A kontinens második legrangosabb focimeccse jön a Puskásba!

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfői döntése alapján

2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét

- írja az MTI.

A végrehajtó bizottság amszterdami döntése sporttörténelmi jelentőségű, mivel

Magyarországon korábban még sosem rendeztek egymeccses döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupasorozatban sem.

Az El fináléjának tervezett dátuma 2022. május 18. vagy május 25.

A Puskás Aréna elődjét, a Népstadiont (később Puskás Ferenc Stadion) 1953-ban adták át, akkor egy olimpia megrendezésére is alkalmas komplexum lett volna. Az évtizedek alatt azonban állaga romlott, a felső karéjt életveszély miatt le is kellett zárni, ezért 2010 után annak lebontása mellett döntöttek azzal, hogy egy komplex, atlétikára is alkalmas épület helyett egy kimondottan labdarúgó mérkőzések rendezésére alkalmas stadion épüljön helyette. Így például a Puskás Arénában már nincs futókör a küzdőtér körül.

A 68 ezer férőhelyes Puskás Arénát 2019. november 15-én adták át, az összköltség 190 milliárd forint volt. A nyitó barátságos meccsen Uruguay 2-1 arányban győzte le a magyar nemzeti tizenegyet.