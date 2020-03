Valószínűleg zárt kapus lesz a bolgár-magyar Eb-selejtező, de talán a magyar-román is, már ha lesz

A Bolgár Labdarúgó Szövetség vasárnapi döntése értelmében a koronavírus-járvány terjedése miatt az élvonalbeli bajnokság soron következő két fordulóját zárt kapuk mögött rendezik meg.

A mérkőzések közül érintett a Levszki Szófia és a címvédő Ludogorec március 14-ére tervezett rangadója is, amely jelentősen befolyásolja a bajnoki címért folyó versenyfutást.

Ami magyar részről érdekesebb, hogy a magyar labdarúgó-válogatott éppen Bulgária ellen játszaná első idei mérkőzését, ugyanis március 26-án Szófiában lépne pályára Európa-bajnoki pótselejtezőn.

Tekintettel arra, hogy a bolgár szövetség a hazai tornára sem enged be nézőket, aligha várható, hogy a válogatott mérkőzésre beengednének több ezer embert. Erről döntés még nem született, ugyanakkor a csakfoci.hu azt írja, bulgáriai sajtóinformációk szerint az UEFA kedden valamennyi, az európai szövetség égisze alá tartozó válogatott mérkőzés elhalasztásáról határozhat.

Ha nem így tesz, Budapest szerepe akkor is kérdéses. A párharc győztese ugyanis öt nappal később az izlandi-román párharc győztesét fogadja az Eb-részvételért. Ha a magyar csapat nyerne Bulgária ellen, a románok pedig megvernék Izlandot, akkor az új Puskás Arénában lehetne játszani az Európa-bajnoki részvételért a románok ellen.

Ebben az esetben a március 31-i mérkőzés minden kétséget kizáróan telt ház előtt zajlana, már ha az operatív törzs nem döntene úgy, hogy ezt a sorsdöntő párharcot is zárt kapuk mögött kell megrendezni. Az eddigi tapasztalatokból kiindulva viszont erre is komoly esély lenne, hiszen a március 15-i rendezvények is elmaradnak, a kórházakban és az idősotthonokban pedig látogatási tilalmat javasol a szakértői testület. Egyelőre a tömegrendezvények megtartása a szervezők belátására van bízva.