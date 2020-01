Még nem érdemes fogadni a Néppárt és a Fidesz szakítására

Napi jegyzet - A magyar közvélemény kormánykritikus része ünnepelve fogadta, hogy az Európai Parlament többsége megszavazta a jogállamisági eljárással összefüggő, Magyarországot elmarasztaló állásfoglalást. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta: egy centiméterre volt a Fidesz attól, hogy kilépjen az Európai Néppártból, mert a pártcsalád többsége „elárulta” őket Strasbourgban. A magyar sajtóban több olyan cikk is megjelent, amelyek szerint küszöbön van az Európai Néppárt és a Fidesz válása.

Figyelem: ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.

Elhamarkodott diagnózis ilyen állításokat tenni, és az sem árt, ha figyelembe veszünk néhány kevésbé kidomborított részletet, ezek ugyanis árnyalhatják a képet. Kezdjük az elején.

Az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás kommunikációs szempontból csapás a magyar kormánynak, illetve a kialakult parlamenti erőviszonyok kellemetlen képet festenek a számára. Az állásfoglalás azonban semmilyen kötelezettséget nem jelent sem a magyar kormányra, sem az uniós intézményekre nézve.

Egy hatásosan megfogalmazott igény arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament sürgesse a 7-es cikkely szerinti eljárást és egy új jogállamisági mechanizmus létrehozását. A parlament hivatalosan nem részese az eljárásnak, de láthatóan a többség támogatná, hogy erősödjön a szerepe abban. Az új jogállamisági mechanizmus, amely érinthetné az uniós források kifizetését, továbbra is hosszú viták elé néz, a parlament állásfoglalása nem hozta közelebb a létrehozását.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem egyedül csak Magyarországról szólt a parlamenti szavazás, hanem Lengyelországról is. Mindkettőről egyszerre szavaztak, e tekintetben nem elhanyagolható tény, hogy az Európai Néppárt elnöki tisztségét jelenleg Donald Tusk látja el, akinek pártja, a jobbközép Polgári Platform kibékíthetetlen ellenfele a lengyel kormánypártnak, a Jog és Igazságosságnak, ami viszont nem tagja az Európai Néppártnak. Ez más színben tüntetheti fel a pártcsalád kialakított álláspontját az Európai Parlament elé került állásfoglalásról, még ha nem is tagadható, hogy a Fidesz miatt komoly belső viták vannak az Európai Néppártban.

Az új uniós horvát elnökség legfontosabb céljának nevezte meg a Magyarország és Lengyelország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás fél éven belüli lezárását, de még arról sincs döntés, hogy pontosan mikor és milyen formában folytassák azt.

Az kevéssé elképzelhető, hogy a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanácsban egyhangú, elítélő döntés szülessen a jogállamisági és hetes cikkely szerinti eljárásokkal kapcsolatban a két ország ellen.

Jelenleg az Európai Néppárt miatt jobban fájhat a Fidesz feje, de még most sem lehet nagy tétben fogadni arra, hogy körön kívülre kerül a magyar kormánypárt. A politikai csiki-csuki jó ideje zajlik, szakításról már olvashattunk a Fidesz tavaly márciusi néppárti felfüggesztése, majd a májusi EP-választások előtt és után is. Mégsem került kenyértörésre sor. Orbán Viktor és a Fidesz kommunikációja nyomásgyakorlásnak is megfelelhet. Nem lehet kizárni, hogy a Fidesz alternatív lehetőségeket is vizsgál, esetleg egy új frakció lehetőségét a lengyel, a francia és az olasz szövetségeseivel. De sokkal valószínűbb, csak taktikai okokból fenyegetőznek azzal, hogy már vágják a centit, és mindez az Európai Néppárton belüli mozgósítás célját szolgálja.

A Deutsche Welle című német lapban a Budapesten élő Boris Kálnoky újságíró-tudósító arról írt, hogy a brit kilépéssel felerősödhetnek a németek és a franciák érdekérvényesítési ellentétek az Európai Unióban, előbbieknek ezért a kelet-közép-európai, főként a visegrádi országok felé kellene fordulniuk. Ebben a jogállamiság kérdésének a feszegetése, illetve a 7-es cikkely szerinti eljárás akadályozhatja a németeket. Ehhez hozzá lehet még tenni, hogy a Fidesz néppárti tagságának esetleges megszűnése azzal járna, amit a németek szintén szeretnének elkerülni: a magyar kormány a francia radikális jobboldal és az olasz populista jobboldal felé venné az irányt.

Mintha a Fidesz pont ezt üzenné az Európai Néppártnak, amelyben a németek szava döntő fontosságú. A CDU/CSU pártszövetségtől egyelőre nem hallhattunk határozott álláspontot, de talán nem véletlen, hogy Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke a napokban Berlinben járt, és a magyar kormánypárt néppárti tagságáról is tárgyalt vezető német politikusokkal.

Manfred Weber szavait nem érdemes komolyan venni, érezhetően továbbra is a sértettség beszél belőle, és a Fideszt hibáztatja azért, mert elúszott a csúcsjelöltsége. Azt nem akarja tudomásul venni, hogy ebben saját honfitársai és az Európai Néppárt tekintélyes része is cinkos volt. Vannak más hangok is az Európai Néppártban, de ezeket nem kapta fel úgy a magyar sajtó, mint a bosszúszomjas bajor politikusét.

Antonio Tajani, az Európai Parlament előző elnöke, az Európai Néppárt egyik alelnöke a Magyarországot is elmarasztaló strasbourgi szavazás előtt azt mondta, a pártcsalád vezetése állandó kapcsolatban áll a Fidesszel és a többi tagpárttal is, majd hozzátette, hiszi, hogy még orvosolható a helyzet. Az Európai Néppárt kongresszusa februárban ül össze, ahol sok minden eldőlhet.

Korai lenne még készpénznek venni a Fidesz néppárti tagságának a megszűnését. Mást látunk a színpadon, és más zajlik a függönyök mögött. Bármikor köttethetnek háttéralkuk, és olyan érdekek válhatnak fontossá, amelyek nem biztos, hogy nyilvánvalóak a közvélemény számára.