre ásva a város pénzügyeiben, megismerve a pályázatok állapotát, és több önkormányzati intézmény, de akár az önkormányzati épületek elhanyagoltságát úgy döntöttünk, hogy a két volt alpolgármestert nem kérjük fel a gazdasági, pénzügyi és a humán szakbizottságba.

Kiderült, hogy a propaganda ellenére korántsem álltak olyan jól a város pénzügyei, ahogy azt mondták: a polgármester beszámolója szerint

csak a Volánbusznak 72 millió forinttal tartozik az önkormányzat.

Több mint 260 millió forintos kötelezettségvállalás volt az előző garnitúra részéről, ez most már ránk fog hárulni

- mondta az Alfahírnek Fehér Zsolt, az Összefogás jelöltjeként megválasztott jobbikos önkormányzati képviselő a város pénzügyi helyzetéről.

Nemcsak a számoknál volt kavarodás, a művészeti gyűjtemények kezelése és a költségviselése is teljesen átláthatatlanul zajlott október 13-a előtt.

Egyes önkormányzati helyiségeket ingyenes raktárként használtak magánszemélyek,

többen az önkormányzati irodákat részletesebben nem tisztázott "szerzett jog" alapján vették igénybe, de a főtéri ingatlanállomány bejárása során is elképesztő állapotokat talált az új vezetés.

Két korábbi önkormányzati dolgozó az el sem kezdett mobilgát projekt terhére hatmillió forint megbízási díjat kapott. A beruházáshoz hiába nyújtott az állam 74 milliós támogatást, azt vissza kellett fizetni - ebben benne volt a két dolgozó bére is.

Pető Tibor volt alpolgármester, Fördős Attila volt polgármester és Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője Facebook/Pető Tibor

Nemcsak a mobilgát, de a 2017-ben elnyert bölcsődeprojektet sem sikerült elindítania a korábbi fideszes városvezetésnek. Konkrétan egy kapavágás sem történt a területen, a projekt meghiúsulása esetén a 15 milliós tervezési díjat vissza kell fizetni, arról nem is beszélve, hogy az építőipari költségek két év alatt csaknem a duplájára nőttek. A bölcsőde helyén jelenleg egy kis focipálya van.

Még a hajléktalanellátást sem tudták szabályosan megoldani

Budapest és Vác között nincsen hajléktalanszálló, a város így sok esetben a Dunakesziről és Gödről érkezők éjjeli elhelyezését is kénytelen megoldani. A korábbi váci városvezetés a hidegebb napokon egy konténert és a Zöldfa utcai volt gyógyszertárat bocsátott a rendelkezésükre, de működési engedély nem volt rá, ezért a polgármester beszámolója szerint

most nekünk kell kifizetnünk a hatóság által kiszabott büntetéseket.

Az új városvezetés a váci egyházi vezetőkkel is találkozott, ahol terveik mellett a hajléktalanellátással kapcsolatos kölcsönös segítségnyújtásról is egyeztettek.

Ugyan egy másik szállót elkezdett kialakítani a korábbi vezetés a fedél nélkülieknek, de eddig egy forintot sem fizettek ki az építési vállalkozónak, az épület kialakítása pedig legalább 23 millió forintba kerül.

A fideszesek a választások előtt sebtében átadott gyalogátkelő 23 milliós költségét sem utalták el.

Bölcsődének indult, két év alatt csak focipályáig jutott a Fidesz

A korábbi városvezetés hanyagsága miatt az új testületnek arról is dönteni kellett, hogy hogyan teremtik elő a város üzemeltetéséhez szükséges pluszforrásokat. A megszorítást saját magukkal kezdték:

a bizottságok számát ötről háromra, a bizottsági tagok számát 53-ról 23-ra csökkentették

csökkentették a fogadásokra és az ünnepségekre fordított pénzt

megváltak több olyan dolgozótól, akik tényleges feladatellátást nem végeztek.

Volt olyan képviselő, bizottsági tag az előző vezetésben, aki 400 ezer forint fölött vitt haza, a legtöbb tiszteletdíjat kapó képviselőnk meg sem fogja ezt az összeget közelíteni.

A városházának több olyan dolgozójától is meg kellett válni, akik szerepeltek a korábbi a fizetési listákon, de érdemi munka nem állt a szerződések mögött. A több mint négyszázezres fizetéssel foglalkoztatott polgármesteri sofőrt is elküldték, Fehér Zsolt szerint egy ilyen jellegű "státuspozícióra" nincs szükség egy nehéz helyzetben levő, harmincháromezres városban.

A fideszes vezetéssel szemben az új testület nem a lakóktól szedi be a feladatellátáshoz szükséges pluszpénzt:

az eddig adómentes, 0,8 négyzetméternél nagyobb reklámfelületekre 8000 forintos adót vetettek ki. Az ipartelepekre és a nagyobb kereskedelmi egységekre vonatkozó építményadót emelték, a nem magánszemélyek tulajdonában levő, jellemzően spekulációs szándékkal meghagyott foghíjtelkekre bevezetik a telekadót.

Az új váci képviselő-testület Facebook/Matkovich Ilona

Fehér Zsolt szerint az érintettekkel egyeztetett az új vezetés és megértették, hogy miért van szükség az emelésre. A képviselő úgy látja, hogy hosszabb távon az ilyen intézkedésekkel jóval több önerős fejlesztési lehetősége nyílik a városnak.

A már meglevő két sportcsarnokot fejlesztenék a harmadik helyett

A múlt héten számolt be arról több sajtótermék, hogy az önkormányzat elállna a 3300 fő befogadására alkalmas multifunkcionális sportcsarnok megépítésétől. A döntést azzal indokolta a polgármester, hogy egy ekkora létesítmény fenntartása hatalmas teher lenne a városnak.

Azt szeretnék kiharcolni, hogy az erre a célra szánt pénzt olyan létfontosságú, sok esetben évtizedek óta aktuális fejlesztésekre adják, mint

az iskolaváros környékének rendezése,

új tornaterem létesítése,

a már meglevő sportcsarnok felújítása,

a kórház melletti parkoló bővítése,

a városi strandfürdő és a Művelődési Központ felújítása,

valamint a férfi kézilabdacsarnok befejezése.

A józanul ítélő többség azt átlátja, hogy erre kapacitás nincsen, hogy ilyen adósságállomány mellett nagyjából 80 millió forintot nem tud kiadni évente az önkormányzat.

Fehér Zsolt szerint azt a helyiek többsége is úgy gondolja, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a kormány által megígért látványberuházás főleg, hogy egy rossz állapotú és egy 80%-os készültségű sportcsarnoka is van már a városnak.

A váci női kézilabdacsapat otthonát is felújítaná az új vezetés Facebook/Váci Női Kézilabda Sportegyesület

A helyi fideszes média már olyanokat ír az átcsoportosítási kérelemmel kapcsolatban, hogy az új vezetés már megakadályozta, hogy a tervezett beruházás környékét rendbe tegyék, pedig a 2017-ben megítélt 5 milliárd forint

már a tervezett multifunkciós sportcsarnokra sem lenne elég.

Fehér azt mondta, hogy a beruházással kapcsolatos hangulatkeltés annyira nevetséges, hogy azt