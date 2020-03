Hülyének nézi a pedagógusokat a kormány?

Csak akkor engedné meg a sztrájkot a pedagógusoknak a kormány, ha délelőtt megtartanák az órákat, ezt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ajánlotta fel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőinek a legutóbbi sztrájkbizottsági tárgyaláson. A szakszervezet az ajánlatot komolytalannak nevezte.

Mint ismert, a PDSZ sztrájkbizottságot alakított január közepén több, oktatást érintő kérdésben is. A szervezet többek között kifogásolja, hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusok jogviszonya, immáron a Munka Törvénykönyve alá tartozik.

Ezen felül követelik többek között:

a szakképzésben dolgozók munkaterhelésének csökkentését,

az illetményemelések és előmenetelek garanciáinak jogszabályba foglalását,

vonják vissza az új Nemzeti Alaptantervet,

a közalkalmazotti illetmények rendezését,

követelik, hogy az átszervezéssel a nem pedagógus iskolai dolgozók garantált illetménye se csökkenjen.

A szakszervezet végül március 2-ig adott határidőt, hogy sikerüljön megállapodni a jogszerű sztrájk feltételeiről. Nos, úgy tűnik nem kerültek közelebb az álláspontok, ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ajánlata az volt a szakszervezetek számára, hogy

csak akkor engedné meg a munkabeszüntetést a sztrájkra hajlandó pedagógusoknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), ha a gyermekfelügyelet biztosítása mellett az első négy-öt órájukat is megtartják.

A PDSZ szerint komolytalan az Emberi Erőforrások Minisztériumának ajánlata, amelyet még csak vitaalapnak sem tudnak tekinteni. A pedagógus érdekképviselet hétfői sajtótájékoztatóján Szűcs Tamás elnök elmondta, hogy felkeresték a másik pedagógus szakszervezetet, a PSZ-t azzal, hogy egyesítsék a két érdekképviselet sztrájkbizottságát a kormánnyal való tárgyalásokon. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) egyelőre még nem válaszolt a PDSZ megkeresésére, de várhatóan a héten döntést hoznak.

Alternatív megoldás?

A PDSZ ugyanakkor kifejezte, hogy a tavalyi év folyamán két alkalommal is meghiúsította jogtalan módszerekkel a kormányzat a szakszervezet munkabeszüntetését, ezért könnyen előfordulhat, hogy az egyesített sztrájkbizottság által megállapított sztrájk időpontja sem lesz a kormány jogi időhúzása miatt tartható. Ezt kikerülve találta ki a PDSZ azt, hogy ha a jelenlegi sztrájktörvény nem teszi lehetővé a sztrájkjog érvényesítését, akkor helyette a szabadságok koordinált kivételével adnának hangot a magyar munkavállalók érdekérvényesítésének.

Az alternatív lehetőség úgy nézne ki, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok minden pedagógus számára biztosítják azt a lehetőséget, hogy a szabadság tekintetében hét munkanappal a munkavállalók rendelkeznek, amit a munkáltatók kötelesek kiadni, ha 15 nappal előtte kérik. Ebben az esetben arra biztatja a PDSZ a pedagógusokat, hogy

megadott határidőre kérjék ki egyszerre a szabadságot.

A PDSZ elnöke, Szűcs Tamás kifejezte, hogy nyilván elsősorban a megszokott hagyományos úton, a kormánnyal való tárgyalás útján érnék el azt, hogy megegyezzenek a sztrájk feltételeiről, azonban a kormány eddigi "szokásjogát" ismerve, láthatóan meg kell próbálkozniuk az alternatív lehetőséggel is.

„Normális országban nem kéne ilyen eszközökkel élni, de Magyarországon közszolgálatban, eredményes sztrájkot nem lehet folytatni a jelenlegi sztrájktörvény miatt"

- szögezte le.

Az érdekképviselet elnöke szerint a kormány nem hagyott más lehetőséget és sajnos, ahogyan az az új Nat esetében is látható, nem hajlandó egyelőre semmilyen szociális párbeszédre a szakszervezetekkel.

„Első körben lehet, hogy inkább bátraké lesz a főszerep. Tudjuk, hogy kockázatos, de nincs más lehetőségünk.”

Több megbecsülést

Ander Balázs, a Jobbik szakpolitikusa hétfőn a parlamentben is felvetette, hogy -mint fogalmazott- mostanra egy McDonald's-ban dolgozó, érettségivel rendelkező ember fizetése is meghaladja egy kezdő pedagógus bérét, és ez negatív hatással van a tanári hivatásra nézve.

Az országgyűlési képviselő ennek tulajdonítja azt is, hogy a korábbinál kevesebben jelentkeznek tanárnak, és ez szerinte érhető is, hiszen „a hétköznapok hőseiként helytálló” pedagógusokat olykor leköpik, megalázzák, ráadásul még az integráció sikerét is a felelősségüknek tulajdonítják.

A Jobbik azt javasolja, hogy a pedagógusok fizetését kössék a minimálbérhez, hogy a növekedés nagyobb ütemű lehessen. A politikusnak Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki szerint a pedagógusok már rengeteg segítséget kaptak, bérük több ütemben, jelentősen nőtt, és most is kapni fognak újabb tíz százalék emelést.