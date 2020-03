„A napelempark az új trafikmutyi, az aranytojást tojó tyúk”

Orbán Viktor klímavédelmi akciótervével az a legnagyobb gond, hogy a mai napig nem tudjuk, a gyakorlatban miként kívánja a kormány megvalósítani – jelentette ki Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A politikus emlékeztetett, az elmúlt években az akcióterv pontjait az ellenzéki pártok – élükön a Jobbikkal – szinte szóról szóra benyújtották, azokat mégis leszavazták az illetékes bizottságokban.

Nunkovics úgy vélte,

a NER felismerte, hogy kommunikációs fordulatra van szükség,

ugyanis a saját táborát is erodálná, ha továbbra is tagadná vagy elbagatellizálná a klímaváltozás kérdését. Hozzátette, a kommunikációs fordulat mellett volt egy gyakorlati fordulat is, ugyanis – mondta – már 2018-ban látható volt, hogy bizonyos megújulóenergia-piacokon, például a napelemek piacán elkezdtek megjelenni a fideszes hátterű vállalkozások.

Az ellenzéki honatya felidézte, ő már a miniszterelnöki bejelentés után is jelezte, Orbán Viktor a napelemparkokra és nem az egyéni háztartásokra helyezte a hangsúlyt, ugyanis – vélte –

ez az új trafikmutyi, vagyis az aranytojást tojó tyúk!

Emlékeztetett, Orbán Viktor vejéhez köthető vállalkozások ilyen célból mintegy 5,6 milliárd forint értékben kaptak állami támogatásokat, mindezt olyan „nulla költségű” hitelek és állami tőkeinjekciók formájában, melyeket így a magyar kis- és közepes vállalkozásoktól vettek el. Orbán Viktor miniszterelnök jóbarátja,

a török üzletember, Adnan Polat is jelen van ezen a piacon,

aki egy 1000 megawattos szolárhálózat létrehozását szeretné elérni, mégpedig olyan kis- és közepes vállalkozások felvásárlásával, melyek a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) megtalálhatók – tette hozzá. A KÁT rendszer biztosítja, hogy

az állam 25 éven keresztül piaci ár felett fogja megvásárolni a megtermelt energiát.

Tehát a fideszes holdudvar legnagyobb örömére, de egyben az adófizetők kárára fog megtörténni ez az üzletelés – hangsúlyozta Nunkovics.

A Jobbik viszont azt szeretné elérni, hogy

ezt a szektort a magyar kis- és középvállalkozások dominálják, ők elégítsék ki ezeket az ipari igényeket

– mondta. Emellett szeretnék, hogy ennek a szektornak

legyen egy olyan lába is, amelyben a magyar háztartásokat támogatják.

Ezzel csökkenthető lenne az ökológiai lábnyom, és így a háztatások is a rendszer haszonélvezői lennének – zárta sajtótájékoztatóját a jobbikos képviselő.