Volánbusz: Lehetetlen megfelelő mennyiségű vegyszer, tisztító és fertőtlenítőszer beszerzése

A Volánbusz Zrt. és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége mai tárgyalásán a dolgozók és utasok védelmével kapcsolatos intézkedésekről egyeztettek.

A szakszervezetek kezdeményezték, hogy a Volánbusz összes járatán függesszék fel az elsőajtós felszállást és a menetjegy-kiszolgálást. Emellett azt is kérték, hogy az utastérben az autóbuszvezető vezetőállása mögötti két sor ülést kordonnal zárják le, ami garantálná, hogy az utas ne kerüljön közvetlen kapcsolatba az autóbuszvezetővel.

A tárgyaláson a Volánbusz részéről Bánhidi-Nagy Attila vezérigazgató-helyettes ugyanakkor közölte, a társaság önálló döntéseket ezzel kapcsolatban nem hozhat, a tulajdonos és a szakfelügyeletet ellátó minisztérium hatásköre a menetrend szerinti közlekedés, vagy az utaskiszolgálás ilyen mértékű és szintű korlátozása.

Ugyanakkor megígérte, hogy - mivel a társaság napi szintű kapcsolatban van az operatív törzzsel - abban az esetben, ha a tulajdonos korlátozásokat írna elő, azt a Volánbusz Zrt. azonnal végrehajtja.

A KDSZSZ emellett azt is kérte, hogy a társaság függessze fel a szolgáltatást azokon a forgalmi szolgálatai helyeken, ahol az utastájékoztatás ablakon keresztüli kihangosítással nincs megoldva, így az utas belép a forgalmi szolgálat helyiségébe. Mint kiderült, erre a szakszervezetek ígéretet is kaptak.

A Volánbusz vezetése emellett ígéretet tett arra is, hogy a 60 év feletti autóbuszvezetőknek, ha igénylik és adott a lehetőség – ne kelljen forgalomba állniuk.

A tárgyalások eredményeképpen a csomagkiszolgálást felfüggesztették.

A bérletes utasok mostantól a hátsó ajtón szállhatnak fel, ezzel párhuzamosan pedig megszűnik az autóbuszvezető felelőssége az utazási igazolványok ellenőrzésével kapcsolatban - olvasható a honlapon.

A Volánbusz ígéretet tett arra is, hogy a menetjegyek megvásárlására az elővételi pénztárakon túl más lehetőség is rendelkezésre fog állni. Például ezekben az esetekben is az utasok a hátsó ajtón szállhatnak fel, ezáltal minimálisra csökkentve azoknak a számát, akik készpénzzel váltanák meg menetjegyüket.

A szakszervezeti szövetség szóvá tette, hogy az autóbuszok fertőtlenítése hiányos, vagy egyáltalán nem történik meg.

A munkáltató jelezte, hogy a kereskedelemben egyszerűen lehetetlen megfelelő mennyiségű vegyszer, tisztító és fertőtlenítőszer beszerzése, de mindent megtesz a társaság, hogy a beszerzés és a kiszolgálás a munkavállalók felé folyamatos legyen.

Volánbusz-dolgozó: "Nemhogy naponta kétszer, egyszer sem látjuk a takarítókat" Áldatlan állapotokról számolt be lapunk érdeklődésére egy Volánbusznál dolgozó buszsofőr.. A közlekedési társaság alkalmazottja szerint sem ő, sem kollégái nem tapasztalták meg a Volánbusz által bejelentett "soron kívüli higiéniai intézkedéseket", a tisztítószert saját maguk veszik meg, ők takarítanak, ráadásul még a sofőrvárókban sem mindig van kézfertőtlenítő.

További korlátozásokat kérnek a szakszervezetek

A KDSZSZ továbbra is igényli, hogy a vírusfertőzés megelőzése érdekében az utaskiszolgálás további és sokkal drasztikusabb korlátozására kerüljön sor, kizárva az utas és az autóbuszvezető közvetlen kapcsolatának lehetőségét.

Mint írják: abban az esetben, ha a fertőzöttek száma az országban drasztikusan emelkedni kezd, akkor az autóbuszvezetőket el kell látni azzal a komplett védőfelszereléssel, ami kellő védettséget biztosít számukra, vagy pedig a szolgáltatást fel kell függeszteni.

"Nesze semmi fogd meg jól"

- kommentálta lapunknak a Volánbusznál dolgozó buszvezető a társaság ígéreteit. Mint mondta: a bérletes utasok jelentették eddig is a legkisebb kockázatot, hiszen velük alig kerül interakcióba a buszvezető, a nagyobb gondot épp azok jelentik, akik készpénzzel váltják meg a jegyüket.

Hozzátette: a fertőtlenítés és takarítás továbbra is elégtelen, semmi sem garantálja így a dolgozók védelmét.

Steinmetz: A nagyobb állomásokon szűrővizsgálatokkal ellenőrizzék az utasokat

A Jobbik országgyűlési képviselője hétfőn a parlamentben napirend utáni felszólásában azonnali intézkedéseket követelt a kormánytól a Volánbusz dolgozói és az utasok érdekében, így többek között a napi szintű és rendszeres takarítást és fertőtlenítést, különös tekintettel az ablakokra.

Steinmetz Ádám emellett javasolta, hogy a nagyobb állomásokon szűrővizsgálatokkal ellenőrizzék az utasokat, mielőtt felszállnának a buszokra.

A szakszervezetek kérésével összhangban pedig kérte, hogy a buszvezetők fülkéjét pedig hermetikusan - de legalábbis kordonnal válasszák le az utastértől.