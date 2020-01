A német érdek tarthatja a Fideszt az Európai Néppártban

Magyarországon, Németországban és Európában is szükség van olyan jobbközép politikai közösségekre, melyek védik a nemzeteket, a családot és megőrzendő értéknek tekintik a biztonságot is - fogalmazott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. Hétfőn számoltunk be arról az Alfahíren, hogy a Fidesz külügyekért felelős alelnöke Berlinbe utazik, ahol izgalmas találkozókra számít vezető német politikusokkal.

Novák Katalin az elutazása előtt a közösségi oldalára azt írta, hogy téma lesz a Fidesz és a Néppárt, illetve a Fidesz és a német testvérpártok kapcsolata (CDU/CSU), jövőbeli együttműködése is. Hétfőn a közmédiának nyilatkozva Berlinben kijelentette: az Európai Néppártnak meg kell erősítenie jobbközép elköteleződését.

A Fidesz számít a német szövetségeseire

„Sokan próbálják azt a benyomást kelteni, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni” az Európai Néppártból, és a párt tétlenül várja, hogy döntsenek róla, de „szó sincs erről”

- mondta az MTI szerint Novák Katalin. Hozzátette: a Fidesz aktívan keresi azt az együttműködési formát, amely „a lehető legjobb a magyar és az európai embereknek”. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy amikor családról, nemzetről, biztonságról van szó, azokhoz az értékekhez fognak ragaszkodni, amelyekhez kezdettől fogva ragaszkodtak.

„Mi az európai kultúrák gazdagságát szeretnénk megőrizni és gyarapítani, és nem szeretnénk, hogyha Európa húsz, harminc, negyven vagy száz év múlva egyáltalán nem emlékeztetne önmagára”

- fejtette ki.

Novák Katalin közölte, hogy a Fidesz a jövőben is azt a pártcsaládot választja, támogatja és érzi magáénak, amely „ezen értékek mellett lándzsát tör”, mindebben pedig nagyon számítanak német szövetségeseikre,

„hiszen Németországban is szükség van egy józan hangra és egy jobbközép politikai erőtérre”.

A Fidesz alelnöke reményét fejezte ki aziránt, hogy az Európai Néppárt alkalmas lesz a klasszikus jobbközép és keresztény értékek védelmére, illetve képviseletére a jövőben. „Mi azért fogunk dolgozni, hogy ez így legyen” - jegyezte meg. A Fidesz bízik abban, hogy a Néppárt „nem tolódik tovább balra”, nem köt újabb kompromisszumokat, valamint szövetségeket a baloldallal, hanem a jobboldalon keres szövetségeseket, és mindenekelőtt megerősíti jobbközép elköteleződését.

A kormánypárti agytröszt vezetője szerint a Fidesz elválik a Néppárttól

A Fidesz háza táján elég ellentmondásosan nyilatkoztak eddig a néppárti tagsággal kapcsolatban. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a Magyar Nemzetnek adott január elején megjelent interjújában kijelentette:

„Nem a Fideszről fognak dönteni, hanem magának a kormánypártnak a döntése lesz, hogy melyik európai pártcsaládban képzeli el a jövőjét.”

Arra a sajtóértesülésre reagált, miszerint már Donald Tusk, az Európai Néppárt elnökének asztalán fekszik a néppárti jelentés a Fideszről. Deutsch Tamás azt elmondta: a Fidesznek egyelőre nincs hivatalos tudomása a jelentés elkészültéről, de ha igaz a sajtóértesülés, annak nagyon örülnek.

A Hír TV Csörte című műsorában G. Fodor Gábor, a kormányoldal agytrösztjének számító Századvég elnöke amellett foglalt állást, hogy a Fidesz nem marad Európai Néppárt tagja, mégpedig azért, mert a bevándorlás a kulcskérdés, és ezen fog eldőlni a Fidesz néppárti tagsága, de a Néppárt álláspontja még nem mozdult el ebben a kérdésben.

Orbán: a kilépés nem taktikai, hanem stratégiai kérdés

Múlt hét csütörtöki évindító sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva Orbán Viktor a Fidesz a felfüggesztett néppárti tagságával összefüggésben arról beszélt, hogy az Európai Néppárt zsugorodik, veszít az erejéből, mert rossz az irány, és egyre inkább liberális, szocialista, centrista irányba tart. Hozzátette: ha az irány rossz, akkor nem a mai formájában érdekli a Fideszt a Néppárt, hanem egy jövőbeni formájában. Azt is kifejtette, hogy

ha a Fidesz nem tudja elérni a változást a pártcsaládban, akkor egy új, kereszténydemokrata kezdeményezés kell.

A kilépés nem taktikai, hanem stratégiai kérdés - tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök évindító sajtótájékoztatót értékelve az osztrák Der Standard elvetette annak lehetőségét, hogy az Európai Néppárt a problémás Fidesz kívánságára olyan irányvonalra álljon rá, amit Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) jelenít meg. Budapesti megfigyelőkre hivatkozva az osztrák lap azt írta Orbán Viktor azért tette le a garast, hogy a maga elhatározásából lépjen ki a szövetségből. Ez a koreográfia azonban csak arra szolgálhat, hogy a magyar miniszterelnök megőrizze az arcát a hívei körében.

Weber szerint a Néppártnak nem kell tanácsot kérnie Orbántól

Az Azonnali beszámolója szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője keddi strasbourgi sajtótájékoztatóján azt mondta,

ha a Fidesz tagja szeretne maradni a Néppártnak, akkor tisztáznia kell, hogy ragaszkodik-e a Néppárt alapelveihez.

Weber többet nem akart mondani, mert még a Fidesz néppárti tagságát vizsgáló eljárás az elején tart. Az Azonnali kérdésére azt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarta, hogy kész lenne-e már az értékelő jelentés a Fideszről. További újságírói kérdésre viszont elmondta: a Néppárt túlnyomó többsége tudja, hogy mit jelent a kereszténydemokrácia, és egyértelmű elvárásaik is vannak a Fidesszel szemben, tanácsot pedig nem kell kérniük Orbán Viktortól ahhoz, hogyan kell választást nyerni.

A németeké lesz a döntő szó

A Fidesz néppárti tagságára döntő befolyással lehet, hogy a német kormánypártok, a CDU és a CSU képviselői milyen álláspontot képviselnek az erős német befolyás alatt álló Európai Néppártban. Egyelőre a CDU/CSU politikai vezetői tartózkodtak attól, hogy a magyar kormánypárt néppárti tagságának jövőjéről fogalmazzanak meg határozottabb álláspontot. Korábban is a CDU/CSU pártszövetség bizonyult tűzfalnak a Fidesz számára.

Még decemberben Boris Kálnoky, aki több német lap tudósítójaként is Budapesten dolgozik, a Deutsche Welle oldalán megjelent cikkében azt írta: a britek kilépésével Németországnak Kelet-Közép-Európa felé kellene fordulnia, hogy ellensúlyt képezzen Franciaországgal szemben, magához kösse a visegrádi országokat, és egyúttal távol tartsa őket az olasz (Matteo Salvinitól) és francia (Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésétől) jobboldali mozgalmaktól. Kálnoky szerint erre évek óta van törekvés, de éppen a német politikusok tették a legnagyobb akadályt ennek útjába: a jogállamisági és hetes cikkely szerinti eljárásokkal Lengyelország és Magyarország ellen.

Bár a német újságíró nem említi, de az akadályok közé tehető a Fidesz néppárti tagságának kérdése is,

mert a Néppárton kívül a Fidesz kénytelen lesz új szövetségeseket keresni, ami pont kézenfekvővé tenné, hogy a magyar kormánypárt szorosabbra fűzze a viszonyát az olasz és a francia jobboldallal. A német érdek tehát az, hogy a Fidesz a pártcsaládon belül maradjon, és ebből a szempontból vizsgálandó Novák Katalin berlini útja is.

Az Euronews az olasz La Republica című lapra hivatkozva közölte, hogy tárgyalások folynak a Fidesz, az olasz Liga és a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság között egy új európai pártcsalád létrehozásáról. Állítólag már a frakció neve is megvan: Konzervatívok és identitás névre hallgathat a csoport. Fontos hozzátenni, az olasz politikában és sajtóban már az EP-választások előtt is terjedtek olyan hírek, hogy a Fidesz a Néppárton kívül folytathatja Salvinivel összefogva, ezeket a híreszteléseket mindig kellően taktikusan hárította Orbán Viktor, nem is rohant a Fidesz a Salvini által gründolt, újonnan létrejött Identitás és Demokrácia európai parlamenti frakciójába.

Február elején dönthetnek a Fidesz néppárti tagságáról

Az Európai Néppárt február elején tartja kongresszusát, itt dönthetnek a felfüggesztett tagságú Fidesz jövőjéről. Addig Donald Tusk, a Néppárt elnöke egyeztetéseket kezdett a tagpártokkal és a kongresszus előtt Orbán Viktorral is találkozhat.

Tuskot tavaly novemberben választották meg a pártcsalád vezetőjének, utána azt mondta, nem tud egyetérteni Orbán Viktor egyes politikai döntéseivel és új elképzeléseivel, de ugyanakkor közeli barátok, és sok közös van bennük. A választás előtti elmondott beszédében úgy tűnt, hogy keményen üzent a magyar miniszterelnöknek, amikor azt ígérte: harcolni fog a populizmust ellenző szavazók voksaiért. Arra figyelmeztetett: azok, akik nem tudják elfogadni, hogy az olyan értékeket, mint a polgári szabadságjogok, a jogállamiság és a tisztességes nyilvános viselkedés, a Néppárt nem fogja feláldozni a biztonság és a rend oltárán, „de facto ki lesznek zárva a pártcsaládból”.

Néppárti elnökként Tusk már azt mondta: nem a Fidesznek szólt az üzenet, hanem az Európai Néppárt összes pártjának.