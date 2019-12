Lepaktált a Fidesszel a berettyóújfalui DK?

Az utóbbi időben igen gyakran hallatott magáról a berettyóújfalui Demokratikus Koalíció helyi szervezete. Mint ismert, az önkormányzati választás előtt tulajdonképpen egyedüli ellenzéki pártként bár támogatták a közös ellenzéki polgármesterjelöltet, azonban a választókerületekben ráindított az ellenzék jelöltjeire a Demokratikus Koalíció. Ám a helyi szervezet korábbi elnökére nem csak ezért neheztelnek. Párton belül még etikai vizsgálatot is indítottak Vitányi Ferenc ellen, ugyanis egy DK-tag 400 ezer forint eltüntetésével vádolta meg.

Az ellenzék elvesztette a választást október 13-án Berettyóújfaluban, ahol a közös ellenzéki polgármesterjelölt, Zákány Zsolt szerint Vitányi Ferenc és felesége szándékosan a Fidesznek kedvezően alakították a DK választási stratégiáját. Mint ismert, a DK korábbi helyi elnöke, az a Vitányi Ferenc, aki

Vitányi István országgyűlési képviselő (Fidesz) édestestvére, valamint Berettyóújfalu újraválasztott polgármesterének, Muraközi Istvánnak (Fidesz) a nagybátyja.

Ilyen családi háttérrel talán nem meglepő, hogy teljes együttműködés nem tudott kialakulni a berettyóújfalui ellenzéki szervezetek között, a DK ugyanis csak a közös polgármesterjelölt támogatásába egyezett bele, eközben mind a nyolc egyéni választókerületben önállóan állítottak képviselőjelölteket. Az eredmény ismert, a fideszes Muraközi István nyert, míg a kormánypárt jelentős többséget szerzett a képviselő-testületben. A DK kompenzációs listáról egy helyet kapott

Vitányi Ferenc révén.

Etikai vizsgálat Vitányival szemben

A választás előtt kereste fel a helyi DK egyik tagja, Szabó Sándor a Debreciner nevű honlapot, mert másokkal együtt szerették volna, ha nyilvánosságra kerülnek Vitányi Ferenc, a DK akkori alapszervezeti vezetőjének, települési és megyei önkormányzati képviselőjelöltjének, valamint feleségének, Vitányi Ferencnének „kétes ügyei”.

Szabó a lap munkatársának bemutatta Mavranyi Zsigmond berettyóújfalui gazdát, aki elmondta, hogy a családját három évvel ezelőtt 400 ezer forinttal károsította meg Vitányi Ferenc, amikor Mavranyi felesége elvesztette a rokkantnyugdíját. Az alapszervezeti elnök – Mavranyi elmondása szerint – azt ígérte nekik, el tudja intézni, hogy újra leszázalékolják a feleségét, de végül nem történt semmi az ügyben, hiába fizették ki.

„Annyi bűnük van, hogy rengeteg. Nagyon sok tagtársat anyagilag megkárosítottak."

A Debreciner újságírójának aztán több korábbi vagy jelenlegi DK-tag is arról számolt be, több alkalommal is megkárosították anyagilag őket, amelynek az lett a vége, hogy Vitányi Ferencet és feleségét bepanaszolták a párt etikai bizottságánál.

A dokumentumban többek között arról is panaszkodtak a tagok, hogy a taggyűlésekre csak a Vitányiékhoz hűséges embereket hívják meg, így a tagság döntő része nem értesült arról a gyűlésről sem, ahol a berettyóújfalui kompenzációs listáról szavaztak – erről a listáról szerzett október 13-án Vitányi Ferenc képviselői mandátumot.

„Összesen négy fő szavazott így, az elnök, az elnökhelyettes és két utcabéli gyerekkori barát”

– panaszkodtak a DK-tagok.

A Demokratikus Koalíció etikai bizottsága a panaszosok mellett Vitányiékat is meghallgatta, a választókerületi szervezetnél pénzügyi átvilágítást tartott, majd november 29-én meghozott határozatában a párt jó hírnevének megsértése miatt

megrovásban részesítették Vitányi Ferencet.

A DK etikai bizottságának indoklása szerint Vitányi Ferenc nem tudta bebizonyítani, hogy nem igazak az ellene felhozott vádak. Továbbá a pénzügyi vizsgálat szerint a beszedett tagdíjak összegét nem fizette be a párt központi számlaszámára. Mindezen felül pedig több alkalommal is szabályellenesen hívta össze a taggyűléseket.

Ha a párt valóban megállapította ezeket a szabálytalanságokat, akkor elég furának tűnik, hogy csupán megrovásban részesült Vitányi Ferenc.

A család összetart?

A most már önkormányzati képviselő, Zákány Zsolt a Debrecinernek elmesélte, hogy nemrég választották meg a berettyóújfalui önkormányzati cégek felügyelőbizottságait. Zákány a Jobbik helyi elnökét, Gál Lászlót javasolta az ellenzéknek ígért helyre, a Herpály Team Kft. ellenőrző testületébe, de a fideszes képviselők végül a Vitányi Ferenc által javasolt személyt szavazták meg: Vitányi Ferencnét. Zákány szerint az erről szóló szavazáson maga Vitányi is igent nyomott pedig az ilyen eseteknél szokásos nem szavazás vagy tartózkodás helyett.

Zákány úgy érzi, hogy a bizottsági helyet azért kaphatta meg Vitányi Ferencné, mert a DK a papírforma szerint esélytelen, de az ellenzéki együttműködés jelöltjeinek győzelmét – az ellenzéki érzelmű szavazók egy részének voksai megszerzésével – megakadályozni képes jelölteket állított minden választókerületben.

Zákány szerint

"teljesen nyilvánvaló, hogy ennek az ellentételezése ez a bizottsági tagság."

A helyi DK már új utakon?

December 10-én aztán megelégelte a helyi alapszervezet problémáit a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László, aki végül felmentette a tisztségéből Vitányi Ferencet, és feloszlatja a választókerületi alapszervezet elnökségét.

A Debreciner telefonos megkeresésére Vitány Ferencné reagált, aki elmondta, hogy véleménye szerint a férje ügyének sincs még vége, azonban úgy véli csupán rágalomhadjárat áldozata lett a férje.