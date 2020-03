Hiába a tüdőgyulladás, nem lehettem koronavírus-gyanús, mert nem jártam külföldön

Eléggé furcsán hathat, hogy miközben Olaszországban egy nap alatt a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerrel 12.462-re nőtt, addig Magyarországon a legfrissebb adatok szerint (2020. március 12., 10 óra 40 perc) összesen 730 darab mintavétel történt.

Magyarország, 2020. március 12, 10:40 forrás: koronavirus.gov.hu/

Tegyük hozzá, reggel még 609 tesztnél tartottunk, csak aztán kiderült, hogy a fővárosi Haller Gardens irodaház több szintjét is ki kellett üríteni, ugyanis a UPC Magyarország egyik dolgozójánál pozitív eredményt mutatott ki a koronavírus-teszt. Az Index értesülései szerint a UPC dolgozója nem a súlyosan fertőzött országok egyikében, és nem is Európában járt. Hazautazása után bement dolgozni, egy-két nappal később megbetegedett, ekkor hazaküldték. Értesítette a háziorvosát, aki koronavírustesztre küldte – ez a múlt éjjel során lett pozitív.

Járt-e külföldön?

Egyelőre ez a kérdés, ami dönt arról, ki gyanús, és ki nem az.



Én március 3-án, kedden délután mentem haza a szerkesztőségből, köhögéssel, lázzal, és március 5-én, a délelőtti nyitáskor már háziorvosomnál voltam, aki miután valami furcsa hangot hallott a tüdőmben, egyből el is küldött mellkasröntgenre, ahol megállapították a tüdőgyulladást. Tényleg lelkiismeretes volt, és bár a "korona" szó nem hangzott el a vizsgálat során, azért a "tesztkérdés" igen:

járt-e külföldön?

Ugyanis hiába a tény, hogy a koronavírus-járvány alatt tüdőgyulladásom van, mivel nem jártam az utóbbi időben külföldön, és nem találkoztam az akkor államilag igazoltan beteg iráni egyetemistákkal, nem vagyok gyanús.



Így, miután nem volt a válaszom a fenti kérdésre, ezért a röntgen után egyből hazamentem, és nyugi, azóta is otthon pihenek, nem voltam az utcán.

Itthon nincs góc

A sors iróniája, hogy pont aznap, tehát március 5-én volt az elhíresült kormányzati sajtótájékoztató, és akkor jelent meg az országos tisztifőorvos által jegyzett eljárásrend is a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban. Pontosan

egy hete 2 fertőzött volt Magyarországon, 24-en voltak karanténban és 230 hazai mintavételnél tartottunk.

Orbán Viktor miniszterelnök akkor hangsúlyozta, Magyarországon csak egyedi esetek vannak, és az a cél, hogy az egyedi esetekből ne legyen csoportos eset, ne alakuljon ki olyan góc, ami csoportos megbetegedéshez vezet. Kásler Miklós humánminiszter pedig azt hangoztatta, hogy az iráni egyetemisták útját követik, ugyanakkor szerinte szűrési lehetőség amúgy sincs.

Az alacsony esetszámok mögött azonban meghúzódik az is, hogy a magyarországi eljárásrend nem elégszik meg azzal, ha valaki tüneteket produkál:

"7.1.1.1.Gyanús eset / Kivizsgálás alatt álló eset

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától,

ÉS

B. aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban

B1. - szoros kapcsolatban* volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel

VAGY

B2 - olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés** feltételezhető

A beteg gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül amennyiben az A. pontban szereplő feltétel és a B. pontban szereplő feltételek valamelyike teljesül.

(...)

7.1.1.2. Valószínűsített eset

Az a gyanús eset, akinek a COVID-19 miatt végzett laboratóriumi vizsgálati eredménye kétes, vagy akinek pan-koronavírus vizsgálati eredménye pozitív."

Persze, jó kérdés az is, hogy egyáltalán alkalmas-e a magyar egészségügyi rendszer a magasabb számú tesztelésekre, van-e elég kórházi dolgozó erre a célra...

Érdekes, de sokáig az Egyesült Államokban is így szűrtek. Seattleben is az eső hivatalos fertőzött beteg után kevés tesztet végeztek el, és a tünetekkel rendelkezőket, de a beteggel kapcsolatba nem kerülőket ebből a szempontból nem vizsgálták. Ennek az lett az eredménye, hogy egyszer csak a semmiből robbanásszerűen megemelkedett a fertőzések, és az igazolt halálesetek száma: hetekig csak egyetlen beteg volt, aztán egy nap alatt lett 74, de még a helyi becslések is több mint ezer fertőzöttről szólnak.

Ehhez pedig vegyük hozzá, hogy hazánk amúgy is egy tranzitország, amelyen keresztül haladnak például a nyugaton dolgozó kelet-európai vendégmunkások (emlékezzünk, korábban a kormányzat a vendégmunkásokra, és szendvicsükre fogta a sertéspestis hazai terjedését is), sőt, sok honfitársunk is dolgozik gócpontok közelében - a szerdai veszélyhelyzet kihirdetése előtt a közúti és vasúti közlekedés ellenőrzése közel sem volt mindenre kiterjedő.

Kormánybejelentés: rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon, beutazási és rendezvénytilalom van Rendkívüli jogrendet léptetett életbe a magyar kormány szerdán, az intézkedések éjféltől érvényesek. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs ülése után, az éppen zajló kormányülés alatt tartott sajtótájékoztatóján közölte: Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetnek ki. A hatóságok a legszélesebb jogosítványokat kapják meg, a részleteket a napokban kormányrendeletek fogják meghatározni.





Idetartozik, hogy március 9-én, hétfőn az operatív törzs sajtótájékoztatója után Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa még azt ígérte, hogy 24 órán belül át fogják alakítani az esetdefiníciót, így kiterjedhet majd olyan országokra is a definíció, ahol gócpontok vannak. Ez ugyan megtörtént, és március 11-től már Franciaország, Spanyolország, Svájc és Németország egész területe is fokozott kockázatot jelent, ám az NNK oldalán más változást nem találni . Így egyelőre nem tudni, változik-e a protokoll a tünetekkel kapcsolatban, és növekszik-e a tesztek száma.

Beszédes az is, hogy Kontrát Károly belügyi államtitkár még március 11-én sem tudott, vagy nem akart válaszolni az erre vonatkozó írásbeli kérdésekre:

A repülőtéren felállított hőkapukon kívül milyen intézkedéseket tesz a kormány a vasúti pályaudvarokon a vírusfertőzés kiszűrésére?

A MÁV foganatosított-e ezzel kapcsolatban intézkedéseket?

Milyen intézkedéseket tesz a kormány a magyarországi határátkelőkön a vírusfertőzés kiszűrésére az autósok esetében?

A rendőrség foganatosított-e ezzel kapcsolatban a határátkelőkön intézkedéseket?

Mindössze annyit sikerült írnia Demeter Márta felvetéseire, hogy az operatív törzs minden nap ülésezik, ezt követően tájékoztatják a médiumokat is, illetve

az operatív intézkedések az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően kerülnek meghatározásra.

Ez egy rendkívül komoly helyzet, és az ellenzéki politikusoktól elvárható a konstruktivitás, ami nem azt jelenti, hogy nem fogalmazunk meg kritikákat a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, de mi azt közvetlen csatornán tesszük meg. Fontosnak tartjuk a tájékoztatást, hogy elkerüljük a pánikot, és ezért nem tartjuk elfogadhatónak, hogy egy országgyűlési képviselőnk konstruktív kérdésére konkrétan nem adnak választ - reagált lapunk érdeklődésére Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője.

Most az a nagy kérdés, hogy hány olyan magyar állampolgár van, aki a tudtán, az egészségügyi rendszer tudta kívül, de koronavírus-fertőzött. Ugyanis március 12-én már azt jelentette be az operatív törzs a délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a 16. magyar fertőzött egy olyan 41 éves magyar nő, aki március 7-én járt kórházban,

nem volt külföldön és nem is találkozott onnan érkezővel, tüdőgyulladással diagnosztizálták, az ezt követő koronavírus-tesztje pozitív lett (bár a kollégái Ausztriában síeltek....).