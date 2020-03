Nézők nélkül rendezik meg a bolgár - magyar Eb-pótselejtezőt

Ahogy korábban írtuk, hétfőtől a bolgár kormány döntése értelmében, a koronavírus miatt minden sporteseményt nézők nélkül rendeznek meg Bulgáriában. Ez a rendelkezés érinti a Bulgária - Magyarország Eb-pótselejtező-mérkőzést is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség saját közösségi oldalán jelezte, hogy azt a hivatalos tájékoztatást kapta a szövetségtől, hogy zárt kapus lesz a Bulgária-Magyarország mérkőzés március 26-án. A visszavonásig hozott intézkedést azonban bármikor megváltoztathatja a bolgár illetékes minisztérium.

A bolgár szövetség felfüggesztette a jegyárusításokat az U21-es és a bolgár felnőttválogatott mérkőzéseire. A mérkőzésre idehaza óriási volt az érdeklődés, hiszen csupán negyven perc alatt fogyott el az összes, 2500 darab vendégjegy a találkozóra. Vasárnapi beszámolók szerint Bulgáriában is megjelent a koronavírus, egyelőre négy, hivatalosan is megerősített fertőzött van.

Franciaországban is hasonlóképpen döntöttek, miután Roxana Maracineanu, francia sportért felelős államtitkár bejelentette, hogy április 15-ig minden sportesemény zárt kapus lesz az országban – ez a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság összes mérkőzésére és a válogatott találkozóira is vonatkozik. Az országban jelenleg már 19 halálos áldozata van a megbetegedésnek, de a diagnosztizált fertőzöttek száma vasárnap meghaladta az ezret is.

Szintén a mai napon a párizsi rendőrség felhívására úgy döntöttek, hogy a szerdai PSG - Dortmund Bajnokok Ligája mérkőzést is nézők nélkül rendezik meg. A keddi játéknapon a Valencia és az Atalanta összecsapását fogják zárt kapuk mögött megrendezni.