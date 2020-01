Jobbik: Mészáros és Tiborcz a rászorulók rovására élvezi a luxust

Vállalhatatlan körülmények között szállásolták el a Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető hotelekben azokat a rászoruló nagycsaládos, illetve fogyatékkal élő embereket, akik részt vettek a kormány által közpénzen működtetett Erzsébet programban - mondta Szilágyi György, a Jobbik szóvivője mai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Az ellenzéki párt képviselője sajtóhírekre hivatkozva vázolta föl, hogy milyen negatív élmények érték a balatonvilágosi Club Aligában, illetve a keszthelyi Hullám Hotelben nyaraltatott hátrányos helyzetű családokat:

"Ezek a legjobb jóindulattal sem nevezhetők megfelelő szállásoknak: a programban résztvevők koszos, büdös szobákkal, bogarakkal, kifogásolható minőségű ételekkel, lógó konnektorokkal és teljesen lepusztult környezettel találkoztak."

Szilágyi hangsúlyozta, hogy a két hotelban nem is lehetett piaci körülmények között szállást foglalni, ami szerinte azt mutatja, hogy a tulajdonosok tisztában voltak vele:

fizető vendégektől valószínűleg óriási botrányokra és perekre számíthatnának.

"A fideszes gőg úgy okoskodott, hogy az egyébként is nehéz sorsú embereknek így is jó lesz, örüljenek, hogy egyáltalán mehetnek valahova"

- fogalmazott a szóvivő, aki hozzátette, hogy az állam közel 500 millió forintot fizetett azért a kormánypárt oligarcháinak, hogy ilyen körülmények közé vigyék a nyaralni vágyókat. Kifejtette:

"Nekik ebből az 500 millióból meglett a benzin vagy a kerozin a luxusjachtba, a magánrepülőgépbe, és futotta luxusutazásokra és luxusszállodákra. Mert a nagyurak ilyen helyken és körülmények között szoktak nyaralni."

Szilágyi György szerint tisztelni kellene azokat az emberek, akik nehéz anyagi körülmények között is nagycsaládot vállalnak, vagy tartós fogyatékossággal kénytelenek együttélni, és nem nyerészkedni kellene rajtuk.

"Felszólítjuk az Erzsébet program lebonyolítóit és a kormányt, hogy a jövőben csak minőségileg ellenőrzött és bevizsgált szálláshelyeken bonyolítsák le a rászorulók nyaraltatását; ne lehessen kategória nélküli, filléres szállásokon elszállásolni őket"

- hangsúlyozta Szilágyi, aki szerint pártja számára tűrhetetlen, hogy a Fidesz a nagyurak világából nézi le az egyszerű embereket. Ehelyett szerinte az ország vezetőinek azért kellene dolgozniuk, hogy az emberek minél jobban éljenek Magyarországon.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy ő és pártja is azt tartaná elfogadhatónak, ha parlamenti vizsgálóbizottság járhatna utána a nyaralók panaszainak, ám hozzátette, hogy a Fidesz eddig minden alkalommal rendszeresen megtorpedózta az ilyen ellenőrzéseket, így valószínűleg most is kibújnának ez alól.

Hozzátette: a hátrányos helyzetűek panaszait igazolni látszik, hogy a Club Aligán például hosszú-hosszú évtizedek óta nem hajtottak végre érdemi felújítást, így magától nem is javulhatott az egykori pártállami üdülő állapota.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2012-ben indult Erzsébet programon legtöbbet Mészáros Lőrinc cégei kaszáltak: