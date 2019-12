A migrációs áramlat után, most a klímaügy hullámait meglovagolva lesz kancellár Kurz

Vasárnap az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy megszületett szombat éjjel az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek előzetes koalíciós megállapodása. Sebastian Kurz és Werner Kogler vasárnap reggel azt nyilatkozták, hogy a hét közepén eljuthatnak a végleges megállapodásig is.

„A célba még nem értünk be, de elmozdítottuk a legfőbb akadályokat, amelyek a megállapodás útjában álltak” - jelentette ki Kurz az APA osztrák hírügynökségnek. A hátralevő napokat, mint fogalmazott, a finomhangolással akarják tölteni. Kogler azt nyilatkozta, hogy még vannak fontos, nyitott kérdések, amelyeket meg kell oldaniuk.

Január elején megalakulhat az új osztrák kormány

A koalíciós megállapodást jóvá kell hagynia a Zöldek kongresszusának is, amit január 4-ére hívtak össze. A párt szóvivőjének tájékoztatása szerint szombaton késő este, még éjfél előtt kiküldték a meghívókat. A megállapodást sajtóinformációk szerint január másodikán vagy harmadikán mutatják be a kongresszus küldötteinek, és mivel 276-an vannak, valószínű, hogy már előbb kiszivárognak részletek a dokumentumból. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy több befektetést akarnak látni a környezetvédelem területén, míg Kurz fenn akarja tartani a szigorú migrációs politikát és a kiegyensúlyozott költségvetést. Az Osztrák Néppártnál nincs szükség a kongresszus összehívására, Kurz anélkül is aláírhatja a megállapodást.

A Zöldek első alkalommal lesznek a kormány tagjai Ausztriában, és ez lesz az első példa arra is, hogy a kereszténydemokraták és a Zöldek közösen kormányoznak. Ha minden a tervek szerint megy, Alexander Van der Bellen államfő január hetedikén iktathatja be a kormányt – írta a Kurirer.

A Der Standard információi szerint Kurz és Kogler januárt 2-án, csütörtökön jelenti be a tárgyalások befejezését, és hivatalosan is ismertetik a leendő kormány összetételét (az osztrák sajtóban már több név is megjelent, akik várhatóan a minisztériumok élére kerülnek). Ami a tárcák elosztását illeti, a Zöldek kapják a környezetvédelmi, infrastrukturális, igazságügyi, szociális és egészségügyi, nőügyi, sport és kulturális minisztériumokat, az ÖVP a pénzügyet, a külügyet, a gazdaságot, a védelempolitikát, a belügyet, a mezőgazdaságot és az oktatást. A szigorúan rendpárti Karl Nehammer lehet a belügyminiszter, a védelmi tárca élére most először egy nő kerülhet, az alsó-ausztriai Bauernbundot (Parasztszövetség) irányító Klaudia Tanner.

A Szabadságpárt nem örül

A Kronen Zeitung arról adott hírt, hogy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) élesen reagált a koalíciós megállapodásra. Norbert Hofer pártelnök közleményében azt írta: az ÖVP egy baloldali kormányt állít fel, a Néppárt balszárnyának irányvonalát követi. Herbert Kickl frakcióvezető szerint Kurz megszegi minden kampányígéretét, és elárulja a jobbközép politika alapvetéseit. Kickl annak is hangot adott, hogy egyedül az FPÖ „jelent biztos védőfalat” a migrációs nyomással szemben. Úgy fogalmazott: az új kormánynak köszönhetően még több külföldi érkezik majd Ausztriába, az osztrákok pénztárcájában kevesebb pénz lesz, a gyermekeiknek pedig semmi esélye sem lesz.

Hétfői cikkében arról is írt a lap, hogy az integráció önálló minisztériumot fog kapni Susanne Raab vezetésével. A 34 éves, felsőausztriai Raab vezette eddig a Külügyminisztérium integrációért felelős főosztályát, Sebastian Kurz bizalmasának számít. 2011 óta foglalkozik az integrációval különböző tisztségekben, elismert szakértőnek tartják. A Kronen Zeitung szerint integrációs miniszterként a jogász végzettségű Raab következetesen fogja képviselni az ÖVP politikáját a párhuzamos társadalmak kialakulása és a politikai iszlám elleni harc terén.

„Susanne Raab személyében egy fiatal és nagyon tapasztalt integrációs szakértő fogja vezetni az integrációs tárcát” - jelentette ki Kurz, aki ezzel megerősítette Raab tárcavezetői helyét.

Strache vagdalkozik

Az Ibiza-botrányba belebukott, majd az Osztrák Szabadságpártból kizárt, ugyanakkor önálló politikai ambíciókat dédelgető Heinz-Christian Strache is reagált a Néppárt és a Zöldek összeborulásának hírére. A Facebook-oldalán azt írta: az ÖVP jobbra kacsint, de balra megy, és a Zöldekkel kötött szövetsége valószínűleg újabb adóterheket, megszorításokat, illetve multikulti határnyitást hozhat Ausztriába.

Strache volt pártjának is odaszúrt, amikor hozzátette: ha a Hofer és Kickl vezette FPÖ, - amely 16 százalékot ért el a választásokon - , nem zárkózott volna el kategorikusan a koalíciós tárgyalásoktól, akkor nem állt volna elő a mostani helyzet, vagy legalábbis Kurz nem mondhatta volna azt, hogy Hofer és Kickl eleve visszautasította az együttműködést. Így a Zöldek 14 százalékkal kormányra kerülnek, az ÖVP pedig egyre inkább balra fordul. Itt érdemes megjegyezni, hogy ha nincs Strache Ibiza-botránya, akkor az ÖVP és FPÖ kormánykoalíció nem robbant volna szét.

A türkiz-zöld koalíció megváltoztathatja Ausztriát

Claus Pándi publicista szerint a második kancellársága előtt álló Kurz sikeréhez hozzájárul, hogy nagyon akarja a hatalmat, és hidegvérrel politizál, de ezek önmagukban nem lennének elegendőek. A Kronen Zeitungba azt írta: Kurz nem olyan politikus, aki történelmi távlatokban gondolkodik, viszont nagyon jó érzéke van az aktuális fejlemények értékelésére. Először a migrációs áramlattal úszott be a kancellári székbe, most pedig a klímaügy hullámait meglovagolva szerzi meg azt újra.

Claus Pándi ugyanakkor úgy látja: a migráció jobban érdekelheti Kurzot, mint a klímaügy, ami kellemetlenül érinti néhány jó barátját a gazdasági szférában. A tartalomra koncentráló Zöldek követelőzőbbek koalíciós partnerként, mint az „Ibiza-idióták” (erőteljes utalás az Strachéra és az Osztrák Szabadságpártra). Erről a kényelemről most azonban le kellett mondania Kurznak a hatalom érdekében.

A publicista szerint, ha a türkiz-zöld tovább tart, mint a türkiz-kék, a kormánynak lehetősége lesz megváltoztatni az országot, beleértve a belpolitikai hatalmi struktúrát is. Az ÖVP átvette az FPÖ legfontosabb programpontjait, a Zöldek pedig elegendő szociáldemokráciát szívtak magukba.