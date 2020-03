Iskolabezárás: a pedagógus szakszervezetek örülnek, most már a részleteket várják

Péntek este Orbán Viktor bejelentette, hogy a koronavírus-járvány lassítása érdekében bevezetik a digitális tanrendet, azonban számos kérdést nyitva hagyott, igaz, a miniszterelnök szerint a nemsokára megjelenő rendeletekből kiderül mindenki számára, hogy pontosan miről is szól az új munkarend. A szakszervezetek is várják a részleteket, ugyanakkor örülnek is annak, hogy a kormány álláspontja megváltozott péntek reggel és este között.

A pedagógusok nyitottak

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke a bejelentéssel kapcsolatban elégedetten fogalmazott lapunknak, igaz, hangsúlyozta, az iskolák bezárását jóval korábban is megléphették volna, már a vírus megjelenése idején.

Szerinte az is nyilvánvaló, hogy minden egyes tanuló családjánál nem áll rendelkezésre a technikai lehetőség, és ezt a következő napokban mindenféleképpen fel kell mérni. Meg kell fogalmazni egy b-tervet is – tette hozzá. Felvetette azt is, hogy bár a nagy többség számára elérhető a szükséges technikai feltétel, például az okostelefon, de kérdéses, hogy otthon megteremtik-e a gyermekeknek a tanuláshoz szükséges időt. Ezt nem tudjuk kontrollálni – húzta alá.

Mindenesetre a lehető legtöbb tanulót el kell érni a távoktatás formáival, és már számos, tapasztalattal rendelkező cég és magánszemély jelentkezett a Facebookon, hogy ebben segítsen. Elindult ez a mozgalom – mondta Szűcs Tamás, aki szerint most az a kormányzat feladata, hogy az eddigi tapasztalatokat összegyűjtse, hiszen elérhetőek távoktatási programok, és létezik digitális érettségi is. Ugyanakkor úgy látja, sűríteni kell az ismereteket, és a jövőhét még az átállás időszaka lesz.

A PDSZ elnöke szerint a digitális tanrendhez a lehetőségek adottak, és a pedagógusok is nyitottak, és megtesznek majd mindent, hogy segítsék a diákokat a következő időszakban.

Szűcs Tamás érdeklődésünkre elmondta, tegnap nem volt szakmai egyeztetés a kormányzattal, de a miniszterelnök pénteki "finoman szólva átgondolatlan kijelentésére" olyan éles reakciók érkeztek, és nemcsak a szakszervezetek részéről, hogy belátták, mind politikailag, mind biztonsági, mind egészségügyi szempontból változtatni kell. Az iskolák bezárásában a szülői felháborodás mellett szerinte szerepe volt annak is, hogy a PDSZ gyorsan reagált, és nemcsak az operatív törzshöz, hanem nemzetközi kapcsolatokhoz is fordultak, valamint a közvélemény előtt is megjelentek az első érintett intézmények.

Ha nem is kapunk tényleges választ, a cselekedetekből kiderül, hogy nem hatástalan, ahogy dolgozunk, és ahogy a közvélemény megfogalmazza a maga igényét

- mutatott arra rá Szűcs Tamás, hogy nincs idő a külön egyeztetésekre, de így is lehet eredményeket felmutatni.

Senki ne maradjon illetmény nélkül!

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is örül, hogy a Magyar Orvosi Kamara által is megtámogatott véleményüket a parlament végül hétpárti egyetértésben befogadta, és az operatív törzs is végül ez alapján döntött.

Gosztonyi Gábor alelnök is azt hangsúlyozta, a kormányfő nyilatkozatából sok minden még nem derült ki, hiszen például Orbán Viktor iskolákról beszélt, de azt nem tudni, hogy a digitális tanrend csak az általános iskolákat érinti, vagy a középiskolákat és a szakiskolák is.

A PSZ arra is felhívja a jogszabályalkotók figyelmét, hogy az óvodák semmiféleképpen se maradjanak ki a rendelkezés hatálya alól.

Hangsúlyozta, a PSZ nemcsak a pedagógusok, hanem az oktatásban dolgozók érdekeit is képviseli,

„és nagyon jó lenne, ha rendeznék a technikai dolgozók, illetve a nevelési-oktatási munkát közvetlen segítők helyzetét is”.

Arról beszélt, hogy már csütörtökön kérték az Oktatási Hivataltól, hogy dolgozzanak ki egy olyan protokollt, amely meghatározza, hogy ebben az adott helyzetben kinek, mi legyen a feladta, és biztosítsa, hogy

senki ne maradjon illetmény nélkül.

A jövő érdekes kérdés – fogalmazott Gosztonyi Gábor az új tanrend kivitelezése kapcsán. El lehet érni digitális tananyagokat, de sok múlik majd a pedagógusok kreativitásán is.

Arra biztosan nem számítanak, hogy hétfőtől elindul a digitális oktatás, legalább egy hét kell, hogy a szakmai munkaközösségek egy olyan anyagot dolgozzanak ki, amely a gyermekek számára elérhető. Sajnos, Magyarországon a XXI. században is vannak olyan hátrányos helyzetű térségek, ahol nem mindegyik család rendelkezik interneteléréssel, és megfelelő eszközökkel, itt a pedagógus leleményességére van bízva, hogy megtalálja a diákokhoz a csatornákat - magyarázta

Gyanítjuk, hogy azért változott meg a kormányzati álláspont, mert nem minden mondat, félmondat tükrözte a valóságot, hiszen mégiscsak csak el lehet rendelni úgy az iskolák bezárását úgy, hogy az nem jár automatikusan fizetés nélküli szabadsággal a pedagógusok részére, és nem kell lezárni a tanévet sem – értékelte a pénteki napot az alelnök, hozzátéve: a szakszervezetek is tették a dolgukat.

Gosztonyi Gábor továbbá hangsúlyozta, a gyerekek figyelmét is fel kell hívni arra, hogy ez a helyzet nem azt jelenti, hogy ők most az idejüket különböző fedett helyeken, például plázákban töltsék, az a lényeg, hogy a járvány megelőzése miatt maradjanak otthon. Másrészt,

nem rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a kormányfő, ezért a diákoknak lesznek feladataik, amit el kell végezniük

– húzta alá.