Nem csitul a koronavírus-járvány - két magyart is őrizetbe vettek álhírek miatt

1 nap alatt újabb 86 ember halálát okozta pénteken Kínában az új koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezzel 722-re emelkedett a járvány eddigi halálos áldozatainak száma - közölte szombaton a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.

Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 24 óra alatt 3399 volt, ami valamelyest alacsonyabb az elmúlt napok adatainál. Ezzel összesen 31 774-re nőtt az ismert fertőzöttek száma.

A 86 halálos áldozatból 81-et az ország középső részén fekvő Hupej tartományból jelentettek (az összesített adat itt 699-re nőtt), ahogy az újonnan azonosított fertőzésekből is 2841-et a tartományból, azon belül 1985-öt Vuhanból a járvány gócpontjának számító tartományi székhelyről jelentettek.

A decemberben kezdődött járvány eddig 24 953 ismert fertőzést okozott Hupejben, ahol mostanáig több mint 1100 páciens gyógyítottak meg és bocsátottak el a kórházakból

- tette hozzá a Nemzeti Egészségügyi Bizottság.

Meghalt egy amerikai és egy japán beteg

A hivatalos bejelentés szerint a hatvanéves amerikai férfi volt az első külföldi a kínai városban, aki meghalt a fertőzéstől, és a koronavírusnak ő az első amerikai halálos áldozata. Már szerdán elhunyt, de az amerikai nagykövetség kegyeleti okból csak szombaton közölte ezt.

A Vuhanban elhunyt japán férfi feltehetőleg az új koronavírussal volt fertőzött - közölte szombaton a japán külügyminisztérium. A hatvanas éveiben járó férfit január 22-én súlyos tüdőgyulladással vitték kórházba.

Valószínűleg ő a járvány első japán halálos áldozata.

Közben a Japánban, Jokohama partjainál karanténba zárt óceánjárón újabb három embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, így 64-re nőtt a fertőzöttek száma a hajón. Két amerikai és egy kínai állampolgárról van szó, akiket most a hajóról egy tokiói kórházba vittek - közölte a japán egészségügyi minisztérium. A fertőzöttek száma Japánban már 89.

A Diamond Princess üdülőhajót, amelynek fedélzetén 3700-an tartózkodnak, azért helyezték karanténba, mert egyik utasánál, aki korábban Hongkongban kiszállt, kimutatták a tüdőgyulladást okozó új koronavírust. Az 56 országból származó utasok és a személyzet tagjai még tíz napig nem hagyhatják el a hajót.

Dél-Koreában csaknem kétszeresére, 620-ra nőtt a koronavírus gyanúja miatt karanténban tartott és folyamatosan vizsgált betegek száma,

miközben a megerősített fertőzéses esetek száma továbbra is 24 - közölték szombaton a dél-koreai hatóságok. Január 3. óta 1701 embert vizsgáltak meg az országban koronavírus gyanújával, és 1057-nél a vizsgálat eredménye negatív lett.

Az Egyesült Arab Emírségek azt közölte szombaton, hogy két újabb fertőzést fedeztek fel az országban, így hétre nőtt az esetek száma az emírségekben. Thaiföld hét új fertőzéses esetről számolt be, így a fertőzöttek száma ott 32-re nőtt szombatra.

A betegség az eddigi feltételezések szerint Vuhan egyik egzotikus állatok húsát is árusító piacáról terjedt el, hasonlatosan a 2002-2003-ban világjárványt okozó súlyos akut légzőszervi szindrómához, a SARS-hoz, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte több mint 8 ezer megbetegedést okozott, és közel 800 halálos áldozatot követelt. A szintén koronavírus okozta SARS-járvány kirobbanását kutatók a cibetmacska húsának fogyasztásával hozták kapcsolatba.

A járvány akár széklet útján is terjedhet

A mostani járványt okozó 2019-nCoV jelű koronavírus elsődlegesen cseppfertőzés útján terjed, amely bármely már fertőzött személytől származhat. Az első eseteket vizsgáló kutatók azonban a légzőszervi tüneteket mutató páciensekre koncentráltak, és emiatt elhanyagolhatták az emésztőszervi tüneteket.

Az Amerikai Orvosi Szövetség Folyóiratában (Journal of the American Medical Association - JAMA) kínai szerzőktől közölt új cikk szerint az általuk vizsgált egyik vuhani kórház 138 pácienséből 14 esetében (azaz több mint tíz százalékuknál) egy vagy két napig tartó hasmenéssel és hányással kezdődött a betegség, mielőtt kialakultak volna a légzőszervi problémáik.

Ezt tapasztalták az új koronavírussal diagnosztizált első amerikai páciensnél is, és néhány hasonló kínai esetet a The Lancet című nemzetközi orvosi hetilapban is dokumentáltak.

"Fontos megjegyezni, hogy a 2019-nCoV vírus kimutatható volt a szokatlan hasi tünetekre panaszkodó páciensek székletében - hasonlóan a 2002-2003-ban nemzetközi járványt okozó SARS vírushoz (...), ami az ürülék útján való terjedésre utal"

- mondta William Keevil, a Southamptoni Egyetem professzora. Az ürülékkel való terjedés miatt 2003-ban százak fertőződtek meg egy hongkongi lakótömbben, ahol a vírus a fürdőszobákból felszálló meleg levegővel közeli épületekbe is eljutott.

Magyarokat vettek őrizetbe álhírgyártás miatt

Kattintásvadász "kamuoldalak" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - tette közzé az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Magyar nyelvű internetes oldalakon olyan valótlan hírek jelentek meg, amelyek azt állították, hogy

Magyarországon több ember is megfertőződött a kínai eredetű koronavírussal, fővárosi pályaudvarokon emberek estek össze és haltak meg a fertőzés miatt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztálya megállapította, hogy a több tucat "kamuportál" és a hozzájuk kapcsolódó Facebook-oldalak egyazon hálózat tagjai. Ezeken az oldalakon általában a közvéleményt éppen foglalkoztató témájú, de hazugságokon alapuló cikkeket osztottak meg. A köznyugalom megzavarására alkalmas tartalmakat kattintásvadász címekkel látták el, hogy minél több - a nyomozás adatai szerint alkalmanként több százezer - felhasználóhoz juttassák el.

Az oldalak szerkesztőinek az volt a céljuk, hogy az álhírek minél szélesebb körben terjedjenek, mert a kattintásszám után hirdetési bevételre számíthattak

- közölte a rendőrség.

Az NNI nyomozói a hálózat felszámolására pénteken összehangolt akciót tartottak, több helyen végeztek kutatásokat és számos informatikai eszközt lefoglaltak. Egy férfit és egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben - olvasható a közleményben.

(MTI alapján)