A nemzetközi sportvilágot is megkavarja a koronavírus

Észak-Olaszországot is elérte Kína után a koronavírus, a hétvégén már az olasz labdarúgó-bajnokság négy találkozóját is elhalasztották. Várhatóan az olasz sportminisztérium hamarosan úgy dönt, hogy a közeljövőben a sportrendezvényeket kizárólag nézők nélkül rendezhetik meg.

A hétvégén több észak-olaszországi település is karantén alá került a koronavírus-járvány miatt. A legfrissebb információk szerint 7 halálos áldozata van a fertőzésnek, míg 220-nál is többen megbetegedtek.

Az olasz sportminisztérium éppen ezért döntött úgy vasárnap, hogy elhalasztják a Torino-Parma, a Verona-Cagliari, illetve Bergamóban az Atalanta-Sassuolo és Milanóban az Inter-Sampdoria meccset. Mindezen felül szintén zárt kapuk mögött rendezik meg csütörtökön az Internazionale–Ludogorec Európa-liga-párharc milánói visszavágóját.

Kedden pedig Bajnokok Ligája mérkőzést játszik a Napoli a Barcelonával, amit egyelőre úgy tűnik nézők előtt rendeznek meg. Igaz Messiéknek vizsgálatokon kellett átesniük a reptéren.

Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) elnöke, Paolo Dal Pinto a találkozók elhalasztása helyett egyébként azt javasolta, a fertőzéssel érintett területeken játszó együttesek nézők nélkül lépjenek pályára. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyári Európa-bajnokság miatt a küzdelmeknek május 14-ig be kell fejeződniük.

A sportminiszter Vincenzo Spadafora ugyancsak ezzel a javaslattal élt az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte felé.

„Fennáll a lehetősége, hogy a következő hetekben a sportesemények zárt kapusak legyenek, ugyanis akkor az emberek könnyebben maradnak otthon”

– fogalmazott Maurizio Casasco, az Olasz Sportgyógyászati Szövetség elnöke, aki kiemelte, nem csak a labdarúgásra vonatkozhat a megszorítás.

Az idő már csak azért is szorítja az olasz focit, mert június 12-én éppen Rómában rendeznék meg a Foci-Eb nyitómérkőzését. Az UEFA egyelőre kivár, nem tett ugyanis nyilatkozatot még az ügyben.

Nem csak a foci

Más sportágak terén is komoly gondok merültek fel. Nem véletlen, hiszen március 8-15. között az olaszországi Triesztben rendeznék meg a női vízilabda olimpiai selejtezőjét, amelyen a magyar válogatott is részt venne. A nemzetközi szövetség állítólag már egy másik helyszínen gondolkozik, többek között Magyarország is szóba került lehetséges beugróként.

A Sopron női kosárlabdacsapata szerdán a lezárt területek gócpontjainak a közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Schio városában lépne pályára, éppen ezért a magyar klub vezetősége azt kérte a magyar szurkolóktól, hogy ne utazzanak Olaszországba.

„A közelgő Schio elleni mérkőzés kapcsán, a kialakult vészhelyzet miatt arra kérjük szurkolóinkat, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak útnak!

– hangsúlyozta korábban Török Zoltán ügyvezető, de azóta kiderült, hogy a mérkőzés nem marad el, a találkozó szerdán este 20 órától lesz Szlovéniában, Ljubljanában.

Olaszország mellett Dél-Koreában is egyre jobban terjed a vírus, az országban keddre virradóra újabb 60 megbetegedést jelentettek, ezzel pedig 893-ra nőtt a koronavírusos tüdőgyulladással ápoltak száma. Ebből adódóan a Nemzetközi Asztaltenisz-szövetség (ITF) úgy döntött, hogy elhalasztja a dél-koreai csapat-világbajnokságot, amelyet március 22-29-én rendezték volna meg Puszanban.

Az ITTF a következő hetekben „a helyzet folyamatos elemzését” követően dönt arról, hogy a vb-t – amelyen a magyar férfi és női válogatott is indult volna – még idén lebonyolítják-e. Ha igen, akkor erre a június 21. és 29. közötti időszakban kerülhet sor.

„A játékosok, a közreműködők és a nézők egészsége a legfontosabb”

– áll az ITTF közleményében.

Újabb eseményt vittek el Kínából

A koronavírus-járvány miatt a kínai Hsziamen helyett a mexikói Cancunban kerül sor májusban az olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságra. A nemzetközi szövetség közleményében kifejtette, hogy nem tudja szavatolni a vb biztonságos megrendezését a dél-kínai nagyvárosban május 25. és 31. között. Az UIPM bejelentette, hogy Hsziamen 2022-ben lesz házigazda. Az már korábban eldőlt, hogy jövőre Minszk ad otthont a világbajnokságnak.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a közelmúltban néhány kvalifikációs versenyt elhalasztott vagy lemondott a vírus miatt: Elsőként a női futballselejtezőt Nancsingból Sydneybe helyezték át, majd női kézilabdában Kína helyett Kazahsztán szerepel majd márciusban Győrben, a magyarok csoportjában.

Az olimpiai bizottság nem aggódik

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint a koronavírus-járvány továbbra sem veszélyezteti a július 24. és augusztus 9. között sorra kerülő tokiói játékok lebonyolítását, ugyanakkor a hamarosan kezdődő olimpiai lángfutás szervezői megelőző óvintézkedéseket vezetnek be, hogy elkerüljék a vírus terjedését az ötkarikás játékok jelképének több hónapos útja alatt.

„A 2020-as tokiói olimpia előkészületei a tervek szerint haladnak. A fertőző betegségek elleni óvintézkedések fontos részei a terveknek, hogy biztonságban megrendezhessük a játékokat"

- közölte hétfőn, a dpa német hírügynökség kérdésére a NOB.

A tokiói szervezőbizottság továbbra is minden illetékes hatósággal szoros együttműködésben dolgozik, ezenkívül kapcsolatban áll az Egészségügyi Világszervezettel és saját orvosi szakértőivel is.

„Nagyon bízunk abban, hogy az illetékes hatóságok, különösen Japánban és Kínában, megteszik a helyzet kezeléséhez szükséges lépéseket”

– fogalmazott a NOB.