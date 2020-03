Egész Olaszországot karanténba helyezik

Egész Olaszországban életbe léptették a vasárnap elsőként az északi Lombardia tartományban és további 15 városban elrendelt intézkedéseket, amelyek minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását, a lakóterületet csak engedéllyel lehet elhagyni Giuseppe Conte olasz miniszterelnök hétfő esti bejelentése szerint.

A kormányfő elmondta, a rendelkezést még az éjszaka aláírja, így az kedd reggel életbe lép. Az intézkedés - a jelenlegi tervek szerint - április 3-áig tart, addig szünetel az oktatás is.



Hozzátette, nincs többé "vörös zóna", egész Olaszországra ugyanazok az egészségügyi óvintézkedések vonatkoznak. "Maradjatok otthon!" - szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte.



Közölte, az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap. Közölte, felfüggesztették az olasz labdarúgó-bajnokságot is.

"Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt"

- mondta a miniszterelnök. Olaszországban napról napra több mint ezerrel emelkedik a diagnosztizált fertőzöttek száma, számuk meghaladta a kilencezret, a halálos áldozatok száma 463.