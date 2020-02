„Aprópénz”: újabb 150 milliárd kormánypropagandára

Egyenként 50 milliárd forintról szóló, de kétszer meghosszabbítható keretszerződést írt alá a Rogán Antal propagandaminiszter irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) – írja a G7. A gazdasági szakportál közérdekű adatigénylést terjesztett be a hivatalhoz, akik a határidő letelte előtt két nappal feltöltötték az adatokat a közbeszerzési rendszerbe.

A lap emlékeztet, az NKOH életre hívásának az volt a célja, hogy a korábbi, évente akár 40 milliárdot is elérő állami kommunikációs költést így faragják le 25 milliárdra. A számítás nem jött be,

kicsit több mint négy év alatt az NKOH 190 milliárdot költött el, ami évi 45 milliárd forintot jelent.

Ezt fejelik meg most a jövő évi 50 milliárddal.

Bombameglepetésnek semmiképp nem nevezhető, hogy a pénzesőre kiírt tendert Orbánék kedvenc kommunikációs cégei, a Balásy Gyula nevével fémjelzett New Land Media és a Lounge Design alkotta konzorcium nyerte. A propagandapiacot korábban három nagy szereplő uralta, de a Rogán Antal Pasa parki szomszédjaként ismert Csetényi Csaba cégei (Network 360 és Affiliate Network), valamint a Fidesz-frakció korábbi titkárának, Kuna Tibornak vállalkozásai (Young and Partners és Trinity International) kegyvesztetté váltak, utóbbi üzletember ellen pedig áfacsalás miatt vádat is emeltek.