Ha teheti, ne menjen a szabadba

A levegő minőségének átmeneti javulása ellenére a Főpolgármesteri Hivatal továbbra is indokoltnak tartja Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását.

A hivatal péntekre virradó éjszaka tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten, miután a szálló por légszennyezettségi szintje január 8-án és 9-én is három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.



Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben azt írták: szombaton átmenetileg javult a levegő minősége, de az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnaptól Budapesten is a légszennyezők, különösen a szálló por (PM10) koncentrációjának emelkedésére lehet számítani, ennek napi átlaga jellemzően az egészségügyi határérték felett lesz.



Hétfőtől szerdáig jelentősen nőhet a légszennyezők koncentrációja, a szállópor-koncentráció napi átlaga is várhatóan meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, mint ahogy előreláthatóan a hét második felében is. A legvalószínűbb, hogy a következő hétvégén sem várható javulás.



A veszélyeztetett csoportokba tartozóknak - gyermekek, idősek, betegek - azt javasolják, hogy kerüljék a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket, útszakaszokat, ne tartózkodjanak a szabadban és lehetőség szerint kora délután szellőztessenek.



A fővárosi szmoghelyzet romlásának elkerülése érdekében Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá autójuk helyett utazzanak a közösségi közlekedéssel, a termelő tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék a porkibocsátást.