Meglepetések és botrányok mellett Sanders kezdett a legjobban

Iowában kezdődött a demokraták elnökjelölt-választási folyamata, amiből rögtön botrány lett. A kaukusz után Bernie Sanders és Pete Buttigieg is győztesnek tartja magát, de hétfőn mindketten újraszámlálást kezdeményeztek.

Az első preferenciák között Sanders kapta a legtöbb szavazatot, aztán a másodlagoson, ahol az egyes körzetekben gyengén szereplő jelöltek kiestek, Buttigieg felzárkózott, végül a voksszámokat tekintve a vermonti szenátor nyert, de az indianai South Bend volt polgármestere több küldöttet szerzett a nyári konvencióra.

Buttigieg erős szereplése meglepő volt, ahogy az előzetesen esélyesnek tartott Joe Biden bukása is, az ex-alelnököt még Elizabeth Warren is megelőzte.

Pete Buttigieg

Az eredményeknél szinte nagyobb teret kapott a sajtóban a szavazatszámlálás összeomlása egy telefonos applikáció miatt. A republikánusok egyből ráugrottak a botrányra, feltéve a kérdést, hogy a demokraták mit kezdenének az egészségbiztosítási rendszerrel, ha egy jelölőgyűlést sem tudtak gond nélkül lebonyolítani?

Ketten már kiszálltak

Andrew Yang üzletember és Michael Bennet coloradói szenátor kedden, még a New Hampshire-i voksok összeszámolása előtt jelentette be, hogy felfüggesztik kampányukat. Yang kommunikációjának egyik központi eleme a havi ezerdolláros alapjövedelem volt.

Yang már az indulással is történelmet írt, az amerikai elnökválasztási kampányokban ő volt az első ázsiai származású jelölt.

Bennet általában azt hangsúlyozta, hogy nem szabad nagyon balra vinni a Demokrata Pártot, de marginális szereplő volt, az első két alkalom kivételével még a televíziós vitákra sem hívták meg.

New Hampshire Sandersé

Iowa után nagyon kellett a demokratáknak, hogy fennakadások nélkül menjen a következő előválasztás, ami így is történt.

A választók 25,9 százaléka voksolt a vermonti politikusra, Buttigieg 24,4 százalékot kapott. Amy Klobuchar minnesotai szenátor 19,8 százalékkal zárt, megelőzve Warren 9,3 és Biden 8,4 százalékát, bár utóbbi nem is nagyon kampányolt New Hampshire-ben. Sandersnek és Buttigiegnek ez 9-9 delegáltat jelent, Klobucharnak hatot, az ő szereplése is meglepetés, vélhetően annak köszönhető, hogy meggyőző volt a két voksolás közti tévévitában.

Joe Biden

Bident tehát hiába tartották a legesélyesebbnek, rosszul indult, de a CNN elemzése szerint akár annak is szemtanúi lehetünk, hogy most ér véget az a félévszázados időszak, amikor Iowa és New Hampshire jelentős mértékben befolyásolta a demokraták elnökjelölő folyamatát. Ezt azzal indokolják, hogy mindkét államban fehér többségű a lakosság, miközben a demokraták egyre sokszínűbbek, így nem annyira mérvadók ezek az eredmények, mint amennyire a múltban annak számítottak.

Ráadásul a biztos győzelemhez 1991 szavazat kell, és az eddig voksoló két állam amúgy sem túl nagy fajsúlyú a delegáltak számát tekintve, de Bidennek semmiképp nem tesz jót, hogy az építkezés helyett egyelőre magyarázkodhat, miközben például Buttigieg uralja a pillanatot a médiában.

Bident nyugtathatja, hogy a spanyolajkúak és a feketék döntő többsége csak ezután fog voksolni, köztük, már csak azért is, mert Obama alelnöke volt, magas a népszerűsége. A március 3-i szuperkedd után, ahol egyszerre 14 államban tartanak előválasztást, tisztul a kép.

Botrányok

Egyértelműen az iowai szavazatszámlálás összeomlása volt a legsúlyosabb ügy a demokraták körül, de szintén témát szolgáltatott a sajtónak Sanders állítólagos kijelentése, hogy Trumpot nem tudná legyőzni egy nő.

Elizabeth Warren

Ezt Warrenhez közel álló források szivárogtatták a CNN-nek, később Warren egy közleményben annyit mondott a 2018 végi magánbeszélgetésről, hogy

felmerült a beszélgetésünkön, hogy szerintem tudna nyerni egy nő, ő nem értett egyet ezzel. Ennél többet nem akarok mondani a magánbeszélgetésünkről, mert sokkal több minden közös Bernie-ben és bennem, mint ami elválaszt.

Sanders szerint nevetséges azt hinni, hogy ilyesmit mondott.

Bloombergnek is magyarázkodnia kellett

Michael Bloomberg milliárdos, aki szintén pályázik az elnökjelöltségre, de csak később száll be a versenybe, rasszizmus gyanújába keveredett egy korábbi beszéde miatt. Ebben azt fejtegette, hogy New York polgármestereként a gyilkosságok visszaszorítására sok rendőrt kell azokba a negyedekbe küldenie, ahol kisebbségek, a szövegkörnyezet alapján afroamerikaiak élnek, mert „ott tanyázik a bűn”.

Bloomberg már tavaly bocsánatot kért emiatt, kedden ezt újra megtette és leszögezte, hogy akkori szavai „nem tükrözik a bűnügyi igazságszolgáltatás reformja és a faji egyenlőség melletti elkötelezettségét”.

Trump úgy kommentálta az ügyet, hogy „Bloomberg egy rasszista”, de később törölte a tweetet.

A republikánusoknál nincs kérdés

Donald Trumppal szemben az elnökjelöltségért Joe Walsh és Bill Weld indultak el, Walsh már kiszállt, az elnök New Hampshire-ben a szavazatok 86 százalékát kapta, Weld csak 9,1-et, de gyakorlatilag nincs kérdés, miután Trumpot támogatja a Republikánus Párt és jelen állás szerint arra is jó esélyei vannak, hogy újra őt válasszák az Amerikai Egyesült Államok elnökévé.

Folytatás Nevadában, február 21-én.