Valami bűzlik Újpesten

Az utóbbi években több alkalommal is szárnyra keltek olyan híresztelések, amely szerint az Újpest FC belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet eladja az idén 135 esztendős klubot. Azonban ezek az értesülések eddig rendre hamisnak bizonyultak.

Miközben a lila-fehér klub belga tulajdonosának édesapja, Roland Duchatelet éppen most írta alá az angol Charlton Athletic eladását, ismételten felerősödtek azok a hangok, hogy az Újpest FC-n is túladnának. Mint ismert, az elmúlt években több alkalommal is voltak pletykák arról, hogy kormányközeli személyek szeretnék megszerezni a klubot. Az egyik ilyen ajánlat a tavasz folyamán érkezhetett, akkori információk szerint Orbán Viktor bizalmasa, Garancsi István érdeklődött a klub megvétele iránt. Az időpont talán nem is volt véletlen, hiszen Roderick Duchatelet még áprilisban úgy nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, hogy nagyjából 20 millió euróért (6,6 milliárd forintért) válna meg a klubtól.

Roderick Duchatelet 2011 óta az Újpest többségi tulajdonosa. Állítása szerint többen is próbálkoztak az Újpest megvásárlásával, de a belga üzletember eddig minden esetben visszautasította az ajánlatot. Áprilisban a kormányközeli Magyar Nemzet megkeresésére azonban úgy reagált, hogy

Egyre többen érdeklődnek az Újpest FC megvétele iránt. Mi több, az elmúlt három évben folyamatosan tárgyalok különböző partnerekkel, akik megvennék a klubot. Az Újpest nagyon nagy név a futball történetében.

Január első napjaiban a szurkolók körében terjedt el a pletyka a klub esetleges eladásáról. Értesüléseik szerint egy amerikai/német(?) vevőjelölt érdeklődik a klub megvétele iránt. Egyesek a Tungsramot sejtik a dolog mögött. A céget nemrégiben Jörg Bauer élesztette fel, aki korábban a General Electric magyarországi központjának elnöke volt. 2018 óta a Tungsram tulajdonosa, miután megvásárolta a magyarországi GE csoport Lightning üzletágát.

Arról azonban, hogy valóban érdeklődne a klub megvétele iránt, még semmilyen hivatalos információ nincs. Lapunk felkereste a klub egyik játékosát, aki már évek óta a lila-fehér egyesületnél futballozik. A játékos úgy fogalmazott, hogy

az öltözőben is hallottak az esetleges új tulajdonos érkezéséről, de egyelőre semmi konkrétum nincs.

Mindenesetre meglepő, hogy az utóbbi időben rendkívül nagy a csönd a klub háza táján, míg a legtöbb egyesületnél az érkezőkről/távozókról lehet hallani, addig Újpesten a lehető legnagyobb csend van. A klub honlapját utoljára december 23-án frissítették és csupán annyit tudni, hogy január 7-én Ciprusra utazik edzőtáborozni a gárda.

Addigra talán az is kiderül, hogy valóban igazak-e a hírek vagy ismételten csak a szurkolók szeretnének megszabadulni attól a belga tulajdonostól, aki már eddig sem volt túl népszerű a fanatikusok körében.