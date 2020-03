Politico: csak engedéllyel írhatnak kényes témákról a közmédiában

A magyar közmédia tévés és egyéb újságírói a kormány számára "kényes" témákkal csak titokzatos döntéshozók engedélye után foglalkozhatnak - írja a Politico belső levelezésekre hivatkozva.

A brüsszeli lap szerint a kényes témák közé tartozik:

Greta Thunberg, a migráció, Brüsszel, vagy éppen az Európai Unió.

A Politico a birtokába került belső levelezések alapján azt írja, hogy a problémásnak számító témák esetén csupán szerkesztői jóváhagyással lehet elkezdeni dolgozni. Egy név nélkül nyilatkozó újságíró szerint a megírt anyagok szerzői nem tudják, hogy konkrétan ki dönt odafönt az anyagaikról, ha pedig kicenzúráztak valamit, a szerkesztők arra a “harctéren elesett” kifejezéssel szoktak utalni.

A lap konkrét példákat is említ: V. Sándor nevű szerkesztő által küldött októberi levélben az áll például, hogy “a migráció, az európai terror, Brüsszel, egyházi ügyek” témalista mellett, az EU-s és azon kívüli államok, parlamenti és önkormányzati választási hírei is csak külön jóváhagyással kerülhetnek be a közmédia hírei közé.

A Politico szerint tiltólistás hírek is vannak. Az Amnesty International és a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezetek jelentéseit tilos említeni a közmédiában.