Jakab Péter: "mi nem meghalni megyünk ebbe a háborúba, hanem győzni"

Jakab Péterrel, a Jobbik szombaton megválasztott elnökével beszélgettünk

a várható feladatokról,

a párt politikájáról,

az új pártigazgatóról,

Dunaújvárosról,

Gyurcsány Ferencről

és a várható támadásokról. "Ha a tőlem megszokott érzelemgazdag politizálást folytatjuk, már pedig ez a terv, akkor a most még közönyben, apátiában lévő szavazókat is sikerülhet felébreszteni" - fogalmazott az Alfahírnek politikus. Interjú.

Erős felhatalmazást kért, és meg is kapta, hiszen a jelöltjeit választotta meg a kongresszus alelnököknek. Miért volt erre szüksége?

Az elmúlt év a Jobbik életben tartásával telt, és ez sikerült is. Talpon vagyunk. Most viszont el kell indulnunk előre egy olyan ütközetben, amelyben minden korábbinál brutálisabb eszközöket ígér már most a Fidesz, hogy megtartsa a hatalmát. Ráadásul azok, akik mellettünk fognak menetelni, sok esetben egészen mást gondolnak a világról, mint mi. Ezért nagyon fontos, hogy a Jobbik erős és egységes legyen. Azt látom, hogy egy olyan elnökség állt most össze, amely egy irányba, és maximális erőbedobással fogja húzni a Jobbik szekerét. Az a 88 százalékos támogatás, amit kaptam a tisztújításon, azt mutatja, hogy a kongresszus döntő többségének egyetértésével valóban egy emberközpontú, érdemelvű nemzeti néppártot tudunk felépíteni.

Melyik a legfontosabb feladat, ami az új elnökségre vár?

Hogy a meglévő humán- és anyagi erőforrásokat úgy állítsuk csatarendbe, hogy a Jobbikból a maximumot tudjuk kihozni. Teljesen természetes, hogy aki 2010 óta harcol, egy kicsit elfárad, nekik is új lendültet kell adni, hogy ők is új lendületet tudjanak adni a pártnak. Motivációt kell adni a tagság számára, hogy akarjanak elmenni a falig, vagy ha kell, akkor azon túl is, amikor a rezsim ellen küzdünk. Mert a kormányváltáshoz minden tettre kész emberre szükség van.

Strukturális átalakítás előtt is áll a Jobbik?

Amikor Szabó Gábor pártigazgató azt mondta, hogy át szeretné adni másnak a pártigazgatói tisztséget, akkor ő maga is elismerte, meg kell újítani a párt struktúráját. Ebben a tekintetben is kell egy új lendület, nem véletlen, hogy új pártigazgatója lesz majd a Jobbiknak. Nekünk az a feladatunk, hogy minden jobbikos előtt biztosítsuk a lehetőséget. Ha valaki magát tehetségesnek, szorgalmasnak érzi, és ezt munkával tudja bizonyítani, akkor az egyszerű alapszervezeti tagból lehet akár országgyűlési képviselő is. De kőkemény munkával kell bizonyítania a rátermettségét, igaz ez a pártigazgatói tisztségre is. Az új pártigazgatótól nagyon sokat várunk.

Született döntés a pártigazgató személyéről?

Még nem, de a kérdés fontos, hiszen amikor érdemelvű pártot hirdettem, akkor pontosan amellett tettem hitet, hogy mindenki, aki magát alkalmasnak tartja egy feladatra, az mérettessen meg.

Ne zárt ajtók mögött jelöljünk ki valakit, hanem legyen szabad verseny! Így, rendhagyó módon, a pártigazgatói tisztségre is egy pályázatot hirdet a Jobbik a tagság számára.

Bizonyos feltételek mellett mindenki számára lehetővé tesszük, hogy letegye a saját koncepcióját a Jobbik szervezeti megújítására, és az elnökség egy személyes meghallgatás után fog dönteni arról, hogy kit tart legalkalmasabbnak a pártigazgatói posztra.

Még az ellenzéki sajtóban is lehetett olyan kommentárt olvasni a tisztújítás után, hogy hátrébb szorultak a régi jobbikos arcok, miközben Ön mögött ott állt többek között Szabó Gábor, Z. Kárpát Dániel, Ander Balázs és Szilágyi György. Valójában mi változott szombat óta a Jobbikban?

Voltak olyan nagyon régi jobbikos arcok, akik tényleg eltűntek, és a Mi Hazánknál, vagy épp a Fidesznél kötöttek ki. Örülök neki, hogy ők elmentek. De azok, akik régi jobbikosként építeni akarják a közösségünket, ők továbbra is itt maradtak. Z. Kárpát Dániel mindig munkájával bizonyítja, hogy szükség van rá, míg Ander Balázs a vidéki emberek hangjakét politizált eddig is nagyon markánsan. De persze vannak új arcok is. Amikor egy párt megújításáról beszélünk, akkor nem kell félnünk attól, hogy új, eddig talán kevésbé ismert nevek jelenjenek meg, mint akár Potocskáné Kőrösi Anita, aki szakemberként, illetve siófoki alpolgármesterként bizonyította, hogy ha korrupcióellenes küzdelemről, vagy épp feszes gazdálkodásról van szó, ő a legjobb megoldás.

És mit fog képviselni a Jobbik?

Ideológia és identitás szintjén teljes a folytonosság.

A Jobbik korábban is egy jobboldali, nemzeti, keresztény, konzervatív irányvonalat képviselt, és ez a továbbiakban is így lesz. Ebben a kérdésben nem merült fel semmilyen vita.

Maximum ott vannak nézeteltérések, hogy mennyire kell hangsúlyosan megjeleníteni az ideológiát. Én azt képviselem, és ezt a Kongresszus elé is nyíltan kitettem az asztalra, hogy szerintem nem az ideológia a legfontosabb kérdés, amikor egy nemzet a túlélésért küzd. Boldog békeidőkben, amikor egy jóléti államban élünk, akkor persze lehet és kell is ideológiai kérdésekről filozofálni, de amikor mi vagyunk az EU második legszegényebb nemzete, amikor 38 ezer ember meghal teljesen indokolatlanul a kórházainkban, amikor tízezrével lakoltatják ki az embereket, nem az ideológia a legfontosabb, hanem hogy a lehető leggyorsabb módon megoldást tudjunk találni a problémákra.

Arról nem beszélve, hogy amikor az emberek gondjairól beszélünk, hirtelen az ideológiai különbségek is eltűnnek. Béremelésre, modern egészségügyre és oktatásra politikai oldalaktól függetlenül minden magyar embernek szüksége van.

Nekünk pedig minden magyar emberre szükségünk van a kormányváltáshoz.

Ha már kormányváltás. Vasárnap Győrben a Fidesz polgármesterjelöltje nagyobb arányban győzött, mint októberben Borkai Zsolt. Ez azért is érdekes, hamarosan a Jobbik előtt is lesz egy nagyobb megmérettetés, Kálló Gergelynek kell megtartania a parlamenti mandátumot a dunaújvárosi időközin. Nem aggódik?

Pintér Tamás olyan receptet alkotott Dunaújvárosban, ami életképes, akár az önkormányzati, akár az országgyűlési választás tekintetében. Egy helyi kampányt nem biztos, hogy az országos pártközpontból kell megnyerni. Szerintem a legfontosabb mindig egy, a helyiek szemében hiteles jelölt megtalálása, és a terepmunka, amely során házról házra járva megszerettetik magukat a politikusok. Ez ott működik.

Akkor meglesz Dunaújváros?

Csak alkalmazni kell a három a magyar igazság elvét, és be kell húzni a harmadik győzelmet is a Fidesszel szemben.

Miközben az október 13-ai eredmények után az összes ellenzéki párt elkezdte építeni, erősíteni magát, Gyurcsány Ferenc pedig ledobta a tematizáló atombombáját a közös listával, mintha lépéshátrányba került volna a Jobbik.

Szerintem nincs lépéshátrányban a Jobbik. Sőt, szerintem lépéselőnyben vagyunk Gyurcsány Ferenchez képest.

A lépéselőnyünk pedig a hitelesség. Mi soha, semmilyen módon nem vettünk részt az ország morális, vagy anyagi kifosztásában, ami azt is jelenti, hogy hiteles politikai erőként tudunk még hova növekedni.

Azt tapasztalom, hogy pártállástól függetlenül képesek voltunk, illetve képesek vagyunk megszólítani embereket. Az pedig egy kicsit visszás, amikor Gyurcsány Ferenc, aki az ellenzéki táborban is az egyik legmegosztóbb embernek számít, dobja be a közös lista szükségszerűségét. Főleg úgy, hogy az elmúlt negyedévben félmillió fideszes ábrándult ki a kormánypártból, és keresi a helyét a politikai palettán.

Ez a félmillió szavazó képes lesz-e egy olyan listára szavazni, amelyen Gyurcsány Ferenc rajta van, úgy, hogy ezek a szavazók az elmúlt évtizedekben mindig is Gyurcsány Ferenccel szemben határozták meg magukat? A Jobbik jobbközép pártként képes megszólítani őket. Ha ezt a félmillió embert, illetve a később megjelenő kiábrándult fideszeseket úgymond elveszítjük, akkor Gyurcsány Ferenc vállalja-e a felelősséget az elbukott kormányváltás miatt? Mert a Jobbik kormányváltásra készül.

Tehát nem lesz közös lista?

A Jobbiknak úgy kell '22-ig eljutnia, hogy közben az ország ne jusson vissza 2010-hez. Mert a 2010 előtti időszakra nemet mondtak a magyar emberek, úgy, hogy kétharmadot adtak a Fidesznek.

Éppen ezért mindenkitől, aki a 2010 előtti világ szereplőjeként közös listát szorgalmaz, önmérsékletet kérek.

Ne veszélyeztessék ezzel a kormányváltást.

Hogy látja a jelenlegi ellenzéki térfelet?

Én azt látom, hogy az ellenzéki oldalon van egy közlekedő edény. A szavazók, akik nagyon sok esetben tényleg elvonatkoztattak az ideológiától, hiteles politikai erőket keresnek. Ők szemrebbenés nélkül képesek átvándorolni egyik párttól a másikig. A Jobbik innovációja a 2010 előtti világ szereplőihez képest, hogy hitelesek maradtunk, és az ellenzéki palettán egyedüliként tudunk megszólítani csalódott fideszes szavazókat is.

Ha a tőlem megszokott érzelemgazdag politizálást folytatjuk, már pedig ez a terv, akkor a most még közönyben, apátiában lévő szavazókat is sikerülhet felébreszteni.

A politika verseny. S ha jól értettük, most arra kaptunk ígéretet Öntől, hogy a Jakab Péter vezette Jobbik ideológiai szempontból egymástól teljesen távol helyezkedő szavazókat fog megszólítani és bevonzani. De mi lesz a közös nyelv?

A közös hang a nép hangja.

Az emberek nyelvén kell politizálni, emberközpontú, nem pedig társadalommegosztó politikára van szükség.

A közvéleményt elsősorban ma még nem a szakpolitizálás érdekli, hanem az igazság kendőzetlen kimondása. Ha találnak olyan embert, aki ezt hitelesen teszi, akkor utána a politikus által közvetített szakpolitika is érdekelni fogja őket, hiszen kíváncsiak lesznek arra, hogy aki kimondja a nép problémáit, az milyen megoldásokat kínál azokra.

Látszik egy generációs válság is a Fidesz környékén, a fiatalokhoz már nem igazán tudnak szólni.

Fontos, hogy vannak fiatal politikusaink, magamat sem sorolom az öregek közé. Tanáremberként is értettem a fiatalok nyelvét, most is értem őket, és azt akarom, hogy amikor a párt kitör a fásultságból, akkor pontosan azt a lendületet tudja felvenni, amit a fiatalok elvárnak, szeretnek, és ami után menni tudnak. Van igény a Jobbikban arra, hogy a fiatalok is beleszóljanak a politikába.

Többször is beleült Orbán Viktor parlamenti székébe, száraztésztát is adott a miniszterelnöknek. Pártelnökként is lesznek hasonló akciói?

Csak olyan akcióra számíthatnak tőlem, amit az emberek elvárhatnak egy hiteles politikustól. Bármit is tegyünk, a lényeg, hogy az embereket képviseljük, és ezt érezzék ők is.

A Jobbik pártelnökei kaptak bőven a kormányzati sajtótól, felkészült arra, hogy esetleg a családján keresztül is érheti Önt támadás?

Karaktergyilkossági kísérletek nyilván lesznek, viszont ha valaki csatába megy, azt is vállalja, hogy fog majd lövéseket kapni. De mi nem meghalni megyünk ebbe a háborúba, hanem győzni, hogy Magyarország sokkal jobb hely legyen 2022 után, mint előtte bármikor.