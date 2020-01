Gyüre Csaba: felismerték az emberek, hogy a Fidesz legyőzhető

Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 16 alelnökjelölt közül választhatnak. Gyüre Csaba bejelentette indulását a párt alelnöki pozíciójára. A politikust terveiről, céljairól és programjáról kérdeztük.

Miért vállalja a megmérettetést?

Egyrészt azért vállalom, mert mind a megyém tagságának jó része, illetve más megyékben dolgozó tagtársaim kértek fel arra, hogy induljak el az alelnöki tisztégért. Másrészt pedig azért, mert sorsdöntő időszakot élünk jelenleg a Jobbikban.

Most fogjuk meghatározni azt az irányt, amely nem csak pártunk, de hazánk jövőbeni sorsát is meghatározhatja.

Gyakorlatilag indulás óta tagja vagyok a Jobbik közösségének és nagy felelősséget érzek mozgalmunk iránt. Alelnökként jóval nagyobb ráhatásom van arra, hogy le ne térjen pártunk a helyes útról, megőrizzük önálló arculatunkat és a nemzeti, keresztény, konzervatív, jobboldali jellegét.

Gyüre Csaba MTI/Koszticsák Szilárd

Mit kíván elérni politikai közösségében?

A stabilitást és a stabil fejlődést. Nagyon fontosnak tartom a helyi szervezetek megerősítését, mind anyagilag, mind emberállományban. Csak erős szervezetekkel tudjuk megvívni 2022 csatáját, csak így vezethetjük minél több egyéni győzelemre a következő országgyűlési választáson csapatainkat. És nagyon fontos a csapategység, a bajtársi szellemiség megerősítése.

Mi a programjának üzenete?

Hatékony, modern, jól szervezett, valóban XXI. századi párt megteremtése a cél, mely őrzi a nemzeti, keresztény, konzervatív, jobboldali jellegét, ahol a nemzeti érdeket sem pártérdek, sem egyéni érdek nem írhatja felül.

A 2019-es önkormányzati választás eredményeként felismerték az emberek, hogy a Fidesz legyőzhető.

Meg kell szólítanunk az eddig a választásoktól távol maradó széles társadalmi réteget és be kell csatornáznunk a Fideszből egyre nagyobb számban kiábránduló szavazótábort. Javítanunk kell pártunk belső kommunikációját is, hogy az információ gyorsan jusson el a vezetőségtől a tagságig, de a tagságtól a vezetésig is.

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége során?

Önmagában már az is büszkeséggel tölt el, hogy 16 éve tagja vagyok a Jobbik közösségének. Azóta számos dolog van, amire büszke vagyok. Például arra a kitartásra, hogy mi ott Nyíregyházán a Jobbik és rengeteg civil 3,5 éven át tüntettünk a Kossuth téren 2006 és 2010 között. Rajtunk kívül csak a debreceni Jobbik rendelkezett ilyen kitartással. De arra a parlamenti szakmai politizálásra is büszke vagyok, amit a frakciónk az elmúlt 10 évben letett az asztalra.

Gyüre Csaba MTI

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

A közeljövőben a Jobbik szerepét az ellenzék megkerülhetetlen, legerősebb pártjaként látom. Mint ahogy mi vittük a rabszolgatörvény elleni tüntetéseken a zászlóinkat az első sorban, úgy nekünk, a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező pártnak kell vezető szerepet játszani a XXI. századi rendszerváltásban.

Ehhez szükség van ahhoz, hogy mi rendelkezzünk a legerősebb szervezettséggel Magyarországon az ellenzéki oldalon. Meg kell határoznunk a nemzeti minimumot, melynek mentén szabad csak együttműködni más pártokkal.