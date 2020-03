(Élő)zene nélkül mit érek én - avagy, milyen hatással van a koronavírus-járvány a hazai színtérre?

A világjárvánnyá nőtt koronavírus terjedésének megállítása, lassítása érdekében március 11-én a Kormány rendkívüli jogrend életbe lépését jelentette be és vészhelyzetet hirdetett ki, amelynek következtében – többek között – rendeletben tiltotta be a 100 főnél nagyobb beltéri, és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. A hazai zeneipart, zenei piacot is döntően befolyásolja ez az intézkedés, ami jelen helyzetben természetesen nem a legfontosabb téma, de mivel zenei cikkek is megjelennek a portálon, vélhetően nem felesleges egy – a magyar rock és metal színtéren történteket összesítő – rövid helyzetjelentés ezzel kapcsolatban.

A Máté Péter egyik dalából kölcsönzött cím szándékosan kétértelmű, mert nem csak arról van szó, hogy mostantól a nagy tömegek jó dolgukban hová és mire fognak járni szórakozás, kikapcsolódás címén, hanem az ezeket a rendezvényeket kiszolgáló emberek – koncertszervezők, menedzsment és marketing dolgozók, hangosítók, fénytechnikusok, roadok, sofőrök, pultosok, biztonsági emberek, szállásadók, takarítók, stb., valamint konkrétan az előadók, zenekarok nagy része – miből, hogyan fognak megélni ezen tilalmi időszak alatt. És ez csak az anyagi veszteség…

Szinte azonnal elindult a Facebookon a Ne váltsd vissza a jegyed kezdeményezés, ami nem kizárólag csak zenészek, hanem más előadóművészek „megsegítésére” is jött létre, valamint már többen azzal a kéréssel fordultak a rajongók felé, hogy ebben a nehéz időszakban a zenekarok online felületén leadott (kiadvány és/vagy merch) rendelésekkel minimálisan segítsék kedvenceiket.

Egy interjú keretén belül maximálisan korrekt, szakmai értékelést, elemzést adott a jelenlegi helyzetről a Barba Negra klub és szabadtéri helyszín, valamint a Rock1 jegyiroda vezetője, Szűcs Mihály. Azonnal kapcsolt a – hazánkat már több mint két évtizede külföldi előadók, bandák fellépésével is jócskán „ellátó” – Hammer Concerts is, akik egy szimpatikus közleményben tájékoztatták partnereiket, vásárlóikat a saját álláspontjukról és jelenlegi tevékenységükről.

Azt most még lehetetlen száz százalék biztonsággal kijelenteni, hogy mely rendezvények lesznek csak elhalasztva vagy végleg törölve, hiszen (jó esetben) az itthoni csapatok zömének is több hónapra, netán évre előre ütemezett programjai vannak, nemhogy a nemzetközi, főként tengerentúli előadóknak, a nagykoncertes/fesztiválos esetleges párosításokról nem is beszélve.

A hazai zenekarok többféleképpen reagáltak a tiltásra: van, aki online bejelentkezéssel szolgálja ki közönségét, van, aki a próbateremben új dalok írására fordítja a kényszerpihenőt, de van, aki, kihasználva a megszabott kötelező limitszámok adta lehetőséget, „okosba” tovább szervezi és játssza a bulikat. Konkrét neveket szándékosan nem írok, a közösségi oldalakon bárki utánanézhet, hogy kedvence melyik kategóriába tartozik…

Hosszútávon kérdéses néhány – szponzorokra, hirdetőkre (is) kisebb-nagyobb mértékben támaszkodó – nyomtatott sajtótermék, valamint online felület (és íróinak, kezelőinek) sorsa, hiszen nem lesz mit reklámozni, valamint nem nagyon lesz mihez kötni interjúkat, klip- és lemezmegjelenéseket.

Áttekintve jó néhány – az elmúlt napokban született – zenész/zenekari/szervezői médiamegjelenést, FB-posztot, szinte a hurráoptimizmustól a vészmadárságig terjed a lista, amelyek között persze van egy pár fokozat… Mindannyian a legoptimálisabb folytatásért, és sikeres „túlélésért” dolgoznak, és amiben (szinte) mindenki egyetért, az az, hogy az egészség és a biztonság a legfontosabb. Úgyis csak a következő hetek, hónapok történései adnak majd végleges választ (megoldást) a jelenlegi tanácstalanságra, bizonytalanságra. Mint ahogy arra is, hogy a tilalmi időszakot követően mennyi idő lesz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba… ha egyáltalán teljesen visszaáll majd.

koncertfotók: Máté Éva (Photographic.hu)