„Viszlát, Kásler Miklós!” - eltávolíttatná a koronavírus elleni védekezés „gyenge láncszemét” a Jobbik

Távoznia kell Kásler Miklósnak Lukács László György szerint, aki az Alfahírnek adott villáminterjújában arról is beszélt, hogy mennyivel tarthatna előrébb az ország, ha Orbán Viktor nem az élsportba, hanem az egészségügybe önti ugyanolyan elánnal a pénzt tíz éven keresztül. A Jobbik egészségügyi szakpolitikusa pártja iskolabezárásról szóló javaslatát és annak a koronavírus elleni védekezésben kimutatható előnyeit is részletezte.

Mennyire tartja elégségesnek a koronavírus-járvány megakadályozásáért tett kormányzati erőfeszítéseket?

Nagyon szorosan követjük a kormányzati intézkedéseket és remélem látszik, hogy konstruktív javaslatokkal támogatjuk a kormányt. Ott és akkor szólunk, amikor úgy látjuk, a kormány nem kellő sebességgel, vagy erélyeséggel lép fel a helyzet kezelésére. Arról, hogy milyen a kormány munkája még nehéz végleges véleményt alkotni, de azt látjuk, hogy

van benne gyenge láncszem,

és pont az egyik legfontosabb helyen, az egészségügyért felelős miniszter személyében.

A közelmúltban több párt is Kásler Miklós alkalmasságát firtatta, noha a vírus elleni védekezés több terület egybehangolt működéséről szól.

Kásler alkalmasságát már egy éve mindenki firtatja. Nem csak egészségügyi, hanem oktatási vonatkozásban is. Amit a koronavírust érinti: főként a bizonytalan, tétova személyes kommunikációja, az ami tragédia, és felteszi az elmúlt évek alatt kialakult i-re a pontot. Ha őt hallgatja és nézi az ember, pont nem nyugszik meg tőle, hanem még jobban pánikba esik, mert az jár a fejében,

hogyha az egyik legfontosabb védekezési terület, az egészségügy vezetője ennyire rosszul kezeli a kialakult helyzetet, ennyire „nincs képben”, vajon mire számíthat, amikor ennél is élesebb lesz a helyzet?

Szerintünk nem politikai haszonszerzés, ha valaki ebben a helyzetben a leggyengébb láncszem eltávolítását kéri, hanem a társadalom hasznát szolgálja. Viszlát, Kásler Miklós!

A Jobbik a koronavírussal érintett uniós tagállamokban meghozott korlátozó intézkedések itthoni bevezetését sürgette. Ön szerint mi indokolta volna a rendkívüli tanítási szünet létrehozását?

A már betiltott nagyobb rendezvényeken túl mindennapos közösségi esemény, amikor 20-30 gyermek egy légtérbe összezárva tanul, vagy együtt játszik szinte egész nap. Világos tehát, ha iskolaszünettel a gyermekeket védjük, velük a szülőket, nagyszülőket védjük. Tudományosan alátámasztott, hogy járvány esetén

egy tanítási szünet milyen drasztikusan csökkenti a megbetegedések számát elsősorban a gyermekeknél, de áttételesen a nagyszülőknél is.

Most emberételekben lehet majd mérni ezt a csillapító hatást. Most itt tartunk. Látjuk a járvány lehetőségét, tudjuk mely közösségek tudják erősíteni a terjedést, így most kell kezelni a helyzetet mielőtt nagyon terjedni kezd a vírus.

Milyen indokkal hagyták figyelmen kívül az önök javaslatait?

Sajnos nem kapunk visszajelzést, hogy mit milyen indokkal nem alkalmaznak. De vannak pozitív visszajelzések: elsőként kértük a március 15-i rendezvényekkel kapcsolatos kormányzati beavatkozást, megtették. Elsőként kértük az Olaszországból érkezők házi karanténját, megfogadták. Hogy őszinte legyek, nem érdekel, mit miért hagynak figyelmen kívül, csak az, hogy miben tudunk segíteni és milyen hiányosságokra tudjuk még felhívni a kormány figyelmét.

A saját javaslataink sikeressége nem érdekel, csak az ország védekezési sikeressége.

A magyar egészségügynek milyen támogatásra van azonnali szüksége egy esetleges járványhelyzet megfelelő kezelésére?

Eszközökre, és humánerőforrásra. Védekezési, vagy kezelési felszerelések nélkül, és az azok működtetője nélkül nincs lehetőség győzni. És, amire a legkevésbé gondolunk, hogy közben a dolgozókat is meg kell védeni. Az orvosok korfája pont olyan, hogy jó részük a koronavírus által veszélyeztetett csoportok közé tartozik, mert elöregedett a szakma. De az ápolók sincsenek jobb helyzetben. Az eszközökhöz, az emberi állomány segítségéhez persze pénz kell. Ebből volt mindig sokkal kevesebb az egészségügyben, mint kellett volna. Most erre is szükség lesz.

Az interneten többen a stadionépítéseket és az egészségügy siralmas állapotát vetették össze, ön szerint milyen módon van hatással egymásra a két dolog? Felmerül-e Orbán Viktor esetleges felelőssége?

A vitát annyival le lehet zárni, hogy a stadiont be lehet zárni és meccseket el lehet halasztani járvány idején, de a kezeléseket nem. A kórházakat nem lehet bezárni.

Tehát, ha Orbán Viktor előrelátóan költötte volna el az emberek pénzét, akkor a békeidőkben is inkább az egészségügyet, mint az élsportot támogatta volna erőn felül.

A focin - mondom én nagy sportrajongóként - nem sok múlik, de a kórházak felszereltségén minden.