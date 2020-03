Nincs teszt: tüdőgyulladásban halt meg egy koronavírusos magyar nő anyukája egy budapesti kórházban

A 444.hu írt az esetről, amely a Szent Imre kórházban történt.

Február 29-én megműtöttek egy idős nőt, a beavatkozás pedig jól sikerült az orvosok szerint is.

Csakhogy hétfőre belázasodott, majd tüdőgyulladása lett, és szerda estére elhunyt. Mivel a kórházakban hétfő óta látogatási tilalom van, ezért a lázról és a tüdőgyulladásról a családtagok csak telefonon kaptak felvilágosítást. A nő lánya, aki addig rendszeresen látogatta őt a kórházban, ugyanazon a hétfőn szintén belázasodott - írták.

Az elhunyt beteg lánya a héten kétszer is járt háziorvosi rendelőben, de mindkét alkalommal megnyugtatták, hogy csak sima influenzája van. Csütörtök éjszaka viszont nagyon rosszul lett, nem is volt mindig magánál, úgyhogy reggel mentőt hívtak hozzá, akik őt is a Szent Imrébe vitték. Agyvérzés gyanújával számos vizsgálatot végeztek el rajta, és kiderítették, hogy nem volt agyvérzése. Viszont megállapították, hogy kétoldalú, igen súlyos tüdőgyulladása van. Addigra számos orvossal és ápolóval kapcsolatba került.

A tüdőgyulladás megállapítása után elkülönítették az intenzív osztályon, mert felmerült az orvosokban a koronavírus gyanúja. Több mint 24 óra múltán tudták tesztelni, szombaton jött meg az eredmény: koronavírusos. Ekkor átszállították a László Kórházba, az állapota súlyos. A közvetlen családtagjait szombaton a Szent Lászlóban letesztelték.

Az eset bizonyíthatja, nem biztos, hogy működőképes a jelenlegi hazai protokoll, amelyik csak akkor írja elő a tesztelést, ha nemcsak tünetek vannak, hanem a beteg járt külföldön, esetleg kapcsolatba lépett igazoltan vírus-fertőzött egyénnel.

Így lehet alacsonyan tartani a tesztelések számát.

Az elhunyt nőn nem végeztek koronavírus-tesztet, a zárójelentése még nem készült el, így nem tudni, hogy ő is koronavírusos volt-e.