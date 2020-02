A Jobbik eltörölné a kiskeresetű magyar munkavállalók személyi jövedelemadóját

A Jobbik valódi néppártként elsősorban nem ideológiai kérdésekkel kíván foglalkozni, hanem azokkal, amelyek meghatározzák a magyar emberek mindennapjait

- Jakab Péter, a Jobbik frissen megválasztott elnöke korábbi ígéretének felidézésével vezette fel a ma benyújtott parlamenti határozati javaslatáról szóló sajtótájékoztatóját. Az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének növeléséről szóló javaslatában

a jobbikos politikus arra szólítja fel a kormányt, hogy törölje el azon munkabérek tekintetében a személyi jövedelemadót, amelyek a statisztikai adatok alapján a bruttó medián jövedelem összege, tehát 200 ezer forint alatt helyezkednek el.

Jakab Péter szerint ugyanis Magyarországon a leginkább húsba vágó kérdés a megélhetési válság.

"Mondjuk ki, egy átlag magyar melós, ha beledöglik sem tud egyről a kettőre jutni, mert a saját kormánya megfojtja a rengeteg adóval"

- tette hozzá



A Jobbik ezen a helyzeten változtatna, amely szinte minden munkavállalót érint, függetlenül attól, hogy ki jobboldali, és ki baloldali. A társadalom legszélesebb köre oly mértékben elszegényedett, hogy mi, magyarok vagyunk az EU második legszegényebb nemzete - hangzott el. A Jobbik elnök-frakcióvezetője felhozta a minimálbér szintjét is, ami még az idei 8 százalékos emelés után is, 20-25 százalékkal marad el a szlovák, cseh lengyel szinttől. "Ez pedig a magyar kormány szégyene" - közölte.



Nem akarjuk elfogadni azt, hogy miközben az Orbán-klán kedvenc oligarchái ma már dollármilliárdosnak mondhatják magukat, köznem a magyar kormány a magyar munkavállalókról az utolsó bőrt is lehúzza, agyonadóztatja és "kivérezteti őket", aminek köszönhetően napi szintű megélhetési gondokkal küzdenek, és lényegében érdemi megtakarítás nélkül kénytelenek várni a gazdasági válságot - hangsúlyozta a politikus, kiemelve: pártja szerint viszont

fel kell készíteni a magyar munkavállalókat a gazdasági válságra.

A Jobbik álláspontja szerint hozzá kell tenni a munkavállalók fizetéséhez, ezért azt javasolják, hogy azonnali hatállyal mentesítsék a személyi jövedelemadó megfizetése alól azokat a dolgozókat, akiknek a fizetése még a magyar átlagot sem éri el.

Ezzel akár azonnal 45 ezer forintos béremeléshez lehet hozzájuttatni azokat, akik nettó 200 ezer forint alatt keresnek. Az intézkedés - Jakab Péter szavai szerint - több mint 2 millió magyar állampolgár életét könnyítené meg, azáltal, hogy a költségvetésből 800 milliárd forintot csoportosítana át a kiskeresetű magyar dolgozók pénztárcájába.

Emlékeztetett arra is, hogy a Pénzügyminisztérium korábban biztosította őt arról, hogy kész mindent megvizsgálni az adómenetesség érdekében, a Jobbik viszont azt gondolja, hogy ma már nem vizsgálódni, hanem cselekedni kell. Ezért nyújtotta be a határozati javaslatot az új pártelnök.



"Hagyjunk tehát több pénzt a kiskeresetű munkavállalóknál, ez a Jobbik javaslata, ehhez kérjük a parlamenti pártok, és a közvélemény támogatását"

- fogalmazott a politikus, hozzátéve: a parlamenti szavazás napján pedig ki fog derülni, hogy kik azok, akik valójában a magyar dolgozók pártján állnak, kik azok, akik meg akarják őket védeni a gazdasági válság hatásaitól, és kik azok, akik erről csak beszélnek



Felvetettük, hogy a szájzár törvény elfogadása után az ellenzéki javaslatoknak gyakorlatilag nincs esélye a plenáris ülés elé kerülni, Jakab Péter válaszában a magyar társadalom nyomásgyakorlásának fontosságáról beszélt, hiszen a javaslatuk 2 millió embert érint. De bízik abban is, hogy a Fideszben is van még valamennyi józan belátás, elvégre a fent hivatkozott 800 milliárd forint forráshelye rendelkezésre áll, elég lenne csak a kormányzati kommunikációt lenullázni, de a költségvetésben is van egy 400 milliárd forintos adócsökkentési alap, sőt, becslések szerint a hazai korrupció is mintegy 400 milliárd forintjába kerül a magyar államnak - tette hozzá.