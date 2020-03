Elmarad a március 15-i diáktüntetés

A NAT bevezetése ellen és a 21. századi oktatásért szervezett tüntetésünket későbbi időpontra halasztjuk – közölte Tarnay Kristóf Ábel, az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom (ADOM) – korábban Független Diákparlament - kommunikációs alelnöke vasárnap.

Az indoklás szerint a tüntetésen várható magas létszámra való tekintettel, a résztvevők egészsége iránt érzett felelősségből halasztják el a tüntetést.

Mivel jelenleg még nem látható előre a járvány lecsengése, ezért pontos időpontot csak a későbbiekben tudnak kijelölni a tüntetés megtartására.

Közölték azonban, hogy addig is számos oktatással foglalkozó civil-, szakmai-, és szakszervezettel egyeztetve jogi, szimbolikus és nyomásgyakorló lépésekre, valamint online kampányra is készülnek, amelyek kapcsán a konkrétumokat március 15-én fogják bejelenteni.



Március 15-én elmaradnak a központi rendezvények is, sem a kormány, sem a főpolgármester, sem az ellenzéki pártok nem tartanak megemlékezést.