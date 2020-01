Orbán épp Salvininél lesz, amikor a Néppárt dönt a Fidesz sorsáról

Magyarországon, Németországban és Európában is szükség van olyan jobbközép politikai közösségekre, melyek védik a nemzeteket, a családot és megőrzendő értéknek tekintik a biztonságot is - fogalmazott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. Hétfőn számoltunk be arról az Alfahíren, hogy a Fidesz külügyekért felelős alelnöke Berlinbe utazik, ahol izgalmas találkozókra számít vezető német politikusokkal.