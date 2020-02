Tavasszal tudáspróbán adnak számot a gyerekek a közlekedési ismeretekről

Az idei év egy különleges év, ugyanis Magyarországról rajtol a világ egyik legismertebb kerékpáros körversenye, a Giro d’ Italia. Ennek apropóján biztonságos közlekedési ismeretekről adnak számot az iskolások a Közlekedő kisokos Tudáspróbáján keresztül – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Révész Máriusz, az Aktív Magyarország Kormánybiztosi Iroda vezetője. A kormánybiztos hozzátette, ki szeretnék használni azt, hogy a Giro ráirányítja az ország figyelmét a kerékpározásra.

Révész hangsúlyozta, van mit fejlődni a közlekedési kultúra tekintetében, 2018-ban 638 halálos közlekedési baleset történt, ami azt jelenti, hogy 1 millió lakosra 64 halálos baleset jut. „Az uniós átlag 49” – tette hozzá. A politikus célként az uniós átlag néhány éven belül történő elérését tűzte ki. Révész Máriusz egy másik megdöbbentő adatot is közölt:

tavaly nyolc hónap alatt 69 gyerek vesztette életét kijelölt gyalogátkelőhelyen, ahol elvileg elsőbbséget élveznek.

A napokban lapunk is beszámolt róla, Székely Sándor országgyűlési képviselő adatigényléséből az derült ki, hogy tavaly csaknem ezer gyalogost ütöttek el, miközben épp a zebrán kelt át.

Úgynevezett magyar közlekedési morál: Csaknem ezer embert ütöttek el a zebrán tavaly Aki próbált már átmenni egy lámpa nélküli gyalogos-átkelőhelyen, annak ismerős lehet, milyen az, amikor levegőnek nézik az embert. Az autósok egy része ugyanis magasról tesz a gyalogosokra (meg minden másra is úgy általában). Székely Sándor független országgyűlési képviselő által kikért iratokból kiderült, tavaly 969 embert ütöttel el gyalogos-átkelőhelyen, ebből 39 halálos kimenetelű volt.

Révész Máriusz azt mondta, neki magának is négy iskolás gyermeke van, és egyikük sem számolt be róla, hogy a köznevelés keretében közlekedési ismeretekre tanították volna őket. Közös felelősségünknek nevezte, hogy ezen változtassunk. Ezért első lépésként

egy Közlekedő kisokos elnevezésű munkafüzetet készítettek el szakmai és civil szervezetek bevonásával, melyet már háromszázezer példányban osztottak ki 4., 5. és 6. osztályos gyermekeknek.

Kiemelte, az új – egyébként nagy vitát kiváltó – Nemzeti Alaptantervben hangsúlyosabb szerepet fog kapni a közlekedési alapismeretek képzése.

Továbblépve Révészék kidolgozták, hogy a tavaszi szünetet követően, de még a Giro május 10-i rajtja előtt a diákok egy Tudáspróbát tegyenek. Révész bízik abban, hogy a gyerekek és a szülők együtt fognak felkészülni erre a tesztre.

A kormánybiztos azt is előrevetítette, hogy ha a tavaszi első tudáspróba szerintük is sikeres lesz, akkor meg fogják teremteni annak jogszabályi keretét, hogy ez megfelelő súlyt kapjon, ugyanis – ismertette – például

Franciaországban az jelentkezhet személygépkocsi-vezetői tanfolyamra, akinek egy ilyen közlekedési alapismereti vizsgája már megvan.

Az is felmerült, hogy ne csak 4., 5. és 6. osztályban legyen ilyen tudáspróba, hanem a 8. osztály végén is – nyilván az előzőhöz képest magasabb szinten. Felvetődött az is – tette hozzá –, hogy az a 18 év alatti fiatal, akinek megvan ez a vizsgája, használhasson elektromos rollert.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára úgy vélte, a közlekedési ismeretek oktatását nem lehet elég korán elkezdeni. Ismertette, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) tavaly készített egy felmérést a közlekedők tárgyi tudásáról, szabálykövetésükről. Az államtitkár az eredményekből kiemelte, a vizsgált alanyok korosztálytól függetlenül biztonságosnak ítélték a bukósisak nélküli biciklizést, valamint a láthatóság biztosítása nélküli éjszakai gyaloglást, kerékpározást, holott ezek könnyedén tragédiához vezethetnek. Sőt,

a fiatalok biztonságok közlekedéssel kapcsolatos tudása és magatartása az életkor előrehaladtával romlik

– húzta alá Schanda. Ezért minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, ami ezt a tendenciát visszaszorítja. A Biztonságos óvoda, a Kétkerekű suli és a Mobilsuli programok is ezt a célt tűzték ki – sorolta a balesetmegelőzést, a közlekedésbiztonság megerősítését szolgáló, gyerekeket és fiatalokat célzó programokat.

A mostani kezdeményezés azonban már a kor újabb veszélyeire, például a mobiltelefon utcai használatára vagy a fülhallgatós zenehallgatásra is felhívja a figyelmet. Az alig másfél éve bemutatott Közlekedő kisokos valóban hiánypótló kezdeményezés. A középkorúak biztosan emlékeznek még a Magyar Televízióban a ’70-es évektől vetített STOP! Közlekedj okosan! című animációs rajzfilmsorozatra, melyben Kutya (hangja: Bodrogi Gyula) és Cica (hangja: Váradi Hédi) oktatta a gyerekeket közlekedésre. Azóta nemigen volt ilyen szintű képzés a legfiatalabb generációk számára.A mostani kezdeményezés azonban már a kor újabb veszélyeire, például a mobiltelefon utcai használatára vagy a fülhallgatós zenehallgatásra is felhívja a figyelmet.

A sajtótájékoztatón Hajnal Gabiella, a Klebelsberg Központ vezetője ugyancsak azt hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb, akár játszva tanulják meg a biztonságos közlekedés alapjait. Közölte, az érintett diákok és szüleik számára már el is érhető a KRÉTA honlapján a Közlekedő kisokos e-Learning kurzusa, ami április 16-ától pedig két héten keresztül osztályfőnöki óra keretében teljesíthető a tudáspróba. Kiemelte, sikertelen vizsga esetén későbbi időpontban újra próbálkozhat a kisdiák,

nem céljuk a kudarcélmény, de sokkal fontosabb, hogy a gyerekek elsajátítsák azokat az alapvető közlekedési ismereteket, amiket a későbbiekben hasznosítani tud.

Óberling József rendőr ezredes azt hangsúlyozta, évtizedek óta próbálkozik azzal, hogy közlekedésbiztonsági programot vigyenek az iskola falai közé. Mint fogalmazott,

„kellő ismerettel és kellő elővigyázatossággal” sok baleset megelőzhető.

A tudáspróba konkrét részleteiről Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia program felelőse beszélt. Ismertette, a 211 darab tesztkérdésből álló gyűjteménynek harmada a gyalogos, a többi a kerékpáros közlekedési ismeretekre vonatkozik, a közúti jelzőtáblákra vonatkozó kérdéseket is utóbbiba sorolták. Az április 16-án induló tudáspróba-időszakban a gyerekek összesen 20 pontnyi kérdést kell megválaszolniuk (nehézségtől függően 1 vagy 2 pontot ér egy-egy helyes válasz), amelynek legalább 80 százalékát kell elérni. A tesztkérdések lehetnek igaz-hamis jellegű kérdések, egyszerű választás, többszörös választás, sorba rendezés, de akadhat olyan is, ahol a mondatból hiányzó helyes szót kell beírni. A feladatok illeszkednek a Közlekedési kisokos munkafüzetben levő ismeretekhez.

A szakember azt is ismertette, külföldön már léteznek hasonló programok. Ausztriában a gyerekek negyedikes korukban kötelezően tesznek egy kerékpáros vizsgát elméletben és gyakorlatban is. Az ottani szabályozás szerint 12 éves kornál fiatalabb gyermek csak felnőtt kísérővel biciklizhet közúton, de aki ezt a vizsgát leteszi, az 10 éves korától önállóan közlekedhet kerékpárral. A vizsgát Ausztriában a rendőrség szervezi és felügyeli. Szlovéniában egy hasonló rendszer működik, Csehországban pedig a minisztérium egy főosztálya koordinálja a közlekedési ismeretek iskolai oktatását – tájékoztatott a nemzetközi viszonyokról Abelovszky Tamás. Ő is megemlítette Franciaország példáját: aki gépjárművezetői tanfolyamra jelentkezik, annak rendelkeznie kell egy ilyen közoktatási keretek között letett közlekedési vizsgával, amennyiben nincs ilyene, akkor pénzért teheti le.

Szabó Balázs, az elektronikus naplóként ismert KRÉTA rendszert üzemeltető intézmény vezetője azt közölte, a munkafüzet digitális változata a KRÉTA rendszerén keresztül érhető el, illetve a Tudáspróbát is itt tehetik le a diákok április 15. és 30. között. Egyben meghívta a sajtó munkatársait, hogy próbálják ki a még tesztelési fázisban levő vizsgarendszert.

Kérdésre válaszolva Révész Máriusz azt közölte,

egyelőre nincs olyan terv, hogy a KRESZ oktatását választhatóvá tennék középiskolában, és annak jó vagy jeles szintű teljesítése B kategóriás KRESZ-vizsgának felelne meg.

A kormánybiztos szerint nagy a nyomás a köznevelésen az óraszámok csökkentése irányába, a KRESZ oktatása pedig ehelyett plusz 30 órát igényelne. Schanda Tamás államtitkár hozzátette, a kormány a fiatalok KRESZ-vizsgájának díját már visszatéríti, azaz a vizsga ingyenes. (Arról nem esett szó, hogy a borsos tanfolyami díj mennyiben terheli a családi kasszát.)

Az elektromos rollerek gyalogos szemmel rendezetlennek tűnő kérdéskörére Révész azt felelte, kidolgoztak egy javaslatcsomagot civilek részvételével, erről folynak az egyeztetések a rendőrség bevonásával is. A kormánybiztos bízik benne, hogy az idei évben megszületik az erre az új fajta közlekedési eszközre vonatkozó KRESZ-szabályozás.