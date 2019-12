Kövér László: Nem érezzük úgy, hogy ez az állam, ez a rendszer ez a miénk, hiszen szabadon választhatunk négy évenként

Mindig tud meglepetéssel szolgálni a Fidesz vezető politikusainak hozzáállása a volt kommunista rendszerhez. És itt nem csupán arról van szó, hogy folyamatosan, és következetesen megakadályozzák az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát, mely alapján a társadalom számára végre látható lenne, hogy a ma is aktív közszereplők közül ki az, aki a rendszerváltás előtti diktatúrában tevékeny részt vállalt, de egy-egy megnyilatkozásból is kitűnik, hogy a Trianonra megemlékezni sem hajlandó liberálisból konzervatívvá, majd napjainkra fake news-alapú álnemzeti féldiktatúrát működtető állampárttá váló Fidesz vezetői hogyan is állnak ehhez a történelmi időszakhoz.

"Ön teljesen hülyének néz minket?" - A Jobbik nem hagyja szó nélkül a fideszes miniszter kommunistamosdatását A napokban nagy port kavart az a személyeskedésektől sem mentes vita, ami a független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos és Varga Judit, fideszes igazságügy-miniszter között robbant ki. A torzsalkodást bizarr módon épp az váltotta ki, hogy Az örök tél című magyar film főszereplője, Gera Marina elnyerte a Nemzetközi Emmy-díjat, amit rendkívül emberi és megható gesztus keretében a szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt és ott szörnyű körülmények között elpusztított milliók emlékének ajánlott.

Kövér László, a parlamenti újságírókat szánalmas kordonok közé szorító, folyosókról kitiltó, az ellenzéki politikusokra pedig óriási pénzbüntetéseket kiszabó házelnök például a köztévé Ez itt a kérdés című műsorában hétfőn arról beszélt a távirati iroda szemléje szerint, hogy

„Saját demokratikus államunkhoz való viszonyunk ’nem sokban különbözik attól’, mint ahogyan viszonyultunk a Kádár-rendszer utolsó másfél-két évtizedében az akkori elnyomó diktatúrához. Tehát gátlás nélkül kihasználjuk a kiskapukat, kijátsszuk a szabályokat, ha lehetséges.”

Szép szavak ezek a Mészáros Lőrinceket, Tiborcz Istvánokat kitermelő Fidesz képviselőjétől, ami még a vérplazmabizniszért is képes lehajolni némi apróért, de a bűncselekményeket is a statisztikai szabályok átírásával csökkentette.

De a szigorú társadalomkritika után hozzáteszi:

„Nem érezzük úgy, hogy ez az állam, ez a rendszer ez a miénk, hiszen szabadon választhatunk négy évenként, tehát mi határozzuk meg, hogy kit választunk a ’saját fejünk fölé’”

Ebből úgy tűnik, Kövér szerint a szabad választások rendszere, a demokrácia nem lehet igazán „a miénk”, mert bármikor változtathatunk rajta. A gondolatmenet alapján vélhetően az lenne a jó rendszer –bárcsak elképzelhetetlen lenne Kövérről, az MSZMP-KB egykori munkatársáról ez a habitus-, amit a társadalom kérdés nélkül és egységesen imád, ezért ugye választásokra sem lenne többé szükség. Nem úgy, mint a Kádár-rendszer utolsó, hanem inkább első évtizedeiben.

Kövér Lászlót kérdezték arról is, mit gondol ma arról, hogy a kommunista vezető Pozsgay Imre jobb köztársasági elnök lett volna, mint az ’56-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Göncz Árpád.

"Innen visszanézve azt mondanám, hogy Pozsgay Imre nem lett volna rosszabb köztársasági elnök, mint Göncz Árpád"

– mondta, majd hozzátette, hogy például a nemzeti érdekek védelme szempontjából egészen biztosan jobb lett volna, hogyha ő lett volna a köztársasági elnök és nem Göncz Árpád.

Szóval így jön össze a fideszes „nemzeti érdekek védelmének” fogalma a kommunista diktatúrában elkövetett bűnök megítélésével.