Brit nagykövet: a Nagy-Britanniában élő magyaroknak nem kell félniük

A Nagy-Britanniában élő magyaroknak üzenem, hogy nem kell félniük, a kilépésünk után nem kell elhagyniuk az országot - hangsúlyozta magyar nyelven Iain Lindsay brit nagykövet hétfőn este a Budapesti Gazdasági Egyetemen.

A Brexit helyzetéről, fontosabb összefüggéseiről és lehetséges kihatásairól szerveztek előadást az intézményben a brit EU-kilépés első munkanapján. Iain Lindsay kiemelte, hogy az Egyesült Államokban élő és dolgozó magyarok, illetve más uniós állampolgárok a brit társadalom fontos tagjai. Elmondta azt is, hogy a Brexit után nem kell mást tenniük, mint online regisztrálniuk (mobiltelefonon is lehetséges), és letelepedett vagy előzetesen letelepedett jogállást kérvényezniük. (Erről további információt ITT olvashat.)

Beszédében a brit nagykövet felidézte a Brexit-népszavazás utáni eseményeket, és az átmeneti időszak főbb jellemzőit. Három millió uniós állampolgár az Egyesült Királyságban, és egymillió brit az EU-ban úgy élhet tovább, ahogy eddig – mondta.

Iain Lindsay úgy fogalmazott: 2020 után az Egyesült Királyság gazdaságilag és politikailag szuverén lesz, az addig elfogadandó megállapodás alapján. Hozzátette: nem fogják meghosszabbítani a december 31-ig tartó átmeneti időszakot. A kérdés az, hogy milyen kereskedelmi megállapodást tudnak kötni az Európai Unióval.

A nagykövet arról is beszélt, hogy nem különleges, egyedi megállapodást akarnak, hanem olyat, amit az EU más országokkal is kötött már, például Kanadával. A cégeknek fel kell készülniük arra az időszakra, amikor már nem lesznek a vámunió és az egységes piac része. Iain Lindsay azt mondta:

az Egyesült Királyság a szabadkereskedelem bajnoka lesz, a szabadkereskedelem a britek vérében van.

A világ számos részével szabadkereskedelmi megállapodásokat fognak kötni. Elkötelezettek a klímasemlegesség, valamint az emberi jogok iránt is. A nagykövet szerint történelmi lehetőség van a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére az európai országokkal.

Sok a közös érdek Magyarországgal, például a biztonság és védelem területén – hívta fel a figyelmet Iain Lindsay, azt is hozzátéve, hogy fokozni kívánják az együttműködést. Emlékeztetett rá, hogy minden területen élénkek a kapcsolatok az Egyesült Királyság és Magyarország között, nem csak a politikában, hanem az üzletben, az oktatásban, a társadalmi kapcsolatokban is.

Immár az Egyesült Királyság Magyarország legnagyobb, Európai Unión kívüli kereskedelmi partnere - mutatott rá a nagykövet. A brit cégek, akikkel tárgyalt az elmúlt hónapokban, mint bővülni terveznek.

Iain Lindsay beszéde végén magyarul azt mondta: az EU-ból való kilépés lehetőség a számukra, hogy megmutassák, mit jelent a globális Nagy-Britannia.



Takács Szabolcs volt államtitkár, Brexit-ügyi miniszteri biztos egy általános tájékoztatót tartott a Brexit történetéről, a brit kilépés folyamatáról, miközben méltatta Boris Johnson elnökségét, illetve Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyaló hozzáállását az elkövetkezendő tárgyalások kapcsán. Takács Szabolcs hangsúlyozta: legitim az a brit álláspont, hogy a kilépés után a tárgyalások két szuverén fél között zajlanak. Ugyanakkor nyilvánvaló, az az EU érdeke, hogy a tagállamok állampolgárainak érdekei érvényesüljenek – tette hozzá Takács Szabolcs.

Az Egyesült Királyság visszaszerzi a szuverenitását, de nem fordít hátat Európának

A brit tagság utolsó napján az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének Facebook-oldalán közzétett videójában Iain Lindsay arról beszélt, hogy bár országa kilép az Európai Unióból, de Európának, így Magyarországnak nem fordítanak hátat.

„Az Egyesült Királyság és Magyarország baráti kapcsolata sok évszázados történelmi múltra tekint vissza. Magyar partnereinkkel együttműködésben szeretnénk még inkább elmélyíteni, kiszélesíteni és szorosabbá fűzni ezt a kapcsolatot. Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok érdekében a kilépési tárgyalások során sikerült egy olyan megállapodást kötnünk az Unióval, mely garantálja a jogaikat. Továbbra is szívesen látjuk az ott élő magyarokat, mivel jelentős mértékben hozzájárulnak országunk kulturális és tudományos sokszínűségéhez, prosperitásához”

- fogalmazott Iain Lindsay.

Azt is elmondta, kiemelt céljuk, hogy az emberek közötti kapcsolatokat is még szorosabbra fűzzék a kultúrában, a tudományban és az oktatásban, hiszen az Egyesült Királyság a harmadik legnépszerűbb továbbtanulási célország a magyar diákok körében.

„Országaink között szoros a kereskedelmi és beruházási partnerség is. Számos közös kihívással kell szembenéznünk a védelem-, biztonság- és külpolitika területén”

- emelte ki a brit nagykövet. Hangsúlyozta:

„A brit kilépés tehát nem búcsút jelent, hanem egy új közös jövő kezdetét. Ragadjuk meg az alkalmat és munkálkodjunk a brit-magyar kapcsolatok további kiterjesztésén és elmélyítésén!”

Politikailag a kilépés megtörtént, a gazdasági feltételekről még tárgyalni kell

Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója hétfői sajtótájékoztatóján mutatta be azt a bizottsági javaslatot, ami az Egyesült Királysággal kialakítandó jövőbeni viszonyról folytatandó EU-tanácsi tárgyalások irányelvéről szól. Ezt még a miniszterekből álló Európai Tanácsnak is el kell fogadnia.

Bár az Egyesült Királyság kilépése politikai értelemben megtörtént, a helyzet nem ennyire egyszerű, hátra vannak még a gazdasági kérdések, amiket - az úgynevezett átmeneti időszakban - december 31-ig kell letárgyalnia a briteknek az Európai Unióval. A jelenlegi állás szerint az EU kész Londonnak egy vámok és kvóták nélküli kereskedelmet biztosító megállapodást ajánlani.

Barnier hétfőn kijelentette: az unió a kereskedelmet érintő ajánlatát a tisztességtelen versenyelőny elkerülése érdekében azzal a feltétellel tudja fenntartani, ha az Egyesült Királyság most és a jövőben is elfogadja az EU előírásait, továbbra is alkalmazva az uniós jogot.

Az átmeneti időszakban megmarad a britek hozzáférése a közös piachoz

A tárgyalások az összes fontos területen megszabják majd az együttműködés módját: a közös védelem, a terrorizmus elleni harc, a kutatások támogatása, és a környezetvédelem ügyében is.

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságnak megmarad a hozzáférése a közös piachoz, illetve továbbra is vonatkoznak rá az uniós jogszabályok. A jövőbeli EU-s szabályok megalkotásában azonban már nem vehet részt a szigetország.

Az Egyesült Királyság ígéretet tett arra, hogy hozzájárul az unió büdzséjéhez az átmeneti időszak alatt, de nem szólhat bele az EU költségvetésének vitájába.

Az átmeneti időszakot egyszer, egy vagy két évre meg lehet hosszabbítani, ugyanakkor az erről szóló döntést július elsejéig meg kell hozni. Ha december végéig nem születik megállapodás, akkor a két fél közötti kereskedelemre a Világkereskedelmi Szervezet szabályai vonatkoznak majd.