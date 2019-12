Obszcén fotókat küldött szét a sajtónak a Gréczy Zsoltot zaklatással vádoló ismeretlen

Az Alfahír is megkapta azokat a fotókat, melyek egyre kínosabban érinthetik a DK politikusát, Grézcy Zsoltot, akit egy névtelen levélíró zaklatással vádol.

Az első fotósorozaton még csak lenge öltözékben volt látható a DK-s politikus, illetve két, intimebb képen nem volt beazonosítható. A csütörtök délelőtt kapott képek már jóval obszcénabbak: ezeken Gréczy Zsolt szerepel meztelenül, illetve tucatnyi olyan fotó is van, melyeken arc nélkül, csupán egy férfi nemi szerv látható - „játék előtt és játék után”.

A névtelen levélíró azt állítja, hogy a képeket Gréczy Zsolt küldözgette neki. Miután a Facebookon letiltotta a politikust, e-mailben érkeztek a további fotók.

A politikus még az első képek után az Indexnek azt mondta: aljas rágalom, szemenszedett hazugság minden állítás, és ezt be is fogja bizonyítani. Ami a képeket illeti, büntetőfeljelentést tesz, és az eljárás feladata lesz majd, hogy az igazságot kiderítse. Az Index kérdésére Gyurcsány Ferenc is reagált, a DK elnöke szerint onnantól kezdve közügy a történet, ha a zaklatás megalapozott vádja felmerül.

„Gréczy Zsolt esetében eddig, a sokadik próbálkozás ellenére sem igazolódott be a vád” - tette hozzá Gyurcsány Ferenc. Kijelentette: az intim fotókat nem tartja politikai kérdésnek, de ha a zaklatás beigazolódik, annak a DK-n belül természetesen következménye lesz.

Az Azonnali szúrta ki, hogy szerdán a Heti TV Pirkadat című műsorában az őt ért zaklatásos vádak kapcsán Gréczy Zsolt azt mondta:

„amivel megvádolnak, ócska hazugság, a többit meg a bíróságra bízom és az ügyvédek intézik”.

Arról is beszélt, hogy „az ember nem boldog egy ilyen helyzetben”, de nem baj:

„ha ezt méri a sors, és úgy érzi a Fidesz boszorkánykonyhája, hogy most a Gréczy legyen a következő, akkor ezt akár megtiszteltetésnek is vehetném.”

Az újabb fotósorozat után a politikus a közösségi oldalára azt írta, hogy csütörtökön 16:15-kor a Klubrádió vendége lesz. „Megköszönöm, ha meghallgatjátok” - írta.

Frissítés:

Gréczy Zsolt a Facebook-oldalán jelezte, hogy pert indít a kormánypárti a PestiSrácok ellen. A DK-s politikus azt szeretné, ha a portál öt napon belül közölné a helyreigazítást, és az 30 napon keresztül legyen elérhető oldalukon.