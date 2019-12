2012 után újra magyar műholdak az űrben

HajócsiszolásA tengerjáró hajókat bizonyos időnként meg kell tisztítani az utazások során összeszedett dolgoktól, például a hajótestre ragadt kagylóktól. Az újrafestések előtt is le kell csiszolni a régi réteget, de a korróziót is így távolítják el róluk. Ez egy rendkívül poros és ezáltal az egészségre kifejezetten káros feladat, arról nem is beszélve, hogy meglehetősen hosszú ideig tart, ha kézierővel állunk neki.