A szabályokat felrúgva, elég furcsán osztottak ki milliárdokat a kultúr-tao helyetti támogatásokkal

Olyan szervezetek kaptak jelentős pénzügyi támogatást előadó-művészeti körök helyett, akik a pályázati leírás alapján szóba sem jöhettek volna – derítette ki az Index. A lap szerint a kultúr-taót (ami a szervezeteknek lehetőséget adott jegybevételük nyolcvan százalékáig tartó támogatás igénylésére) helyettesítő támogatásnak szigorú, de egyszerű feltételrendszere volt, ennek ellenére a nyilvánosságra került döntések alapján érthetetlen, hogy kik és miért kaptak tíz- és százmillió forintokat, vagy akár milliárdokat.

Ugyanis elvileg csak előadó-művészeti szervezetek jelentkezhettek, ezek közül is csak azok, amelyek a korábbi években kultúr-tao felvételére voltak jogosultak, valamint nem természetes személyek, és nem külföldi fenntartású szervezetek.

Ennek ellenére az Index szerint a hét végén több nyilvános döntési lista is felkerült az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) honlapjára, s ezek alapján

28 esetben támogattak 10 és 50 millió forint közötti összegekkel városi és megyei önkormányzatokat,

négy tűzoltó egyesület is kapott 2,6 és 9,6 millió forint közötti összegeket,

49,5 millió forintot kap egy szegedi cég, ami kizárólag betegellátással és áruk kiskereskedelmével összefüggő tevékenységeket végez,

1,1 milliárdot kap a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, ami ugyanarra a címre van bejegyezve, mint több, korábban L. Simon Lászlóhoz és feleségéhez köthető cég,

1,8 milliárd forinthoz juthat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Budapesti Hitközsége,

1 milliárdot ítéltek meg egy bizonyos Déryné Nonprofit Kft.-nek, ami a Nemzeti Színház címére van bejegyezve, és a vezetői a színházban dolgozó személyek, ugyanakkor a cég annyira új, hogy csak bejegyzés alatt áll,

70 milliót kapott Bajkai István fideszes politikus és feleségének cége, az Archeon

- de olyan vállalkozásokat is találtak, amik többek között követelésbehajtással, dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelemmel foglalkozik, vagy éppen sportszereket árusít.

Ezek a döntések messziről nézve is értelmezhetetlenek, hiszen úgy tűnik, a pályázók egy részének indulnia sem lehetett volna. Ám nem csak hogy indultak, hanem nyertek is, még úgy is, ha be sincsenek rendesen jegyezve. A döntési listák egyes tételei mellől még a pályázati azonosító is hiányzik.