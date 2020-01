Borkai-orgia: Orbán tudott a szexvideóról, Kubatov viszont benézte

Az Index rendőrségen tett tanúvallomásokra hivatkozva közölt egy anyagot az őszi önkormányzati választások eredményét, így a NER jövőjét is nagyban befolyásoló Borka-botrányról, melyből beigazolódik a korábbi gyanú:

a Fidesz felső vezetése már legalább egy évvel a botrány kirobbanása előtt tudott a szexvideó létezéséről. De mégsem tettek semmit.

Sőt, a cikk állítása szerint az akkor még Győr fideszes polgármestereként működő Borkai Zsolt a magát kereszténynek tituláló kormánypárt igazgatójától tudta meg, hogy létezik egy olyan videó, amelyen az látszik, hogy ő, és még néhány - valószínűleg szintén minimum kereszténydemokrata - üzlettársa egy luxusjachton közösül fiatal lányokkal. Borkai addig csak fényképeket látott az orgiáról.

Kubatov ugyanakkor azzal nyugtatta megszeppent párttársát, hogyha elő is kerül a videó a kampányban, az magánügy, és sem Borkai karrierjére, sem pedig a Fideszre nem jelent veszélyt.

Egyébként olyan érdekes részletek is kiderültek Borkai vallomásából, hogy

utólag mekkora hibának tartja, hogy az orgián résztvevő lányoknak nem tiltották meg a mobilozást .

Az is nyomon követhető, hogy a Borkai-kör ezután igyekezett mindent megtenni azért, hogy megtalálják a felvételt, és megakadályozzák, hogy az nyilvánosságra kerüljön. Azonban - hiába sikerült Győrben minden - itt is amatőrök voltak, és valamiért úgy gondolták, hogy 2018/2019-ben nem lehet egy videóról másolatokat készíteni. Például képesek voltak 10 milliót fizetni egy diósdi férfinak aki azt állította, hogy nála van az eredeti példány (egyébként még szerződést is kötöttek vele).

Ennél a bénázásnál azonban érdekesebb az, ami a Fideszben történt.

Tavaly tavaszra a Fideszben híre ment az ügynek,

Borkai vallomása szerint Kósán kívül már mások, például Kocsis Máté is tudott a problémáról.

Az Index megkeresésére Kocsis elismerte: neki 2019 tavaszán, egy győri rendezvényen Borkai maga mondta el, hogy van valami nőügy, ami a választási kampányban előkerülhet, de részleteket erről a polgármester nem osztott meg vele. A portál kereste Kósa Lajost is, aki Borkai vallomása szerint már tavaly tavasszal azt mondta neki, hogy látta is a felvételt, de a politikus egyelőre nem reagált a megkeresésünkre.

Sőt, Borkai a rendőröknek tett tanúvallomásában arra utalt, hogy maga Orbán Viktor is tudott a felvételről, ám a „főnök” szerint ami történt, magánügy, és nyugodjon meg Borkai, mert ha az önkormányzati választási kampányban nyilvánosságra kerül a téma, akkor azt majd blokkolni fogják a sajtóban.

A cikk szerint Kubatov Gábornak pontos információi lehettek arról is, hogy milyen anyagok jelennek meg az ügyet kirobbantó Ördög ügyvédje blogon.

Amikor Borkai megtudta, hogy másnap meg fog jelenni a szexvideót nyilvánosságra hozó Ördög ügyvédje blog, épp teniszezett. Amikor végzett, látta, hogy rengeteg nem fogadott hívása van. Molnár Ágnes regionális pártigazgató és Kubatov is próbálta elérni. Visszahívta Kubatovot, aki Borkai vallomása szerint ekkor mondta el neki, mire számítson. Ne csak a szexvideó megjelenésére, hanem arra is, hogy a korrupciós ügyek is terítékre kerülnek majd - írta az Index.

Fideszes körökből úgy tudja a lap, hogy a kormánypárton belül a botrány kirobbanása után már vita folyt arról, miként kezeljék a helyzetet. Végül ugyanaz a – később hibásnak gondolt – „stratégia” kapott zöld utat, ami addig: ezúttal sem avatkoznak közbe.

Ugyanakkor egy vezető fideszes politikus pedig alapvetően Kubatov Gábort hibáztatta a történtekért.

Miközben a győri gazdasági elit pedig hátradőlve figyelt: mindenki tudta, hogy az Ördög ügyvédje mögött egy csapat áll, amelyben lehetnek sértett, a közbeszerzésekből kiszorított nagyvállalkozók is.

A történteknek lehet egy másik olvasata is az Indes szerint. Eszerint Borkai az elmúlt másfél évtizedben valóban be tudta húzni a választásokon Győrt a kormánypártnak, de ahogy nőtt a hatalmuk és a befolyásuk Rákosfalvyval, úgy vált az életmódjuk egyre kockázatosabbá a Fidesznek. Jobboldali körökben is sok ellenséget szereztek, idő kérdése volt, hogy mikor tör ki egy botrány, így a Fidesz vezetése akár Borkaiék „elengedésével” is kereshette a kiutat.

Az van, ami van

- Borkai vagy megoldja a problémáját, vagy belebukik. Csak azt nem sejtették, hogy ez a bukás megrengeti a rendszerüket.