Meccsek maradnak el és megszakítják a velencei karnevált a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált - jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója. A karnevál eredetileg keddig tartott volna.

"Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk"

- hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, "és még több mást is".

A koronavírus-járvány az olasz labdarúgó-bajnokságot is érinti. Négy vasárnapi mérkőzést töröltek Giuseppe Conte miniszterelnök szombat éjszaka bejelentett intézkedéseire hivatkozva. Így nem tudják megrendezni vasárnap a 15 órára kiírt Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma és Verona-Cagliari, továbbá a 20.45-kor esedékes Internazionale-Sampdoria mérkőzéseket a Serie A-ban.

Közben Venetóban 17-ről 25-re nőtt az új koronavírus fertőzöttjeinek száma, beleértve azt a két idős embert is, aki Velencében került kórházba. Az észak-olaszországi Lombardia tartomány kormányzója előzőleg azt közölte, hogy 89-re emelkedett a kór lombardiai fertőzöttjeinek száma. Fél nappal korábban, szombat éjjel még 54 fertőzöttről tudtak.

Az új adatok ismeretében országosan 115 fölé emelkedett az új koronavírus (Covid-19) okozta esetek száma.

Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó éjjel rendkívüli, törvényerejű intézkedéseket jelentett be, amelyekkel két hétre vesztegzár alá helyezték az új koronavírus okozta járvány két olaszországi gócpontját.