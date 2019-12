Schmidt Mária is betrappolt a klímaharcba: a klímasemlegesség azt jelenti, hogy betiltják az időjárást?

Noha a Fidesz megmondóemberei az őszi önkormányzati választások után megállapították, hogy a hatalom megtartásához már nem elég az eddig alkalmazott propaganda, más eszközök bevetésével meg kell szólítaniuk a fiatalokat is, de egyre inkább úgy fest, ez bizony nagy küzdelem lesz.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hiába vet be mindent instagramján, ami valóban egy fiatalos, sportos, házias, utazgató, sikeres nő és családanya képét festi le, miközben a törvényekre is fittyet hányva választ maga mellé egy ifjú hölgyet helyettes-államtitkárnak, hogy végre legyen valaki a kormánypártoknál, aki saját nyelvükön szólíthatja meg a fiatalokat. Minden igyekezet hiábavaló, ha a kormánypártok alapállása, hogy a huszonéves generáció alapvetően ostoba és eltévelyedett és minden értelmetlen, ami érdekli őket.

Tegnap a 76 éves Maróth Miklós professzor verte ki a biztosítékot úgy nagyjából mindenkinél, aki a rendszerváltás környékén vagy azután látta meg a napvilágot és ne adj Isten olvasta a Harry Potter regénysorozatot. Már csak azért is, mert míg ez a generáció valószínűleg nagyon is ismeri a Maróth által emlegetett Egri Csillagokat vagy a magyar népmeséket, addig a professzor szavaiból az szűrődik ki, hogy sejtelme sincs arról, miről is szól a velünk együtt felnövő varázsló története, aki íróját nem véletlen tette a világ egyik legsikeresebb nőjévé.

Kormányzati ageizmus: így nézik le a fideszes véleményvezérek a fiatalokat Még szinte meg sem száradt a nyomdafesték (online lap esetében elég súlyos képzavar ilyet írni, de ennyi nagymédiás önteltség talán belefér) azon az összeállításunkon, ami az ageizmusról, a különféle generációkról és a köztük tapasztalható feszültségről a portálunkon múltkor megjelent, a fideszes harcosok máris támadást intéztek a fiatal magyarok ellen.

Ha még erre legyintene is a fiatalság, és az ünnepi pihenés közben sikerülne elsikkadnia a degradáló kiszólásnak, akkor máris jön a kormánypárt egy újabb jeles képviselője, nevezetesen Schmidt Mária, aki Bayer Zsoltnak panaszolja el, hogy ő biza nem érti ezt a klímahisztit és a szénalapú energiatermelésről tiszta, lehetőleg megújuló energiaforrásokra való átállással az Európai Unió nem a versenyképességét tudja majd növelni, hanem

„azt fogja kikísérletezni, hogy hogyan tudja magát tönkretenni.”

A Terrorháza és a XXI. Század Intézet -igen, jól olvasták a XXI. SZÁZAD- vezetője szerint a közös uniós környezetvédelmi akcióterv semmire sem jó, mert az nem vonatkozik a legnagyobb kibocsátókra, Indiára, Kínára vagy az Egyesült Államokra. De kérdem én, nem épp Európa volt mindig az éllovasa a fejlődésnek? Mi lett volna, ha Európában minden innovációt attól tettünk volna függővé, hogy mit kezd majd azzal a világ többi része?

Schmidt aztán még ágált kicsit a kifejezéseken is, amiben még lehetne is némi részigazsága, hiszen valóban nem túl konzekvensen használják a klímával kapcsolatos kifejezéseket és a köztudatban sem a legtalálóbb szókapcsolatok ragadtak meg. No de Schmidt nem is a terminológián vagy a tudománytalanságon akadt fenn, hanem ilyeneket mondott, hogy

"nem tudom, hogy mi az, hogy klímaváltozás. Hát, minden változik a világban. Pont a klímának kéne állandónak lenni? Még a szavakat sem értem, amit beszélnek."

vagy

"Nem értem, hogy mi az, hogy klímasemlegesnek kéne lenni. Ez azt jelenti, hogy betiltják az időjárást?"

Na de a műsorvezető, Bayer Zsolt sem maradt le „Mari” mögött, ő egyből úgy vezette fel az egész témát, hogy „valakik”(valószínűleg nem a tudósokra, hanem a Soros-ügynökökre gondolva) megvezették a fiatalokat a klímaváltozással és most ezzel akarják őket az idősebb generációk ellen hergelni.

Schmidt a baloldali pártokra vonatkozó munkásosztályt és velük az identitást is elvesztett megállapításai ugyan helytállóak, de ebből egy globális felmelegedéstagadást levezetni olyan, mintha valaki csak azért nem akarna keresztény lenni, mert a Biblia helyett Orbán Viktor programját olvassa.

Szóval érdeklődve várjuk, hogy a Fidesz legközelebb éppen hogyan próbálja majd megszólítani a fiatalokat, de erős a gyanúm, hogy a generációk közti hergeléssel ez nem fog menni, mert ha háborút szítasz, akkor oldalt kell választanod. Az pedig nem kétséges, hogy a kormánypárt melyik térfélen áll.

A beszélgetést itt tekinthetik meg. A 30. perctől kezdődik a klímatéma.