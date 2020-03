Államtitkár: A digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni

Pár nap kell az iskolákban a digitális munkarendre való átálláshoz, de utána látni fogjuk, milyen színes oktatási gyakorlat alakul majd ki ezen a téren - mondta a köznevelési államtitkár a Kossuth rádióban.

Maruzsa Zoltán elmondta: az Oktatási Hivatal oldalán szombaton közzétették a módszertani ajánlást, mely online felületek használatát javasolja. Szép számmal vannak ilyen, kormányzati vagy magánfejlesztésű, az online oktatásban használható felületek - jegyezte meg.



Hozzátette: a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni, egyelőre az igazgatási kereteket tudták megteremteni az útmutatóval és az intézményvezetőknek szóló iránymutatással.



Mint mondta, elhúzódó járvánnyal kell számolni, ezért a felelős döntés az volt, hogy a munkának, a felkészülésnek folytatódnia kell. Nem a félév érvényessége vagy nem érvényessége a szempont, hanem a gyerek érdeke, az pedig az, hogy az életkorának megfelelően tanuljon, ne menjenek veszendőbe egész hónapok - tette hozzá. Kiemelte: a feladat az, hogy a megváltozott körülmények között, a fertőzésveszélyt minimalizálva tegye mindenki a dolgát.



Maruzsa Zoltán arról is beszélt, hogy az óvodákban nincs szükség olyan jellegű átállásra, mint az iskolákban, és bár az óvodának fontos szerepe van az iskolára való felkészítésben, mégsem olyan jellegű intenzív, napi oktatási feladatot lát el, mint az iskola. Az államtitkár megjegyezte, az óvodák fenntartása alapvetően önkormányzati feladat, ezért volt kézenfekvő, hogy bezárásukkal kapcsolatban helyi döntések szülessenek.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy hétfőn és kedden "monitorozzák" a hétvégén átállított rendszert, például figyelik, hány gyerek maradt otthon és mennyi felügyeletéről kell az iskolákban gondoskodni, milyen az egyes oldalak látogatottsága. Ahol "döccenőt látnak", beavatkoznak. Emellett tervezik frissíteni a módszertani útmutatót is.

"Szerencsés helyzetben van az oktatás"

Az államtitkár az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában arról beszélt, hogy az oktatási rendszer "szerencsés helyzetben van", mert évekkel ezelőtt elkezdődött a digitális átállás, és mostanra beérnek a korábbi fejlesztések.

Szólt arról is, hogy a munkaerőpiac működése érdekében fontos, hogy miközben az oktatási épületek tanulási célú látogatása tilos, mindenhol biztosítsák a gyermekek felügyeletét. Elmondta, hogy a hétvégén megnyitott rendszerek - amelyeket az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani útmutatóban vettek számba - ingyenesen használhatók a világ bármely részéről.



Jelezte: a hétvégén megkereste a határon túli pedagógusszövetségeket, és a figyelmükbe ajánlotta ezeket a felületeket. Ez egy össznemzeti ügy - fogalmazott Maruzsa Zoltán.



Az államtitkár a pedagógusok fizetésével kapcsolatos kérdésre leszögezte: folyik tovább a munka az iskolákban, "ennek megfelelően a fizetés mindenkinek jár és garantált".