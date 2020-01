Korrupcióval és doppinggal vádolják az Aján Tamás által vezetett Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget

Az ARD német közszolgálati televízió szerint 5,5 millió dollárral nem tud elszámolni a 2000 óta Aján Tamás által vezetett Nemzetközi Súlyemelő Szövetség. A csatorna szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által folyósított pénzek olyan számlákra érkeztek, amelyeken egyedül Ajánnak volt aláírási joga, aki nagyjából 23 millió dollárból 5,5 millióval nem tud elszámolni. A korrupciós ügyek mellett doppingbotrányokról is beszámolt az ARD.

Nem mindennapi botrányt robbantott ki a német köztévé, ugyanis a birtokukba került bizalmas dokumentumok szerint a világbajnoki vagy olimpiai érmet szerző súlyemelők majdnem felénél nem végeztek doppingtesztet a versenyidőszakon kívül. Sőt, a csatorna szerint bizonyítéka van arról, hogy magyar doppingellenőrök pénzt kérték azért, hogy ne jelentsék a manipulált doppingmintát.

Az ARD utána nézett és véleményük szerint 2008 és 2017 között 204 érmet szereztek a világeseményeken és olimpiákon olyan sportolók, akiket csak a versenyeken ellenőriztek, a felkészülési időszakban nem. Az orosz súlyemelőkkel például különösen elnézőek voltak,

köztük 42 érmet szerző sportoló volt, mégsem vettek tőlük mintát a felkészülés során.

A német csatorna szerint főként olyan országok élveztek előnyt, akik segítették a 79 esztendős Aján Tamást pozícióban tartani. Ezek között több orosz és grúz személy is volt.

Aján Tamás

Mint ismert, az utóbbi 20 év botrányai miatt már a súlyemelés olimpiai sportágként való részvétele is veszélybe került. Az elmúlt években - kommunikációs szinten legalábbis mindenképpen - felvette a harcot a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség a doppinggal szemben. Változtattak a kvalifikációs rendszeren és a doppingellenőrzéseket is szigorúbbá tették, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is üdvözölt.

Az ARD televízió most bizonyítékokra hivatkozva azt állítja, hogy

a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség által megbízott doppingellenőrök, köztük a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) munkatársai pénzt fogadtak el azért, hogy ne jelentsék a pozitív doppingmintákat.

A moldáv súlyemelő-válogatott orvosa az ARD riportereinek azt állította, hogy

országos versenyeken 45-55 euró, nemzetközi versenyeken pedig 150-180 euró volt egy „tiszta” minta ára.

Az ARD szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 2008 és 2017 között 101 doppingellenőrzést rendelt el edzés közben moldáv súlyemelőknél, amelyeket mind a magyar HUNADO munkatársai végeztek. Moldáv súlyemelők ellen egyetlen alkalommal sem indult eljárás doppingtesztek manipulálása miatt.

2008 és 2017 között a doppingvizsgálatok 77 százalékát a Magyar Antidopping csoport végezte el. A 2015-ös Houstoni világbajnokságon azonban az amerikai USADA végezte a vizsgálatokat, ahol rögtön 24 gyanús doppingesetet talált, többet, mint az összes addigi vb-n együttvéve. A versenyen több azeri és orosz sportolót is elkaptak.

A Magyar Antidopping Csoport cáfol

A Magyar Antidopping Csoport honlapján egyértelműen cáfolta az ARD értesüléseit. A szervezet ügyvezető igazgatója, Tiszeker Ágnes szerint nem érkezett bejelentés arra vonatkozóan, hogy magyar doppingellenőr súlyos szabályszegést követett volna el, vagy olyan magatartást tanúsított, amely a minta tisztaságát, integritását veszélyeztette volna.

A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint 2015-ben egyetlen magyar doppingellenőr sem járt Moldovában, míg a houstoni világbajnokságon éppen együtt dolgoztak az amerikai antidopping szervezettel.

A nemzetközi szövetség is tagad

Vasárnap éjjel eljuttatott egy rövid közleményt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) az AFP hírügynökségnek. A szervezet közleményében úgy reagált, hogy

az állítások között több hazugság, megalapozatlan állítás és már korábban cáfolt régi szóbeszéd szerepel, melyek közül néhány egészen 2008-ig nyúlik vissza.

Közleményük szerint azonban a riportban elhangzottak olyan információk, amely az IWF hasznára lehet. Elsősorban a sportág megtisztításával kapcsolatos programjuk számára.

Az IWF nagyon gyorsan ki akarja vizsgálni a műsorban elhangzott állításokat, és már be is kérte az ehhez szükséges iratokat. Nagyon komolyan vesszük ezeket az állításokat, és amennyiben szükséges, meg fogjuk fontolni, hogy egy harmadik fél bevonását kérjük az ügy kivizsgálásában

- áll a közleményükben.

Korrupciós botrányok

Az ARD riportjában korrupciós ügyekről is beszélt. Bizonyítékaik szerint mintegy 5,5 millió dollárral nem tud elszámolni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség. Állításuk szerint a NOB által folyósított pénzek olyan számlákra érkeztek, amelyeknél kizárólag az elnöknek, Aján Tamásnak volt aláírási joga.

A riport szerint 23 millió dollárból 5,5 milliónak a sorsa tisztázatlan.

Mivelhogy a szövetség székhelye Lausanne-ban van, ezért a svájci ügyészségnek nyomozást kell indítania az ügyben, amelyben okirat-hamisítás, hűtlen kezelés és sikkasztás lehet a vád.

Az Európai Súlyemelő Szövetség elnöke, Antonio Urso tudott a pénzek eltűnéséről, jelezte is aggályait a NOB felé, de hiába, nem foglalkoztak az üggyel.