Ezrek tüntettek a színháztörvény ellen

Délután 6 órakor, a tüntetés kezdetén a szemerkélő eső ellenére is már több ezren voltak a Madách téren, a tömeg a Károly körútig ért. A rendőrség arra kérte az embereket, hogy próbáljanak meg tömörülni - számolt be az Index.

A beszédeket Fullajtár Andrea kezdte a Katona József Színházból. Őt Barda Beáta, a Trafó Kortárs Művészetek Háza ügyvezetője követte. A tömeg folyamatosan a "kultúra alap, a kultúra alap, a kultúra nemzeti alap" sorokat skandálta.

Sodró Eliza a 30 éven aluli színészek nyilatkozatát olvasta fel, melyben a kormányhoz is szólt:

"Mi ebben a szabadságban döntöttük el, hogy színészek leszünk. (...) A mi generációnk valamiért nem kapható a gyűlölködésre, szeretünk dolgozni, tiszteljük egymás munkáját és jelezzük, ha valami gondunk van. (...) Most mi vagyunk azok a fiatalok, akik Önök voltak a rendszerváltás idején és szeretnénk vitatkozni."

Illetve azt is kiemelte, hogy az állam beleszólási joga súlyosan veszélyezteti a színházak szuverén működését. Az általa felolvasott nyilatkozatot 111 30 év alatti színész írta alá.

Farkas Franciska színésznő azt hangsúlyozta, a demokrácia első szabálya: viselkedj úgy, mint egy demokráciában, mert félelemből még nem épült fel semmi.

Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója arról beszélt, hogy

"olyasvalami készülődik a magyar kultúra ellen, amivel szemben minden tiszta lelkiismerettel rendelkező magyar embernek fel kell lépnie. (...) A mai tüntetésen felszólalók közül többen is kaptunk levelet Fekete Péter államtitkártól, miszerint semmi sem igaz azokból, amik a törvénymódosítással kapcsolatban a sajtóban megjelentek."

Mácsai Pál, az Örkény István Színház igazgatója Örkény István gondolatait idézte:

"A dolgokat létre kell hozni, meg kell csinálni és cselekedni kell, különben napjaink, pillanataink, szándékaink, álmaink szétgurulnak, füstbe mennek, szerte foszlanak. Arról is ír, hogy meg kell őrizni a józan gondolkodásunkat, nem szabad idomulni. Meg kell maradni annak, akik vagyunk, és meg kell őrizni derűnket, nyugalmunkat és humorunkat."

Pintér Béla, a Pintér Béla és Társulata alapítója a kormányt szólította meg:

"Eddig is hozzánk jártatok, ha sírni vagy nevetni akartatok. (...) A kormánypropagandában elviselitek a hazugságokat, a színházban már ti sem. Ha egy színház nem kormánykritikus vagy ellenzéki, akkor kurva unalmas."

Pintér Béla után Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere mondott beszédet:

"Nagyon nem örülök annak, hogy most nekem is itt kell lennem és újra beszélnem kell arról, hogy kik veszélyeztetik a szabadságunkat. Azért sem örülök, hogy színpadra kell lépnem, mert szerintem a színpad, ahogy a kultúra is, az nem a politikusoké, hanem a művészeté és a közönségé. (...) Mindig ki fogunk állni a szabadságban korlátozott emberekért, a művészekért, a hajléktalanokért, az orvosokért, a pedagógusokért, mindenkiért. Amikor a színház szabadságát védjük, akkor a város szabadságát védjük."

Azt is kiemelte, hogy bármit is szavaznak majd meg a Parlamentben, az csak nekik lesz törvény. Nekünk diktátum lesz. Azt is tudjuk, hogy ez a diktátum válasz arra, hogy október 23-án a budapestiek arra szavaztak, hogy visszaveszik a szabad, saját városukat. Értjük a diktátum üzenetét, és most itt közösen vissza is fogunk üzenni - írta az MTI.

Az MTI beszámolója szerint az új kulturális törvénytervezet ellen a Független Előadó-Művészeti Szövetség online petíciót indított el, amit már 50 ezren írtak alá - mondta el a demonstráción Boross Martin színházi rendező. A demonstráción felolvasták egy több mint 100, 30 évnél fiatalabb színművész által aláírt nyílt levelet is, amely többek között érdemi szakmai egyeztetést követelt bármilyen színházat érintő törvénymódosítás előtt.