Átvizsgálja az új budavári önkormányzat, mi tűnhetett el a fideszes polgármesterrel együtt a hivatalból

Nehéz lehet 21 évnyi polgármesterség után nyugodt szívvel távoznia egy politikusnak, de a főváros I. kerületének fideszes vezetője, Nagy Gábor Tamás nem tehetett mást, miután 2019 októberében kikapott az ellenzéki közös jelölttől, V. Naszályi Mártától. A kérdés viszont az, hogy az apróért lehajolni sem lusta kormánypárti expolgármester mire gondolhatta azt kiköltözésekor, hogy az neki jár, és hazaviheti. Hova haza: busás fizetés mellett is fillérekért bérelt vári lakásba.

Az önkormányzati választások után az ország több pontjáról érkeztek hírek arról, hogy a leköszönő vezetés iratokat semmisíthet meg, merevlemezeket tüntethet el, akadályozza az átadás-átvételt, vagy jogi kötözködéssel húzza az időt. Október 15-én, tehát mindössze két nappal a választások után, egy keddi késő éjjelen Gelencsér Ferenc, a Momentum frissen megválasztott képviselője és egyben a kerület új alpolgármestere videózta le, hogy egy gyanús teherautó hagyja el a budavári polgármesteri hivatalt.

A titkos szállítmánnyal kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy esetleg terhelő dokumentumokat tüntetnek el a hivatalból, és bár a feltételezés nem áll messze a politikai paranoiától, ezeket egyáltalán nem próbálta meg eloszlatni a tény, hogy a fuvarosok zavarodottan viselkedtek, amikor kérdőre vonták őket az éjszaka közepén. A rakodók ugyanis a polgármester házához tartottak, ott meg is álltak, de miután az ellenzéki politikus is melléjük szegődött, inkább a rakománnyal együtt leléptek. Ráadásul erre a manőverre Nagy Gábor Tamás és a fuvarozó cég eltérő magyarázatot is adott, így az igazság az lehet, hogy nem akarták nyilvánosság előtt végezni a kipakolást.

Az Alfahír forrásai szerint az tűnik a legbiztosabbnak –és ez egybevág Nagy Gábor Tamás magyarázatával-, hogy a teherautó a volt polgármester irodájában található könyvtárat költöztette át saját otthonába. A hivatali váltás időszakára rálátó informátoraink azonban arra is felhívták a figyelmünket, hogy

a könyvtár egyes elemei nagy valószínűséggel nem Nagy Gábor Tamás magántulajdonában álltak, hanem az önkormányzat vásárolta őket, és köztük értékesebb darabok is lehetnek.

Az Alfahír megkeresésére a korábbi felvételeket készítő Gelencsér Ferenc alpolgármester közölte, utólag már nem tudják vizsgálni, hogy a teherautóban ténylegesen mit szállítottak, ugyanakkor terveznek egy év közbeni leltárellenőrzést, amely során az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vagyonleltárában szereplő egyes vagyonelemek tételes ellenőrzése történik majd meg. Az alpolgármester viszont jelezte azt is, hogy „rengeteg folyó ügyet visznek”, ezért ennek eredménye valószínűleg tavaszra várható.

Ugyanezt erősítette meg lapunknak Schwajda Gergő kerületi kommunikációs főtanácsadó is, aki azt mondta, a teherautón lévő könyvállományról nincsen biztos tudásuk, azaz nem tudják, hány kötetet, milyen szerzőktől és milyen kiadású műveket (antikvár, új) szállítottak el a hivatal épületéből. Megtudtuk azonban azt is, hogy

a hivatalban lévő könyvállományról teljes körű leltár az előző polgármester hivatali idejében nem készült,

tehát az ellenőrzés a gondatlan vagyonkezelés miatt problémákba ütközhet.

Az önkormányzat által vásárolt könyvek esetében –már amiről készült leltári jegyzés- viszont a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják, hogy jelenleg is megtalálhatóak-e a hivatal épületében, vagy más, önkormányzati intézménynél – közölte kérdésünkre Schwajda.

Az új polgármester, V. Naszályi Márta szerint is van kockázata a visszaélésnek, egy 444-nek adott interjújában legalábbis úgy fogalmazott, „én azt valószínűsítem, hogy ezekből a könyvekből hazavitte azokat, amiket szeretett volna.”

Káosz a hivatalban, hullanak a csontvázak?

A kerület önkormányzati életének felfedése és megismerése más meglepetésekkel is járt. Az új testület egyes tagjai egymástól függetlenül is megemlítették lapunknak, hogy elég komoly „káosz” fogadta őket, így az is kezd érthetővé válni, ha a leltározással is gondok lesznek.

Annyi biztos, hogy a kerület új vezetése „ennél sokkal komolyabb ügyekre” készül, például a kerületi parkolást érintően, de ott van NER hátországának, valamint az expolgármesternek lakhatásával kapcsolatos eset is.

Nagy Gábor Tamás MTI/Mohai Balázs

Utóbbiról a hvg.hu készített cikket, miután megkapták a lakásbérlet minden iratát, és abból kiderült, hogy a polgármester döbbenetesen olcsón jutott önkormányzati lakáshoz, ráadásul az is gyanús, ahogyan megnyerte a saját maga által vezetett hivatal pályázatát.

Nagy Gábor Tamás 2013 óta bérel egy 71 négyzetméteres lakást a Táncsics Mihály utca 23. cím alatt.

A lakáspályázaton egy orvostanhallgató fiatal párt előzött meg úgy, hogy a fiatalok pályázatának benyújtása után ő havi 3300 forinttal többet ajánlott bérleti díjként.

A pályázat elbírálását végző Értékelő Bizottságot ő maga hívta össze.

Ekkor Nagy Gábor Tamás még polgármester és parlamenti képviselő is volt, így körülbelül 1,3 millió forintot keresett havonta.

Ennek ellenére a fiatalokat legyőzve jogot kapott arra, hogy havi 81.203 forintért lakjon egy piaci áron havi több százezer forintba kerülő ingatlanban úgy, hogy ebben még néhány rezsidíj is benne van.

Nagy Gábor Tamás szerződését 2018-ban meghosszabbították 2023. június 30-ig, tehát máig olyan áron lakik az egyébként több ingatlannal is rendelkező politikus egy Várban található luxuslakásban, amennyiből egy kőbányai alagsori garzon sem jönne ki.

Az Alfahír megpróbálta megszólaltatni Nagy Gábor Tamást is, de a kerületet 1998 és 2019 között vezető politikus több, korábban ismert telefonszámán keresztül is elérhetetlenné vált.