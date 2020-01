Nem volt határa a pofátlanságnak – 23 milliót szereztek egy 81 éves bácsi átverői

A rendőrség honlapján egy olyan esetről számolt be, melynek során nem csak mindent, de még annál is többet elvettek egy idős embertől; az addig megtakarításokat is maga mögött tudható férfi már el is adósodott, mire eljutott odáig, hogy végre a hatóságokhoz forduljon. A bűncselekmény az "öregezésként" ismert átverési módszer egy kifinomultabb változata volt.

A rendőrség szerint a besenyőtelki, 81 éves embernek három férfi ígért jelentős hasznot annak fejben, ha kölcsön ad nekik bizonyos összegeket.

Egy számára hihető mesével álltak elő, majd rendszeresen kértek pénzt tőle

– mondta Nagy Imre törzszászlós, a Füzesabonyi Rend­őrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozója a rendőrség által közölt cikkben. Az ígért jutalék viszont időről időre elmaradt.

A besenyőtelki Sz. Attila (42) és társa, P. Károly (35) 2016-ban úgy állítottak be hozzá, hogy egy ceglédi, aszfaltozással foglalkozó vállalkozást vezetnek, és befektetőket keresnek.

– Anyagi hozzájárulást kértek a sértettől, amíg megérkezik az európai uniós támogatás. Azzal hitegették, hogy amennyiben megkapják a pénzt, a kölcsönnél többet adnak vissza – folytatta a nyomozó.

Erre figyelmeztesse idős szüleit vagy nagyszüleit, mielőtt őket is meglopják az „unokázós" csalók A Szentendrei Rendőrkapitányságon indult nyomozás, miután egy nő 2017. november 21-én az esti órákban telefonon hívta fel az idős sértettet azzal, hogy fia balesetet szenvedett és az okozott kár rendezéséhez haladéktalanul nagyobb összegű készpénzre van szüksége. Ez az iskolapéldája az „öregezésnek", avagy azon belül az „unokázásnak".

– Az első alkalommal 3 millió forintot kaptak a férfitól. Később újabb és újabb megkeresések érkeztek az idős emberhez, ő pedig fizetett. A telefonáló egy harmadik férfi, a kerecsendi P. Zoltán (40) volt, aki Sz. Attila sugallatára mindig másnak adta ki magát.

Vállalkozóként, bankosként, illetve könyvelőként mutatkozott be, majd újabb és újabb összegeket csalt ki a férfitól.

A pénzért P. Károly vagy Sz. Attila ment el személyesen, de az összegek átadásáról irat nem készült. Amikor az áldozat rákérdezett az elmaradt jussára, valamilyen kitérő válasszal elterelték az érdeklődését. A nyugdíjas férfi hitt, mert hinni akart abban, hogy szép summához jut, ha már megígérték neki. Mintegy húsz alkalommal fizetett a csalóknak – írják.

Az áldozat még a fiát is rábeszélte, hogy szálljon be az üzletbe, mert biztosan jól jár. Apja ráhatására a fiú 3 millióval járult hozzá a szélhámosok bevételéhez. Az idős férfi fedezetét az eddigi megtakarításai jelentették. Eladott egy saját tulajdonú besenyőtelki házat, földbérleti díjakat, termőföldeket, felélte addigi megtakarításait, sőt, még az autójától is megszabadult a várható hozam reményében.

Amikor ismét jelentkezett a „vállalkozó”, és az idős embernek már nem volt mit odaadni, személyi kölcsönt vett fel, hogy abból járuljon hozzá a befektetéshez. A főkolompos Sz. Attila még egy Cegléd melletti telephely közelébe is elvitte, hogy megmutassa a nem létező cégük aktuálisan bevállalt aszfaltozási munkálatait. Természetesen semmi nem volt igaz mindebből,

az új 4-es főút építését mutatta meg neki, amihez nem volt semmi közük.

Az áldozat fiának egy idő után gyanús lett az ügylet, de nem tudta édesapját egykönnyen leállítani. Az idős ember csak akkor kezdett kételkedni, amikor egyre hihetetlenebb történeteket találtak ki arról, hogy egyelőre miért nem tudnak neki fizetni.

A feljelentés megtételére 2018 év végén szánta el magát az áldozat, amikor már összesen 23 millió forintja bánta.

„Vártunk, és a háttérben azon dolgoztunk, hogy a gyanúnkat megfelelően alá tudjuk támasztani bizonyítékokkal. Idén júniusban hallgattuk ki mindhármukat. Addigra már cáfolhatatlan adatokkal rendelkeztünk.”

– idézik a nyomozót.

Sz. Attila és P. Károly is részletes beismerő vallomást tett. A két férfi 50-50 százalékban osztozott az apránként begyűjtött pénzeken, míg társuk, P. Zoltán nem kapott semmit, a vallomások szerint csak szívességből, egy későbbi „zsíros” munka reményében telefonálgatott. A két férfi a pénzt a saját megélhetésére fordította. P. Károly mára egy legális vállalkozást is beindított.

Részben szerencsésnek is felfogható, hogy a kihallgatása után ügyvédi letétbe rakott 10 millió forintot azért, hogy az esetleges elmarasztaló ítélet esetén, a sértettet abból kártalanítsa. Legalább ennyi megmaradt, sajnos ez sem gyakori.

A füzesabonyi rendőrök jelentős értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Jelenleg mindhárman szabadlábon védekeznek.