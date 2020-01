Egy belga újságíró szerint érik a tulajdonosváltás az Újpestnél

Egymás után jönnek a különböző hírek az Újpest FC háza tájáról. Míg a legtöbb egyesület az NB1-ben az átigazolásoktól hangos, addig a IV. kerületi egyesületnél egyelőre a tulajdonossal kapcsolatos pletykákkal vannak elfoglalva. Az M4Sportnak nyilatkozó és a Duchatelet családdal jó kapcsolatot ápoló Stephane Vande Velde szerint hamarosan eladósorba kerülhet a patinás magyar klub.

A Le Soir című lap szakírója szerint a Duchatelet-féle üzletpolitika nem működik. Azért vásároltak klubokat Európa-szerte, hogy létrehozzanak egy olyan piramisrendszert, amelyet a Pozzo-család épített az Udinesével, a Granadával, illetve a Watforddal. Az újságíró azonban úgy véli, rájöttek arra, hogy ez rendszer számukra nem működik.

„Roland Duchatelet Belgiumban nem lehetett boldog, mert a szurkolók nem szerették őt. A rá nehezedő nyomás miatt végül eladta a klubot (Standard Liége). Ez volt az első igazi kudarca. Később a többi klubnál is ugyanez a helyzet alakult ki. Duchatelet szerette volna az angol Charltont feljuttatni a Premier League-be, ehelyett visszaestek a harmadosztályba. Onnantól új befektetők érkezését várta a csapat felvásárlása ügyében, de csak két évvel később, decemberben tudta eladni tulajdonjogát. A spanyol Alcorcón is hasonló sorsra jutott tavaly nyáron. A következő lépése az lesz, hogy megváljon a német Carl Zeiss Jenától és az Újpesttől, hiszen már csak ennek a két klubnak a tulajdonosa."

Leszögezte azonban, hogy egyik csapat sem százszázalékban az ő tulajdona, hanem részben fiáé, Roderické, aki viszont folytatná a család munkáját, Roland viszont nem akarja ezt.

Eredetileg az volt a cél, hogy legyen egy csapatuk a Premier League-ben, a Charlton, ami nem sikerült. Legyen egy ütőképes belga csapatuk, a Standard Liége, de ez sem jött össze. Legyen az övék Magyarország legjobb csapata, de ez sem sikerült.

- vázolta fel a sorozatos kudarcokat a belga szakíró.

Vasárnap írtunk arról, hogy különböző szurkolói pletykák szerint a belga tulajdonos szeretne túladni az Újpest FC-n. A szurkolók körében lehetséges vevőjelöltekként felmerült a Tungsram, egy felvidéki magyar üzletkör, de Garancsi István is. Lapunk a pletykák miatt felkereste a klub egyik játékosát is, aki nem cáfolta azokat, de nem tudott konkrétumokról beszámolni. Jelenleg ugyanis a játékosok is a médiából tudnak tájékozódni.

A Nemzeti Sport ugyanakkor klubközeli forrásokból úgy tudja, a korábbi, a klub eladásáról szóló hírekhez hasonlóan ezt is egyszerű pletykának tekintik. Ugyan érdeklődők akadtak a 20-szoros magyar bajnok iránt, egyelőre senkivel sem jutott a tárgyalás olyan szakaszba, hogy eladásról legyen szó. A lap a klubhoz fordult tájékoztatásért, azonban a lila-fehér egyesület csak később ígért állásfoglalást, mivel Roderick Duchatelet jelenleg nem tartózkodik Magyarországon.

Az utóbbi években rengeteg pletyka keringett arról, hogy az Újpest FC-t megszeretnék vásárolni a 2011 óta tulajdonosként ténykedő belga üzletembertől, azonban ezeket az értesüléseket rendre cáfolta a klubvezetés. Igaz tavaly áprilisban Roderick Duchatelet elismerte, hogy sokan érdeklődnek a klub iránt.

A hír még a klub háza tájáról, hogy négy játékos távozását is bejelentették. Kovács Lóránt Sepsire, Fadgyas Tamás Nyíregyházára, míg Bojan Sankovic Kazahsztánba távozott. A negyedik távozó Mészáros Karol, akinek egyelőre nincs új csapata.